Maakt hij onze voorspelling dan toch waar? Genkse uitblinker/goudhaantje gaat nog héél belangrijke rol spelen

Foto: © photonews
Noah Adedeji-Sternberg scoorde dit weekend zijn eerste doelpunt van het seizoen voor KRC Genk tegen AA Gent. Voor de 20-jarige middenvelder was het een avond van wederoptreden: zijn eerste basisplaats sinds eind november en meteen twee beslissende acties in de wedstrijd.

Zijn doelpunt liet zien dat Adedeji-Sternberg het verschil kan maken. De Gentse verdedigers stonden erbij en keken ernaar, terwijl hij met volledige controle de 2-0 afrondde. Hij had bovendien een voet in de vroege 1-0 en bracht de supporters op de banken met zijn acties.

“Het is uiteraard fijn met de zege en mijn doelpunt", reageerde hij na de match. “Nu moeten we zo verderdoen. We kijken ambitieus naar de komende drie wedstrijden. We kunnen ons tonen en punten stelen van de top 6.” 

Technisch kan Sternberg zijn voet naast Karetsas zetten

Adedeji-Sternberg werd door ons voor het seizoen al getipt als mogelijke revelatie. Technisch gezien beschikt hij over uitzonderlijke kwaliteiten: tweevoetig, verfijnde balbehandeling, creatieve oplossingen onder druk. Technisch kan hij zijn voet zetten naast maatje Kos Karetsas.

Wat nu telt, is rendement koppelen aan die techniek. De rest van het seizoen staat in het teken van progressie maken. En volgend seizoen een definitieve basisplaats afdwingen. Hij bewees vorig seizoen al dat hij mee kan op het hoogste niveau, zowel in balbezit als zonder bal, waar hij ijverig en gedisciplineerd blijft.

Linkse winger, maar Sternberg is vooral creatieve middenvelder

Zijn polyvalentie is een extra troef: hij kan zowel als flankspeler als creatieve middenvelder uit de voeten. In een team dat rouleert en jonge spelers kansen geeft, kan hij zo sneller speelminuten. Geduld is dus het sleutelwoord. 

Zijn individuele acties worden almaar dreigender en beslissender. Zijn rust in balbezit, spelinzicht en durf om risico’s te nemen, tonen maturiteit. De staf van Genk - Rik De Mil heeft het voor hem - heeft vertrouwen in hem. Nu moet hij dat belonen.

Adedeji-Sternberg past perfect in het Genk-DNA: Belgisch talent, aanvallend ingesteld en bereid om hard te werken. Hij heeft de juiste omgeving om zich zowel sportief als mentaal verder te ontwikkelen.

Als hij zijn rendement weet te verhogen, kan hij dit seizoen definitief uitgroeien tot een vaste waarde. Bij Genk weten ze ook dat hij het volgend goudhaantje kan worden, maar die paar extra procentjes hangen nu van hemzelf af. 

