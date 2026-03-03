Nicky Hayen heeft Genk op koers, nu volgt de ultieme stresstest

KRC Genk heeft zich met een overtuigende 3-0-zege op KAA Gent opnieuw in de top zes genesteld. De Limburgers staan er goed voor, maar met drie pittige affiches in het vooruitzicht wacht nog een stevige eindsprint richting Champions' Play-offs.

KRC Genk heeft een serieuze stap gezet richting de Champions' Play-offs door afgelopen weekend met 3-0 te winnen van KAA Gent. De Limburgers sprongen over de Buffalo's de top zes binnen.

Momenteel tellen ze 38 punten. Dat zijn er twee meer dan Gent en drie meer dan Standard en Westerlo. De achterstand op KV Mechelen, dat vijfde staat, bedraagt vier eenheden in het klassement.

Dat ziet er goed uit voor Genk, maar wat het meeste zorgen baart is de kalender. Van alle clubs die nog echt meestrijden om de zesde plaats hebben de Smurfen het zwaarste programma, te beginnen met een uitwedstrijd op Union.

Genk heeft zwaarste programma van alle PO1-kandidaten

Nadien wordt de derby tegen STVV gespeeld in de Cegeka Arena en als laatste gaat het op verplaatsing naar La Louvière. Zwaarde kan bijna niet. Ter vergelijking: KV Mechelen speelt nog op verplaatsing bij Gent, thuis tegen Anderlecht en tenslotte op Jan Breydel tegen Club Brugge.

KAA Gent doet het thuis tegen KV Mechelen, thuis tegen Zulte Waregem en uit bij Dender. Standard trekt naar Zulte Waregem, speelt op de Bosuil tegen Antwerp en thuis tegen Westerlo terwijl de Kemphanen naar Leuven gaan, Club Brugge ontvangen en op Standard spelen.





Zenuwslopende slotfase op komst

Sinds de komst van Nicky Hayen draait het veel beter bij Genk. En sinds het begon te draaien liet de club alleen steken vallen tegen Standard, toen het in eigen huis met 0-3 verloor. De reactie tegen Gent spreekt voor zich.

Het zal nu zaak zijn om dit de komende drie weken vol te houden. Met een 6 op 9 lijkt er weinig mis te kunnen lopen, maar dat halen zal moelijk worden. Voor de verplaatsing naar Union moeten de Limburgers het al zonder kapitein Bryan Heynen doen. Een zware aderlating.