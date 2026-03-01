Datum: 01/03/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27
KRC Genk boekt verdiende zege tegen KAA Gent en komt de top 6 binnen
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Cegeka Arena
| 21 reacties
Foto: © photonews

KRC Genk heeft zondagnamiddag gouden punten gepakt tegen KAA Gent. De Limburgers wonnen met 3-0 en klimmen zo de top zes binnen. De Buffalo's zakken naar de zevende plaats.

KRC Genk en KAA Gent stonden zondag tegenover elkaar in een rechtstreeks duel om een plaats in de top zes. Hayen wijzigde op vier plaatsen bij Genk. Sattlberger, Mirisola, Adedeji-Sternberg en Steuckers startten. Bij Gent ontbrak Paskotsi achteraan. Hashkio en Kanga mochten ook in de basis plaatsnemen.

Blitzstart voor Genk

De wedstrijd begon meteen fel. Racing Genk had nog geen vijf minuten nodig om de verdediging van Gent een eerste keer te kraken. Na prachtig combinatiewerk met Noah Adedeji-Sternberg en Bryan Heynen in de hoofdrol gaf de Genkse kapitein tot bij Zakaria El Ouahdi. De rechtsachter twijfelde niet en liet Davy Roef een eerste keer achterom kijken.

De Buffalo's gingen op zoek naar de gelijkmaker en kwamen na een kwartier al heel dichtbij. Hashioka trapte van dichtbij op doel, maar Lawal hield Genk recht met een knappe redding. Verder bleven echt grote kansen uit voor de pauze.

Meteen na rust kon Genk opnieuw toeslaan. Adedeji-Sternberg dribbelde voorbij vier Gent-verdedigers en krulde het leer nadien voorbij Roef. Een prachtig doelpunt van de jonge winger, die zijn eerste basisplaats in lange tijd goed kon vieren.

Genk sluipt de top 6 binnen

Gent ging nadien op zoek naar de aansluitingstreffer, maar had het bijzonder moeilijk. De Oost-Vlamingen hadden het moeilijk om uitgespeelde kansen te creëren en konden niet gevaarlijk genoeg zijn. Uiteindelijk deed Sor de boeken toe door op aangeven van Ito 3-0 te scoren in de blessuretijd.

Door deze overwinning springt Genk over Gent in het klassement. De Limburgers tellen nu 38 punten en staan op de zesde plaats. Genk zakt naar plaats zeven en behoudt 36 eenheden in het klassement.

Opstellingen

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 7.37 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
Meer statistieken
El Ouahdi Zakaria 90' 8.44 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/40 (77.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 5/5 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Meer statistieken
Smets Matte 90' 7.76 -
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Sadick Aliu Mujaid 90' 7.17 -
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Kayembe Joris 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 38/45 (84.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 73' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Heynen Bryan A   90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Steuckers Jarne 73' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 23/35 (65.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Heymans Daan A 89' 6.98 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Adedeji-Sternberg Noah 73' 8.07 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Mirisola Robin 73' 6.74 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Ito Junya A   17' 6.64 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sor Yira Collins 17' 7.34 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Medina Yaimar 0'  
Karetsas Konstantinos 17' 7.2 -
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bangoura Ibrahima Sory 1' 6.88  
Meer statistieken
Bibout Aaron 17' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Nkuba Ken 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Palacios Adrian 0'  
Erabi Jusef 0'  
 

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 5.97 8
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/11 (36.4%)
Meer statistieken
Hashioka Daiki 83' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 35/48 (72.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Volckaert Matties 90' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 43/51 (84.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 6.54 -
  • Nauwkeurige passes: 47/53 (88.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Araujo Tiago 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 42/48 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 74' 6.14 -
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ito Atsuki 57' 6.32 -
  • Nauwkeurige passes: 19/20 (95%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Skoras Michal 90' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 5/6 (83.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/9 (33.3%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Kadri Abdelkahar 57' 6.76 -
  • Nauwkeurige passes: 30/31 (96.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sonko Momodou 57' 5.62 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Kanga Wilfried 90' 6.22 -
  • Nauwkeurige passes: 12/18 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Bank
Omgba Aimé 0'  
Diop Moctar 16' 6.58 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Dean Max 33' 6.72 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
Meer statistieken
Hong Hyun-Seok 33' 5.75 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
Meer statistieken
Essaouabi Hatim 0'  
De Vlieger Tibe 33' 5.69 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
El Âdfaoui Mohammed 0'  
Duverne Jean-Kevin 7' 5.95  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Meer statistieken
Peersman Kjell 0'  
Evers Bas 0'  
De Meyer Gilles 0'  
Herbeleef KRC Genk - KAA Gent
15:23

KRC Genk heeft zondagnamiddag gouden punten gepakt tegen KAA Gent. De Limburgers wonnen met 3-0 en klimmen zo de top zes binnen. De Buffalo's zakken naar de zevende plaats.

Vooraf

09:45

KRC Genk en KAA Gent staan zondag tegenover elkaar in een rechtstreeks duel om een plaats in de Champions' Play-offs. Beide ploegen kunnen zich geen misstap veroorloven, al...

Jupiler Pro League

