KRC Genk boekt verdiende zege tegen KAA Gent en komt de top 6 binnen

KRC Genk heeft zondagnamiddag gouden punten gepakt tegen KAA Gent. De Limburgers wonnen met 3-0 en klimmen zo de top zes binnen. De Buffalo's zakken naar de zevende plaats.

KRC Genk en KAA Gent stonden zondag tegenover elkaar in een rechtstreeks duel om een plaats in de top zes. Hayen wijzigde op vier plaatsen bij Genk. Sattlberger, Mirisola, Adedeji-Sternberg en Steuckers startten. Bij Gent ontbrak Paskotsi achteraan. Hashkio en Kanga mochten ook in de basis plaatsnemen.

Blitzstart voor Genk

De wedstrijd begon meteen fel. Racing Genk had nog geen vijf minuten nodig om de verdediging van Gent een eerste keer te kraken. Na prachtig combinatiewerk met Noah Adedeji-Sternberg en Bryan Heynen in de hoofdrol gaf de Genkse kapitein tot bij Zakaria El Ouahdi. De rechtsachter twijfelde niet en liet Davy Roef een eerste keer achterom kijken.

De Buffalo's gingen op zoek naar de gelijkmaker en kwamen na een kwartier al heel dichtbij. Hashioka trapte van dichtbij op doel, maar Lawal hield Genk recht met een knappe redding. Verder bleven echt grote kansen uit voor de pauze.

Meteen na rust kon Genk opnieuw toeslaan. Adedeji-Sternberg dribbelde voorbij vier Gent-verdedigers en krulde het leer nadien voorbij Roef. Een prachtig doelpunt van de jonge winger, die zijn eerste basisplaats in lange tijd goed kon vieren.

Genk sluipt de top 6 binnen

Gent ging nadien op zoek naar de aansluitingstreffer, maar had het bijzonder moeilijk. De Oost-Vlamingen hadden het moeilijk om uitgespeelde kansen te creëren en konden niet gevaarlijk genoeg zijn. Uiteindelijk deed Sor de boeken toe door op aangeven van Ito 3-0 te scoren in de blessuretijd.





Door deze overwinning springt Genk over Gent in het klassement. De Limburgers tellen nu 38 punten en staan op de zesde plaats. Genk zakt naar plaats zeven en behoudt 36 eenheden in het klassement.