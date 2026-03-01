Supporters snoeihard voor KAA Gent na nieuwe zwakke prestatie: "Schrijnend"

KAA Gent moest een antwoord verzinnen na de nederlaag in eigen huis tegen Cercle Brugge. Tegen KRC Genk bleef dat antwoord echter helemaal uit. Er werd met 3-0 verloren en zo valt Gent ook uit de top-6.

KAA Gent verloor nu ook met 3-0 bij KRC Genk en heeft zo een teleurstellende 3 op 12 te pakken in de stand. Daardoor is het nu ook uit de top-6 gevallen en moet het stilaan vrezen dat het de Champions' Play-offs niet zal halen.

Door het programma van de laatste drie speeldagen van KRC Genk mogen de Buffalo's misschien wel nog dromen, maar dan moeten ze natuurlijk zelf in de eerste plaats ook beter gaan spelen. Tegen Genk was het opnieuw niet om over naar huis te schrijven.

Supporters boos op de prestatie van KAA Gent

Na de snertprestatie tegen Cercle Brugge hadden de supporters ook een reactie verwacht. Of daar toch minstens op gehoopt. En die bleef voor hen toch wel een beetje uit, waardoor we ook een stortvloed aan reacties kregen.

Speel maar het seizoen uit met Jong Gent, we zullen alleszins meer mentaliteit zien. #gnkgnt — Tom Claes (@TC_7) March 1, 2026

Een spits die geen bal kan bijhouden tegen leuven, cercle en genk hoort niet bij gent... #GNKGNT — Tom Maes (@maeske11) March 1, 2026

Supporteren voor Gent kan je vergelijken met een toxische relatie…je denkt dat ze gaan veranderen maar op het einde van de dag maken ze dezelfde fouten #gnkgnt — KAAG COBW (@KaagCobw) March 1, 2026

Gaan we eens in opstand komen tegen dit team? Dit is beschamend. #gnkgnt #kaagent — Het Buffalo Nieuws (@buffalonieuws) March 1, 2026

Kadri al maanden dramatisch. Maar die mag blijven spelen. Het is zo slecht bij Kadri dat hij zelfs geen plek verdient in de A kern. Schandalig hoe slecht die presteert. Nog erger is het totaal gebrek aan inzet en grinta. @KAAGent #GNKGNT — Frederick Ingels (@FrederickIngels) March 1, 2026

De komende speeldagen is het nu aan Rik De Mil en KAA Gent om alsnog de bakens te verzetten. Met voorlopig 36 punten is de kloof met KRC Genk twee punten, maar er zijn natuurlijk nog andere kapers op de kust.

RSC Anderlecht en KV Mechelen lijken stilaan zeker van de top-6, maar voor het laatste ticket wordt het nog heel spannend. De supporters van Gent lijken alvast niet meer volmondig te geloven in kwalificatie daarvoor.