Datum: 28/02/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27
Anderlecht zo goed als zeker van Champions' Play-offs: topschutter Hazard en Cvetkovic trekken het recht
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 27 reacties
Anderlecht zo goed als zeker van Champions' Play-offs: topschutter Hazard en Cvetkovic trekken het recht
Foto: © photonews

Anderlecht stond al na 7 minuten op achterstand na een geweldige goal van OH Leuven-rechtsachter Oscar Gil. Maar een knullige own goal bracht de stand al snel gelijk. Na de rust maakten Hazard en Cvetkovic in een regie van Nathan De Cat echter snel komaf met de twijfels.

Jérémy Taravel moest Yari Verschaeren missen en Mario Stroeykens was nog niet fit genoeg om een hele match te spelen. Dus begon hij met drie controlerende middenvelders aan de partij. De Cat werd de meest vooruitgeschoven, terwijl Saliba en Llansana de opbouw moesten verzorgen.

Oscar Gil scoorde goal van de speeldag

En daar werd nogmaals duidelijk hoe belangrijk De Cat is op die positie. Saliba en vooral Llansana bakten er bijzonder weinig van. De Nederlander kreeg de simpelste pass niet ter bestemming en het aanvalsspel van paars-wit verliep daardoor bijzonder stroef.

OH Leuven kwam zelfs vroeg op voorsprong nadat rechtsachter Oscar Gil dé goal van zijn carrière maakte. Een vlam die via de deklat over de lijn ging. De VAR moest wel uitsluitsel geven, maar iedereen in het stadion had het al gezien. 

Knullige own goal van OHL

Anderlecht speelde traag en er was amper dreiging. Tot Maziz - tot dan toe heel sterk - nonchalant de bal in de voeten van Degreef speelde en Pletinckx het voorzet-schot onder druk van Hazard ongelukkig in eigen doel werkte. 1-1, toch wel zuur voor de bezoekers, die alles onder controle leken te hebben. Maar ook bijzonder knullig.

Anderlecht scoorde nog eens, maar de goal van Diarra werd afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Ilic. Maar toch waard om te benoemen, want De Cat zijn assist en voorbereiding op die goal waren fantastisch. 

Hazard topschutter en een echte spitsengoal

Anderlecht bleef tijdens de rust lang binnen. Taravel had veel te zeggen, maar het rendeerde wel. De tweede helft was amper bezig of Llansana dwong een vrije trap af aan de rand van de zestien. Hazard zag dat de muur slecht opgesteld was en knalde er gewoon door in de korte hoek.

Tiende goal voor Hazard en daarmee komt hij op gelijke hoogte met Goto. Onder het goedkeurend oog van broertje Eden trouwens, die het Lotto Park met een bezoek vereerde. Vijf minuten later stond het zelfs 3-1 nadat Cvetkovic na een corner een echte spitsengoal maakte: aannemen, afschermen en door het kleinste gaatje in de hoek krullen. Heel goed gedaan! De Serviër zijn eerste goal sinds 1 november.

Anderlecht kreeg in minuut 70 ook nog een penalty. Thorgan Hazard miste er dit seizoen nog geen enkele en deed dat deze keer ook niet: droogweg in de kruising en 4-1. Daarmee ging hij voorbij Goto en werd alleen topschutter van de Jupiler Pro League

Uiteraard kwamen de Brusselaars nooit meer in de problemen. Bertaccini maakte zelfs nog de 5-1. Volgende week volgt de echte test voor Jérémy Taravel en de zijnen. In Jan Breydel gaan ze met zo'n eerste helft waarschijnlijk niet wegkomen.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.98 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/15 (46.7%)
Meer statistieken
Camara Ilay 88' 6.68 -
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Diarra Moussa   90' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 41/43 (95.3%)
Meer statistieken
Ilic Mihajlo   90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 27/35 (77.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig   90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 43/48 (89.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Llansana Enric 90' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 51/62 (82.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan 66' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
De Cat Nathan A 90' 6.75 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Degreef Tristan   87' 6.47 -
  • Nauwkeurige passes: 25/32 (78.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 75' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan ⚽ ⚽ A 74' 8.87 -
  • Goals: 2
  • Penalty: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/34 (91.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Hey Lucas 0'  
Sikan Danylo 12' 6.63 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
Stroeykens Mario 16' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 11/15 (73.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Sardella Killian 2' 6.26  
Meer statistieken
Tajaouart Anas 0'  
Maamar Ali 0'  
Bertaccini Adriano 3' 7.45  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Kanate Ibrahim 24' 6.63 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Meer statistieken
 

OH Leuven OH Leuven
Prévôt Maxence Andre 90' 5.53 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 18/40 (45%)
Meer statistieken
Akimoto Takahiro 90' 5.22 -
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Intercepties: 4
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 90' 5.85 -
  • Nauwkeurige passes: 35/38 (92.1%)
Meer statistieken
Pletinckx Ewoud 90' 5.63 -
  • Nauwkeurige passes: 35/44 (79.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Verlinden Thibaud   62' 5.74 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Verstraete Birger   90' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 31/41 (75.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Teklab Henok 45' 5.97 -
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Gil Regaño Óscar 41' 7.3 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Maziz Youssef 74' 6.07 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Lakomy Lukasz 61' 5.35 -
  • Nauwkeurige passes: 17/27 (63%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Ikwuemesi Chukwubuikem 90' 6.21 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Dussenne Noë   45' 5.17 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
George Wouter 0'  
Schrijvers Siebe 29' 6.03 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Vaesen Kyan 0'  
Balikwisha William 0'  
Maertens Mathieu 28' 5.93 -
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Kaba Sory 16' 6.23 -
Meer statistieken
Jochmans Owen 0'  
Opoku Davis   49' 5.48 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Herbeleef Anderlecht - OH Leuven

Vooraf

LIVE: Anderlecht met Stroeykens in de basis? Paars-wit wil breken met opvallende statistiek

LIVE: Anderlecht met Stroeykens in de basis? Paars-wit wil breken met opvallende statistiek

11:30

Anderlecht ontvangt vanavond om 20u45 OH Leuven in het Lotto Park voor speeldag 27 van de Pro League. De Brusselaars willen na de 2-4-zege op Zulte Waregem opnieuw aanknope...

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved