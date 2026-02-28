Anderlecht zo goed als zeker van Champions' Play-offs: topschutter Hazard en Cvetkovic trekken het recht

Anderlecht stond al na 7 minuten op achterstand na een geweldige goal van OH Leuven-rechtsachter Oscar Gil. Maar een knullige own goal bracht de stand al snel gelijk. Na de rust maakten Hazard en Cvetkovic in een regie van Nathan De Cat echter snel komaf met de twijfels.

Jérémy Taravel moest Yari Verschaeren missen en Mario Stroeykens was nog niet fit genoeg om een hele match te spelen. Dus begon hij met drie controlerende middenvelders aan de partij. De Cat werd de meest vooruitgeschoven, terwijl Saliba en Llansana de opbouw moesten verzorgen.

Oscar Gil scoorde goal van de speeldag

En daar werd nogmaals duidelijk hoe belangrijk De Cat is op die positie. Saliba en vooral Llansana bakten er bijzonder weinig van. De Nederlander kreeg de simpelste pass niet ter bestemming en het aanvalsspel van paars-wit verliep daardoor bijzonder stroef.

OH Leuven kwam zelfs vroeg op voorsprong nadat rechtsachter Oscar Gil dé goal van zijn carrière maakte. Een vlam die via de deklat over de lijn ging. De VAR moest wel uitsluitsel geven, maar iedereen in het stadion had het al gezien.

Knullige own goal van OHL

Anderlecht speelde traag en er was amper dreiging. Tot Maziz - tot dan toe heel sterk - nonchalant de bal in de voeten van Degreef speelde en Pletinckx het voorzet-schot onder druk van Hazard ongelukkig in eigen doel werkte. 1-1, toch wel zuur voor de bezoekers, die alles onder controle leken te hebben. Maar ook bijzonder knullig.

Anderlecht scoorde nog eens, maar de goal van Diarra werd afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Ilic. Maar toch waard om te benoemen, want De Cat zijn assist en voorbereiding op die goal waren fantastisch.





Hazard topschutter en een echte spitsengoal

Anderlecht bleef tijdens de rust lang binnen. Taravel had veel te zeggen, maar het rendeerde wel. De tweede helft was amper bezig of Llansana dwong een vrije trap af aan de rand van de zestien. Hazard zag dat de muur slecht opgesteld was en knalde er gewoon door in de korte hoek.

Tiende goal voor Hazard en daarmee komt hij op gelijke hoogte met Goto. Onder het goedkeurend oog van broertje Eden trouwens, die het Lotto Park met een bezoek vereerde. Vijf minuten later stond het zelfs 3-1 nadat Cvetkovic na een corner een echte spitsengoal maakte: aannemen, afschermen en door het kleinste gaatje in de hoek krullen. Heel goed gedaan! De Serviër zijn eerste goal sinds 1 november.

Anderlecht kreeg in minuut 70 ook nog een penalty. Thorgan Hazard miste er dit seizoen nog geen enkele en deed dat deze keer ook niet: droogweg in de kruising en 4-1. Daarmee ging hij voorbij Goto en werd alleen topschutter van de Jupiler Pro League.

Uiteraard kwamen de Brusselaars nooit meer in de problemen. Bertaccini maakte zelfs nog de 5-1. Volgende week volgt de echte test voor Jérémy Taravel en de zijnen. In Jan Breydel gaan ze met zo'n eerste helft waarschijnlijk niet wegkomen.