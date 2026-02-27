Standard Standard
Datum: 27/02/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27

Standard Luik laat kans liggen om gouden zaken te doen tegen La Louvière

Foto: © photonews

Er vielen gouden zaken te doen voor beide ploegen. Het begin zat vol met vuur, rook en passie en beloofde heel veel. Nadien verviel de partij in een saai schouwspel. We zagen twee doelpunten, maar geen drie punten. Een resultaat waar beide ploegen niet veel mee opschieten

Na de onverwachte winst van Standard Luik vorig weekend op het veld van KRC Genk konden ze een gouden zaak doen in het klassement. Ze moesten dan wel voorbij een stug La Louvière dat nog steeds in puntennood was. De partij begon alvast vurig langs beide kanten. 

Een vurig begin van de wedstrijd

Eerst hadden de supporters van Standard Luik het nodige vuurwerk mee het stadion binnengesmokkeld en stond Sclessin in lichterlaaie. De supporters van La Louvière hadden echter direct een weerwoord klaar. Uit het bezoekersvak werden een aantal fakkels en rookpotten onstoken. De mix van rook zorgde ervoor dat de wedstrijd enkele minuten later begon? Een paar minuten was ook het enige wat de spelers van Standard Luik nodig hadden. 

De wedstrijd was een paar minuten op gang en bal ging al op de stip. Een ongelukkig kopduel en de bal komt op de arm van Wagane Faye. De scheidsrechter twijfelde niet en legde de bal op de stip. Het was Marco Ilaimaharitra die zich achter de bal zetten en de 1-0 op het bord zette. 

Standard Luik domineert, maar onderschat La Louvière niet

Standard Luik had de partij en handen en probeerden tegen de prikken. Al was het niet gemakkelijk voor hen om door de stugge verdediging van La Louvière te geraken. Adnane Abid domineerde de rechterflank en had een goed schot in de benen, maar Hernan Peano hield La Louvière recht. 

De bezoekers kwamen meer en meer in de partij. Dit resulteerde in een vrije trap en dat is altijd Pape Moussa Fall. De boomlange aanvaller van La Louvière won tot tweemaal toe het kopduel en dit zorgde voor de gelijkmaker op het bord. La Louvière kreeg terug geloof, maar we gingen rusten met een 1-1 tussenstand op het bord. 

La Louvière schudde Standard Luik even wakker

De tweede helft was nog maar pas op gang gefloten of daar was La Louvière al. Nachon Nsingi kwam voor doel, maar mistrapte zich volledig. Zo ging een goede kans verloren. 10 minuten later was Nsingi er nog eens. Na slecht verdedigen bij Standard Luik kon hij de bal op de slof nemen, maar hij zag zijn schot voorbij het doel van Lucas Pirard gaan. 

Nadien verzandde de partij in een wedstrijd met weinig kansen. La Louvière was de betere ploeg, maar creëerde weinig kansen. Standard Luik was niets meer in vergelijking met de eerste helft. De vele wissels bij beide partijen zorgde er ook voor dat het tempo geregeld uit de wedstrijd ging. 

Opwinding in het slot

Ibe Hautekiet van Standard Luik speelde een prima wedstrijd, maar in het slot werkte hij de bal slecht weg. Deze kwam bij Dario Benavides en hij schoot de bal naast het doel van Lucas Pirard. Ei zo na had La Louvière het winnende doelpunt aan de voet, maar de wedstrijd eindigde uiteindelijk op 1-1.

Een gelijkspel waar beide ploegen niet veel mee opschieten. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Standard Standard
Pirard Lucas 90' 6.29 4
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 14/32 (43.8%)
Meer statistieken
Mohr Tobias 81' 7.2 6
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
Meer statistieken
Hautekiet Ibe 90' 6.78 6
  • Nauwkeurige passes: 35/44 (79.5%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Bates David 59' 6.45 6
  • Nauwkeurige passes: 31/42 (73.8%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/14 (28.6%)
Meer statistieken
Lawrence Henry 90' 6.07 6
  • Nauwkeurige passes: 38/51 (74.5%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/18 (22.2%)
Meer statistieken
Mortensen Gustav 90' 5.99 6
  • Nauwkeurige passes: 18/26 (69.2%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Abid Adnane 59' 6.93 6
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Ilaimaharitra Marco  90' 6.7 6
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 39/52 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/14 (42.9%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Karamoko Ibrahim 90' 6.11 6
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Ayensa Dennis 68' 6.21 4
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Said Rafiki 68' 6.21 4
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Bolingoli Mbombo Boli 0'  
Mehssatou Nayel 9' 6.41  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Kuavita Leandre 0'  
René Mitongo 0'  
Homawoo Josué 31' 6.38 6
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
Meer statistieken
Nguene Bernard 22' 6.76 6
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
El Hankouri Mohamed 31' 6.63 6
  • Nauwkeurige passes: 7/12 (58.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Spoden Charli 0'  
Dizdarević Belmin 0'  
NKada Timothée 22' 6.62 5
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
 

La Louvière La Louvière
Peano Marcos Hernán   90' 6.16 7
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/38 (34.2%)
Meer statistieken
Faye Wagane   90' 6.24 6
  • Nauwkeurige passes: 37/52 (71.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/12 (16.7%)
Meer statistieken
Maisonneuve Maxence 90' 6.46 6
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Okou Yllan 90' 6.88 6
  • Nauwkeurige passes: 41/53 (77.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 12/32 (37.5%)
Meer statistieken
Liongola Jordi A 90' 7.3 6
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 17/23 (73.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Ito Joël 90' 5.91 6
  • Nauwkeurige passes: 18/24 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Lahssaini Sami 90' 6.45 6
  • Nauwkeurige passes: 33/50 (66%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/10 (10%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Lutonda Thierry 45' 6.36 5
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Benavides Dario 90' 6.13 6
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Nsingi Nachon 61' 6.37 6
  • Nauwkeurige passes: 3/7 (42.9%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Moussa Fall Pape 90' 7.76 6
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/16 (56.3%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
De Schrevel Celestin 0'  
Gillot Nolan 0'  
Gueulette Samuel   45' 6.06 5
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Makembo-Ntemo Noah 0'  
Alain Lamego Djibril 0'  
Riou Matthis 0'  
Soumaré Bryan 0'  
Makaté Cristian 29' 7.03 6
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Maës Owen 0'  
