Standard Luik laat kans liggen om gouden zaken te doen tegen La Louvière

Er vielen gouden zaken te doen voor beide ploegen. Het begin zat vol met vuur, rook en passie en beloofde heel veel. Nadien verviel de partij in een saai schouwspel. We zagen twee doelpunten, maar geen drie punten. Een resultaat waar beide ploegen niet veel mee opschieten

Na de onverwachte winst van Standard Luik vorig weekend op het veld van KRC Genk konden ze een gouden zaak doen in het klassement. Ze moesten dan wel voorbij een stug La Louvière dat nog steeds in puntennood was. De partij begon alvast vurig langs beide kanten.

Een vurig begin van de wedstrijd

Eerst hadden de supporters van Standard Luik het nodige vuurwerk mee het stadion binnengesmokkeld en stond Sclessin in lichterlaaie. De supporters van La Louvière hadden echter direct een weerwoord klaar. Uit het bezoekersvak werden een aantal fakkels en rookpotten onstoken. De mix van rook zorgde ervoor dat de wedstrijd enkele minuten later begon? Een paar minuten was ook het enige wat de spelers van Standard Luik nodig hadden.

De wedstrijd was een paar minuten op gang en bal ging al op de stip. Een ongelukkig kopduel en de bal komt op de arm van Wagane Faye. De scheidsrechter twijfelde niet en legde de bal op de stip. Het was Marco Ilaimaharitra die zich achter de bal zetten en de 1-0 op het bord zette.

Standard Luik domineert, maar onderschat La Louvière niet

Standard Luik had de partij en handen en probeerden tegen de prikken. Al was het niet gemakkelijk voor hen om door de stugge verdediging van La Louvière te geraken. Adnane Abid domineerde de rechterflank en had een goed schot in de benen, maar Hernan Peano hield La Louvière recht.

De bezoekers kwamen meer en meer in de partij. Dit resulteerde in een vrije trap en dat is altijd Pape Moussa Fall. De boomlange aanvaller van La Louvière won tot tweemaal toe het kopduel en dit zorgde voor de gelijkmaker op het bord. La Louvière kreeg terug geloof, maar we gingen rusten met een 1-1 tussenstand op het bord.





La Louvière schudde Standard Luik even wakker

De tweede helft was nog maar pas op gang gefloten of daar was La Louvière al. Nachon Nsingi kwam voor doel, maar mistrapte zich volledig. Zo ging een goede kans verloren. 10 minuten later was Nsingi er nog eens. Na slecht verdedigen bij Standard Luik kon hij de bal op de slof nemen, maar hij zag zijn schot voorbij het doel van Lucas Pirard gaan.

Nadien verzandde de partij in een wedstrijd met weinig kansen. La Louvière was de betere ploeg, maar creëerde weinig kansen. Standard Luik was niets meer in vergelijking met de eerste helft. De vele wissels bij beide partijen zorgde er ook voor dat het tempo geregeld uit de wedstrijd ging.

Opwinding in het slot

Ibe Hautekiet van Standard Luik speelde een prima wedstrijd, maar in het slot werkte hij de bal slecht weg. Deze kwam bij Dario Benavides en hij schoot de bal naast het doel van Lucas Pirard. Ei zo na had La Louvière het winnende doelpunt aan de voet, maar de wedstrijd eindigde uiteindelijk op 1-1.

Een gelijkspel waar beide ploegen niet veel mee opschieten.