Anthony Valencia 51'
1-0
Datum: 28/02/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27
Club Brugge kan profiteren: Antwerp weet weer wat winnen is en bezorgt STVV ferme domper
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit de Bosuil
Club Brugge kan profiteren: Antwerp weet weer wat winnen is en bezorgt STVV ferme domper
Foto: © photonews

Antwerp heeft zaterdagavond met het kleinste verschil gewonnen van STVV. Anthony Valencia scoorde het enige doelpunt van de partij.

Antwerp vierde zaterdagavond zijn 145-jarig bestaan met retroshirts en een wedstrijd tegen STVV. Bij The Great Old verving Bijl de geschorste Kouyaté. Vrancken koos voor Muja in zijn basiself.

De wedstrijd begon bijzonder rustig. STVV had voornamelijk de bal terwijl Antwerp achteruit zakte. De thuisploeg loerde duidelijk op de counter. Sint-Truiden had het op zijn beurt moeilijk met echte kansen verzamelen.

Saaie eerste helft op de Bosuil

Langs beide kanten was er een beetje doelgevaar, maar geen grote mogelijkheden. Bij de bezoekers ontbrak er vooral creativiteit voor rust. Sint-Truiden had ongeveer 70% balbezit en moest daar meer mee doen. Kort voor de pauze viel het licht van de nieuwe Tribune 2 plots uit. De wedstrijd lag een minuutje of twee stil en fans haalden hun de zaklamp van GSM boven om voor sfeer te zorgen. 

In de tweede helft ging het tempo omhoog. In minuut 51 kon Anthony Valencia de thuisploeg op voorsprong zetten. Hij wurmde zich door de Truiense defensie en werkte dan zelf af. STVV ging meteen op zoek naar de gelijkmaker.

STVV werkt zijn kansen niet af

De bezoekers duwden door en Sebaoui liet na 75 minuten een enorme kans liggen. Hij kreeg een open schietkans maar trapt op doelman Nozawa. Hier moest hij meer mee doen. Vijf minuten later ontsnapte Antwerp dankzij de VAR.

De Cremer floot een strafschop voor een overtreding op Matsuzawa, maar uiteindelijk werd de fout buiten het strafschopgebied gemaakt. Zo bleef de 1-0 op het scorebord staan tot het einde van de wedstrijd.

Antwerp weet weer wat winnen is

Door deze overwinning komt Antwerp voorlopig op de 11e plaats in het klassement te staan met 33 punten. Zo neemt de club wat voorsprong op de gevarenzone. STVV blijft tweede met 54 punten. Als Club Brugge zondag wint, sprint het over de Kanaries.

Opstellingen

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.8 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/40 (25%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 18/23 (78.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bijl Glenn 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/9 (33.3%)
Meer statistieken
Van Den Bosch Zeno   90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Foulon Daam 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/19 (57.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Valencia Anthony 86' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Kerk Gyrano 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 2/8 (25%)
  • Schoten op doel: 1/5
  • Succesvolle dribbels: 0/6 (0%)
Meer statistieken
Renders Semm 85' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Scott Christopher 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Praet Dennis 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Janssen Vincent   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 12/22 (54.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Bank
Schelfhout Luca 4'  
Babadi Isaac 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Diawara Mahamadou 0'  
Hamdaoui Youssef 4' 7.0  
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Tuypens Eran 0'  
Achihi Orseer 0' 6.4  
Meer statistieken
Dierckx Xander 0'  
Vandeplas Gerard 0' 6.7  
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 7.7 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/20 (15%)
Meer statistieken
Juklerød Simen 60' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 28/29 (96.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mbe Soh Loïc 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 91/96 (94.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 90' 7.4 -
  • Nauwkeurige passes: 78/86 (90.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Muja Arbnor   60' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 25/26 (96.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Ito Ryotaro 85' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 37/45 (82.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 72' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 52/60 (86.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Meer statistieken
Yamamoto Rihito 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 32/39 (82.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 25/37 (67.6%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Goto Keisuke 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 6/11 (54.5%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 52/58 (89.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Bank
Merlen Ryan 18' -
Hata Taiga 30' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 18' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 30' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Diouf Oumar 5' 6.3  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Herbeleef Antwerp - STVV
