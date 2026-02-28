Club Brugge kan profiteren: Antwerp weet weer wat winnen is en bezorgt STVV ferme domper

Antwerp heeft zaterdagavond met het kleinste verschil gewonnen van STVV. Anthony Valencia scoorde het enige doelpunt van de partij.

Antwerp vierde zaterdagavond zijn 145-jarig bestaan met retroshirts en een wedstrijd tegen STVV. Bij The Great Old verving Bijl de geschorste Kouyaté. Vrancken koos voor Muja in zijn basiself.

De wedstrijd begon bijzonder rustig. STVV had voornamelijk de bal terwijl Antwerp achteruit zakte. De thuisploeg loerde duidelijk op de counter. Sint-Truiden had het op zijn beurt moeilijk met echte kansen verzamelen.

Saaie eerste helft op de Bosuil

Langs beide kanten was er een beetje doelgevaar, maar geen grote mogelijkheden. Bij de bezoekers ontbrak er vooral creativiteit voor rust. Sint-Truiden had ongeveer 70% balbezit en moest daar meer mee doen. Kort voor de pauze viel het licht van de nieuwe Tribune 2 plots uit. De wedstrijd lag een minuutje of twee stil en fans haalden hun de zaklamp van GSM boven om voor sfeer te zorgen.

In de tweede helft ging het tempo omhoog. In minuut 51 kon Anthony Valencia de thuisploeg op voorsprong zetten. Hij wurmde zich door de Truiense defensie en werkte dan zelf af. STVV ging meteen op zoek naar de gelijkmaker.

STVV werkt zijn kansen niet af

De bezoekers duwden door en Sebaoui liet na 75 minuten een enorme kans liggen. Hij kreeg een open schietkans maar trapt op doelman Nozawa. Hier moest hij meer mee doen. Vijf minuten later ontsnapte Antwerp dankzij de VAR.





De Cremer floot een strafschop voor een overtreding op Matsuzawa, maar uiteindelijk werd de fout buiten het strafschopgebied gemaakt. Zo bleef de 1-0 op het scorebord staan tot het einde van de wedstrijd.

Antwerp weet weer wat winnen is

Door deze overwinning komt Antwerp voorlopig op de 11e plaats in het klassement te staan met 33 punten. Zo neemt de club wat voorsprong op de gevarenzone. STVV blijft tweede met 54 punten. Als Club Brugge zondag wint, sprint het over de Kanaries.