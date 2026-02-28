🎥 Antwerp kan opnieuw winnen en trainer Joseph Oosting heeft nog grote plannen

Antwerp heeft zaterdagavond een belangrijke overwinning geboekt tegen STVV. The Great Old hield stand en pakte drie broodnodige punten op de Bosuil. Trainer Joseph Oosting was tevreden.

Antwerp heeft zaterdagavond met 1-0 gewonnen van STVV op de Bosuil. Het was een deugddoende zege voor The Great Old, dat al een tijdje niet meer gewonnen had. Na afloop verscheen een tevreden Joseph Oosting op de persconferentie.

"Ik ben blij met het resultaat", opende de T1 van Antwerp. "Vorige week lag het accent op het verdedigen want de laatste weken slikten we makkelijk doelpunten. We willen uiteraard altijd hoog druk zetten, maar nu doen we het zoals vandaag in fases."

Antwerp koos bewust voor meer defensieve aanpak

Antwerp zakte fel terug en speelde met een laag blok. Opnieuw koos Oosting dus voor een verdedigend accent. "Waarom? Omdat we tegen een echt goede ploeg speelden met veel dynamiek en veel intensiteit. Daar lag voor ons de uitdaging. We wilden zo weinig mogelijk weggeven en dat hebben we goed gedaan."

In de tweede helft ging het tempo wat omhoog. "Ik heb wel eens gezegd ‘probeer je geluk te zoeken’, zodat we iets sneller de lange bal kunnen hanteren. Daar valt uiteindelijk ook een doelpunt uit. We hadden de uitslag nog groter kunnen maken in de omschakeling."

Lees ook... Club Brugge kan profiteren: Antwerp weet weer wat winnen is en bezorgt STVV ferme domper›

Uiteindelijk had STVV de beste kansen. Het had anders kunnen lopen voor Antwerp. "Maar we kwamen ook een keer goed weg met een kans die onze doelman prima pakt. Maar ik ben blij met de situatie waarin we zitten. We hebben tegen een goede ploeg punten gepakt. Die waren ook nodig. We willen ergens voor spelen en we geloven nog in dingen", besluit Oosting, die nog vol voor PO1 lijkt te willen gaan.