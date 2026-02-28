Het Clement-effect? Norwich wint wéér en zet opmars verder onder onze landgenoot

Philippe Clement blijft het uitstekend doen bij Norwich City. Onze landgenoot nam het dit weekend op tegen Leicester City en boekte een nieuwe zege. Zo zet Norwich zijn opmars verder in de Championship.

Clement maakte een gewaagde keuze door naar Norwich en de Championship te trekken, maar de motor van de club sloeg wel aan onder de Belg. Norwich voetbalde zich uit de gevarenzone en blijft opklimmen in de stand.

Dit weekend was Leicester City de tegenstander van Clement en co. Ook nu werd het een zege voor onze landgenoot. Voor de pauze werd niet gescoord, waardoor de forcing na de rust zou moeten gevoerd worden. En dat deed Norwich ook in het King Power Stadium.

De vierde zege in vijf wedstrijden

Anis Ben Slimane en Ali Ahmed zorgden voor de goals en een 0-2-overwinning voor Norwich, dat zijn vierde zege boekt in vijf competitiewedstrijden. Enkel tegen Birmingham (1-2) werd er verloren.

Norwich is momenteel zeventiende in het klassement. Het telt nu 45 punten uit 35 gespeelde wedstrijden en heeft al een mooie bonus van elf punten op de degradatieplaatsen. Clement levert dus uitstekend werk.



De ambitie van Norwich reikt echter verder. De traditieclub wil onder Clement opnieuw naar de Premier League, maar dit seizoen zal dat een moeilijke zaak worden. Maar met een contract tot midden 2029 lijken beide partijen het op de langere termijn te bekijken.