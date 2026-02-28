Haar in de boter tussen Wilmots en François? "Geruchten verkopen goed"

Haar in de boter tussen Wilmots en François? "Geruchten verkopen goed"


Is er een "probleem" tussen Marc Wilmots, sportief directeur van Standard, en Pierre François, algemeen manager? Die laatste ontkent dat met klem. "Geruchten over Standard verkopen goed", klinkt het.

De geruchten komen voort uit de beslissing, onlangs officieel gemaakt, van Marc Wilmots om zijn zetel als bestuurder van Standard Luik te verlaten. De sportief directeur heeft zijn keuze snel verduidelijkt: zich focussen op het sportieve aspect van zijn functies, zonder zich met de rest bezig te houden.

Pierre François bevestigt goede verstandhouding met Marc Wilmots

Maar het zaadje van de twijfel was geplant en sommigen zien hierin een teken van spanningen tussen Marc Wilmots en Pierre François, de algemeen manager van stamnummer 16. Deze laatste heeft zich daarover uitgesproken in La Dernière Heure.

"Na rijp beraad heeft Marc er de voorkeur aan gegeven zich te concentreren op zijn functie als sportief directeur om zich niet te hoeven bezighouden met vraagstukken die tot de raad van bestuur behoren", bevestigt François. "Hij blijft lid van het directiecomité, aangezien hij verantwoordelijk is voor de sportieve leiding. En ik kan u verzekeren dat hij volledig toegewijd is aan zijn werk."

Sterke man van Standard begrijpt de hetze niet

Wat betreft het feit dat de twee mannen het niet met elkaar zouden kunnen vinden, is dat "volledig onwaar", bevestigt Pierre François. "Vraag het hem, hij zal u hetzelfde zeggen. Integendeel, we kunnen het goed met elkaar vinden. Ik weet niet wat aanleiding heeft gegeven tot deze vraag."

Lees ook... De alleszeggende statistiek voor Standard? 2 op 12 tegen de ploegen uit de Relegation Play-offs
De algemeen manager van de Rouches heeft eigenlijk wel een vermoeden. "Ik zie niet waar dit vandaan zou kunnen komen, behalve van degenen die graag geruchten verspreiden over Standard, omdat deze geruchten goed verkopen", besluit François.

