KRC Genk krijgt stevige waarschuwing: "Je zal je geen fratsen kunnen veroorloven"

KRC Genk treft in de achtste finales van de Europa League Freiburg. Dat wordt geen gemakkelijk opdracht, als we deze commentator mogen geloven.

Genk voetbalde zich in de play-offs over twee wedstrijden voorbij Dinamo Zagreb. Al had het tweede luik van die dubbele confrontatie wel meer voeten in de aarde dan de Limburgers aanvankelijk hadden gewild.

Genk zette in de verlengingen een 1-3-achterstand recht en ging door met 3-3. Met Freiburg treft het nu een subtopper uit Duitsland. Commentator Philippe Crols ontleedt de Duitsers in de Podcast Sporza Daily van Sporza.

Freiburg is een degelijke subtopper

"Voor Genk is het toch vooral belangrijk dat het meer kans maakt tegen Freiburg dan tegen AS Roma", denkt hij. "Als je de kern van Freiburg bekijkt: daar springt geen enkele naam bovenuit. Eigenlijk is Freiburg een oerdegelijke Duitse ploeg. Je weet wat je daarvan mag verwachten."

"Maar ook: je zal je geen fratsen kunnen veroorloven zoals tegen Dinamo Zagreb, want dan vlieg je er wel uit", waarschuwt hij. "Freiburg is gewoon een degelijke subtopper."

Vooral de thuisreputatie van Freiburg valt op. "De eerste thuiswedstrijd werd tegen Augsburg verloren (23 augustus, red.), maar daarna geen enkele meer. Niet in de beker, de competitie of Europa League. Dat wordt een uitdaging voor Racing Genk."