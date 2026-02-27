Transferexpert is duidelijk: "Premier League wil Stankovic, maar hier gaat hij deze zomer heen"

Transferexpert is duidelijk: "Premier League wil Stankovic, maar hier gaat hij deze zomer heen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het wordt steeds duidelijker: Club Brugge gaat deze zomer Aleksandar Stankovic kwijtspelen. De vraag is alleen welke ploeg hem in huis gaat halen. Internazionale dat hem terughaalt of toch nog een andere ploeg?

Club Brugge staat momenteel op een derde plaats in de competitie, maar wil dit seizoen natuurlijk graag opnieuw de titel pakken. Ondertussen maakt Aleksandar Stankovic steeds meer indruk en dat heeft toch zijn gevolgen.

Club Brugge gaat Aleksandar Stankovic zien vertrekken deze zomer

Heel wat scouts zaten in de tribune voor hem en sommige ploegen lijken eens te meer echt wel interesse in hem te hebben. Daardoor wordt de druk nu al opgevoerd richting komende zomer en dat is slecht nieuws voor Club Brugge.

Internazionale blijft de touwtjes namelijk in handen hebben. Als zij horen dat er teams willen aankloppen met veel geld bij Club Brugge, kunnen ze hem opnieuw in huis halen via een terugkoopclausule. Club Brugge kocht de middenvelder afgelopen zomer voor zo'n 9,5 miljoen euro.

Internazionale houdt de touwtjes in handen

Toen werd volgens Transfermarkt bepaald dat blauw-zwart hem echter opnieuw kan verliezen aan de Milanezen als die komende zomer 23 miljoen euro op tafel zouden leggen - een zomer later zou dat 25 miljoen euro zijn.

Lees ook... Inter-CEO praat over Aleksandar Stankovic en is héél duidelijk: "Hij is praktisch van ons"

Ondertussen zijn er met Manchester United en Tottenham Hotspur twee teams opgestaan die minstens een dergelijk bedrag zeker op tafel zouden willen leggen. Volgens Nicolo Schira zou Stankovic zelf graag terug gaan naar Internazionale.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Inter Milaan
Aleksandar Stankovic

Meer nieuws

Nederlandse interesse voor jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp?

Nederlandse interesse voor jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp?

18:40
'Manchester City wil Atlético Madrid aftroeven ... voor speler Club Brugge'

'Manchester City wil Atlético Madrid aftroeven ... voor speler Club Brugge'

18:20
1
Genk-kapitein Bryan Heynen benoemt probleem na slopende avond: "Dat moeten we loslaten" Reactie

Genk-kapitein Bryan Heynen benoemt probleem na slopende avond: "Dat moeten we loslaten"

18:30
'Roberto Martinez zou Portugal kunnen verlaten voor een spectaculaire terugkeer'

'Roberto Martinez zou Portugal kunnen verlaten voor een spectaculaire terugkeer'

18:00
1
Doelman Lawal blundert bij Genk: dit hebben Smets en Heynen erover te zeggen

Doelman Lawal blundert bij Genk: dit hebben Smets en Heynen erover te zeggen

17:50
Het worden enorme puzzelwerken voor Rik De Mil in Genk: dit zegt hij erover

Het worden enorme puzzelwerken voor Rik De Mil in Genk: dit zegt hij erover

17:40
1
Inter-CEO praat over Aleksandar Stankovic en is héél duidelijk: "Hij is praktisch van ons"

Inter-CEO praat over Aleksandar Stankovic en is héél duidelijk: "Hij is praktisch van ons"

19:40
2
Steeds nadrukkelijker: Premier League klopt aan bij JPL-revelatie

Steeds nadrukkelijker: Premier League klopt aan bij JPL-revelatie

16:45
Moeilijke keuzes bij Anderlecht, ook met het oog op Club Brugge: "We zullen zien hoe we ermee omgaan"

Moeilijke keuzes bij Anderlecht, ook met het oog op Club Brugge: "We zullen zien hoe we ermee omgaan"

16:15
Pep Guardiola komt met hoopgevende signalen over Jérémy Doku

Pep Guardiola komt met hoopgevende signalen over Jérémy Doku

17:20
Rik De Mil heeft duidelijk op tafel geklopt na offday: "Andere toon"

Rik De Mil heeft duidelijk op tafel geklopt na offday: "Andere toon"

16:30
Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

Standard-coach bijt zeer scherp van zich af na beschuldiging van intimidatie

16:00
2
LIVE: Standard kan vanavond terug de Champions' Play-offs induiken als het wint van La Louvière Live

LIVE: Standard kan vanavond terug de Champions' Play-offs induiken als het wint van La Louvière

14:30
Genk-spelers getuigen over harde aanpak van Nicky Hayen in de kleedkamer Reactie

Genk-spelers getuigen over harde aanpak van Nicky Hayen in de kleedkamer

15:45
Ongelukkige spitsen bij Anderlecht? Taravel gaat er dieper op in: "De statistieken spreken voor zich"

Ongelukkige spitsen bij Anderlecht? Taravel gaat er dieper op in: "De statistieken spreken voor zich"

14:54
Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord

Sven Vandenbroeck onder druk bij Zulte Waregem? Sterke man geeft het antwoord

14:40
2
'PSV wil Genk-speler wegkapen van vele andere geïnteresseerden'

'PSV wil Genk-speler wegkapen van vele andere geïnteresseerden'

15:30
Bestemming Leipzig: iedereen weet waar hij aan toe is

Bestemming Leipzig: iedereen weet waar hij aan toe is

15:15
Hoe zit het nu met de overname van Standard?

Hoe zit het nu met de overname van Standard?

14:00
1
🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde

🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde

14:20
6
KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League

KRC Genk kent zijn weg naar de finale van de Europa League

13:30
6
Nu al vraagtekens bij manier van werken van potentieel nieuwe sportief directeur Anderlecht

Nu al vraagtekens bij manier van werken van potentieel nieuwe sportief directeur Anderlecht

12:40
Sterkhouder weg deze zomer? 'Premier League-topclub klopt aan in het Dudenpark van Union'

Sterkhouder weg deze zomer? 'Premier League-topclub klopt aan in het Dudenpark van Union'

13:00
Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen

Paniek in de tent bij Zulte Waregem? Dit heeft sterke man Niels Leroy erover te zeggen

12:30
3
Serie A-uitblinker moet volgens analisten weer kans krijgen bij Duivels: "Kan het opnemen tegen Vermeeren"

Serie A-uitblinker moet volgens analisten weer kans krijgen bij Duivels: "Kan het opnemen tegen Vermeeren"

12:00
1
Nieuwe trainer vlak voor belangrijk duel: geloven ze bij Dender nog in de redding?

Nieuwe trainer vlak voor belangrijk duel: geloven ze bij Dender nog in de redding?

11:40
1
Thibaut Courtois krijgt gelijk: absolute clashes in de Champions League op komst

Thibaut Courtois krijgt gelijk: absolute clashes in de Champions League op komst

12:20
Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben"

Standard kan rekenen op een wel heel gemotiveerde verdediger: "Tonen dat ik nog goed genoeg ben"

11:20
4
Ex-jeugdspeler hoopt op terugkeer naar Anderlecht: "Kijk naar Marco Kana"

Ex-jeugdspeler hoopt op terugkeer naar Anderlecht: "Kijk naar Marco Kana"

11:00
Interessant voor bondscoach Garcia: deze Rode Duivel zet WK-kandidatuur kracht bij op ongewone positie

Interessant voor bondscoach Garcia: deze Rode Duivel zet WK-kandidatuur kracht bij op ongewone positie

10:30
1
Typisch Belgisch? Dender meent dat Ferrera 4 dagen schorsing al uitgezeten heeft... Of toch niet?

Typisch Belgisch? Dender meent dat Ferrera 4 dagen schorsing al uitgezeten heeft... Of toch niet?

09:30
2
Zoveel heeft Genk al verdiend in de Europa League en... ze duwen coëfficiënt ook verder omhoog

Zoveel heeft Genk al verdiend in de Europa League en... ze duwen coëfficiënt ook verder omhoog

10:00
6
Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde"

Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde"

06:30
66
STVV-speler weet nu al dat hij gaat uitgefloten worden op de Bosuil: "Ik vind het stiekem wel leuk"

STVV-speler weet nu al dat hij gaat uitgefloten worden op de Bosuil: "Ik vind het stiekem wel leuk"

08:40
2
Genk-spelers kregen het te horen: Nicky Hayen hield zich niet in tijdens bibberavond tegen Dinamo Zagreb

Genk-spelers kregen het te horen: Nicky Hayen hield zich niet in tijdens bibberavond tegen Dinamo Zagreb

09:00
Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels"

Thibaut Courtois moet beginnen opletten: "Hij is 100 procent de toekomst van de Rode Duivels"

08:20
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 20:45 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Serie A-uitblinker moet volgens analisten weer kans krijgen bij Duivels: "Kan het opnemen tegen Vermeeren" JaKu JaKu over 'Roberto Martinez zou Portugal kunnen verlaten voor een spectaculaire terugkeer' TIGERMANIA TIGERMANIA over Alex Muzio en Union willen Bart Verhaeghe (opnieuw) de mond snoeren: "Ik was in shock toen ik zijn woorden hoorde" JaKu JaKu over 'Manchester City wil Atlético Madrid aftroeven ... voor speler Club Brugge' filip.dhose filip.dhose over Nieuwe trainer vlak voor belangrijk duel: geloven ze bij Dender nog in de redding? Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - La Louvière: - Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over 🎥 De ongeziene blunder van Tobias Lawal die KRC Genk veel bibbergeld bezorgde Supremepony Supremepony over Thorgan Hazard wil van één voorwaarde absoluut niet afwijken: dit is de situatie Gregorius Gantoisius Gregorius Gantoisius over Het worden enorme puzzelwerken voor Rik De Mil in Genk: dit zegt hij erover Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved