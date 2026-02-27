Transferexpert is duidelijk: "Premier League wil Stankovic, maar hier gaat hij deze zomer heen"

Het wordt steeds duidelijker: Club Brugge gaat deze zomer Aleksandar Stankovic kwijtspelen. De vraag is alleen welke ploeg hem in huis gaat halen. Internazionale dat hem terughaalt of toch nog een andere ploeg?

Club Brugge staat momenteel op een derde plaats in de competitie, maar wil dit seizoen natuurlijk graag opnieuw de titel pakken. Ondertussen maakt Aleksandar Stankovic steeds meer indruk en dat heeft toch zijn gevolgen.

Club Brugge gaat Aleksandar Stankovic zien vertrekken deze zomer

Heel wat scouts zaten in de tribune voor hem en sommige ploegen lijken eens te meer echt wel interesse in hem te hebben. Daardoor wordt de druk nu al opgevoerd richting komende zomer en dat is slecht nieuws voor Club Brugge.

Two #PremierLeague’s Clubs are interested in signing #ClubBrugge’s midfielder Aleksander #Stanković (born in 2005), but he dreams to return to #Inter which have a buyback clause (23M) and 50% on the future sale on the excess on 10M paid. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 27, 2026

Internazionale blijft de touwtjes namelijk in handen hebben. Als zij horen dat er teams willen aankloppen met veel geld bij Club Brugge, kunnen ze hem opnieuw in huis halen via een terugkoopclausule. Club Brugge kocht de middenvelder afgelopen zomer voor zo'n 9,5 miljoen euro.

Internazionale houdt de touwtjes in handen

Toen werd volgens Transfermarkt bepaald dat blauw-zwart hem echter opnieuw kan verliezen aan de Milanezen als die komende zomer 23 miljoen euro op tafel zouden leggen - een zomer later zou dat 25 miljoen euro zijn.



Ondertussen zijn er met Manchester United en Tottenham Hotspur twee teams opgestaan die minstens een dergelijk bedrag zeker op tafel zouden willen leggen. Volgens Nicolo Schira zou Stankovic zelf graag terug gaan naar Internazionale.