Typisch Belgisch? Dender meent dat Ferrera 4 dagen schorsing al uitgezeten heeft... Of toch niet?

Heeft Dender een grote fout gemaakt? Er is namelijk een risico dat Yannick Ferrera niet op de bank mag zitten bij de rode lantaarn... voor de Playdowns.

Even terug naar de feiten: op het einde van vorig seizoen beleefde Yannick Ferrera de nederlaag van RWDM op Zulte Waregem bijzonder slecht. Essevee kroonde zich zo tot kampioen ten koste van de club uit Molenbeek. De coach van de Brusselaars haalde hard uit naar de scheidsrechters en kreeg daarvoor twee speeldagen schorsing.

Bij die twee speeldagen kwamen ook nog de twee voorwaardelijke speeldagen die hem toen boven het hoofd hingen. Niet veel later nam RWDM afscheid van Yannick Ferrera na een rampzalig einde van de reguliere competitie, waarin de club van John Textor de rechtstreekse promotie misliep.

Yannick Ferrera dit weekend op de bank... en daarna?

Maar het punt is: sindsdien heeft Ferrera zijn schorsing... niet uitgezeten. Daardoor zou hij bij zijn aanstelling als trainer van FCV Dender meteen vier matchen kunnen missen. Het Nieuwsblad stelt echter dat Dender op de hoogte was van die situatie, en dat een typisch Belgisch misverstand de rode lantaarn mogelijk voor het ergste kan behoeden.

Een administratieve fout van RWDM zou Dender namelijk kunnen helpen. De club uit Molenbeek zou... vergeten zijn om Ferrera officieel te ontslaan, waardoor hij technisch gezien zijn schorsing zou hebben uitgezeten. Een absurde situatie, maar Dender zou navraag hebben gedaan bij een advocaat en bij de bond.



Toch heeft dat advies geen juridische waarde, waardoor er een reëel risico blijft dat het bondsparket het er niet mee eens is... en Ferrera zijn schorsing alsnog moet uitzitten. Intussen zou hij dit weekend wel gewoon op de bank zitten tegen Cercle Brugge...