RECONSTRUCTIE: Dévy Rigaux legt haarfijn uit hoe de onverwachte transfer van Kaye Furo tot stand is gekomen
De transfer van Kaye Furo van Club Brugge naar Brentford FC was veruit dé meest verrassende move van de Belgische wintermercato. Hoe kwam de transfer tot stand? Edévy Rigaux komt met tekst en uitleg.

Brentford FC betaalde uiteindelijk tien miljoen euro voor de 19-jarige aanvaller. Kaye Furo tekende een contract tot medio 2031 over Het Kanaal.

"Het was onze bedoeling om van Furo de eerste spits van Club Brugge te  maken", vertelt Dévy Rigaux in Het Laatste Nieuws. "Maar afgelopen zomer kreeg ik  al een eerste telefoontje van Brentford."

Wij hebben ons woord gehouden

Dévy Rigaux

Club Brugge hield het been afgelopen zomer stijf. "We hebben toen ook met Furo en zijn entourage samengezeten én hem een financieel voorstel gedaan dat je niet zomaar kan weigeren. Ze wilden echter eerst zien of hij voldoende kansen zou krijgen bij Club Brugge."

"We hebben ons woord gehouden", is Rigaux duidelijk. "Ik heb Furo in december dan ook gevraagd of hij open stond voor een contractverlenging. Op één januari kreeg ik een bericht van zijn zaakwaarnemer met de vraag of we even konden bellen."

Ontgoocheling en... een telefoontje uit Londen

De woorden van de zaakwaarnemer verrasten de sportief directeur van blauw-zwart. "Ik had verwacht dat hij ging zeggen dat hij graag eerste spits van Club Brugge wou worden. In de plaats daarvan liet hij weten dat Furo ontgoocheld was omdat hij tegen FCV Dender EH en KRC Genk niet was mogen invallen."

Lees ook... Thiago, Furo en... deze speler? 'Brentford wil opnieuw een zak geld achterlaten bij Club Brugge'

"Ik wist meteen hoe laat het was toen Brentford een dag later aan de lijn hing", besluit Rigaux. "Al heb ik het eerste bod van Brentford zelfs niet voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Ik zei hen dat ze met dubbele cijfers gingen moeten komen. En dat hebben ze ook gedaan."

