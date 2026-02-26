'Het is Anderlecht menens in strijd om Technisch Directeur: prioriteit is gesteld'

'Het is Anderlecht menens in strijd om Technisch Directeur: prioriteit is gesteld'
RSC Anderlecht heeft tot op heden nog geen nieuwe T1 en ook nog geen nieuwe Technisch Directeur. Voor beide posities zijn ondertussen al wat namen de revue gepasseerd. En nu lijkt het toch nog anders te gaan aflopen.

RSC Anderlecht verkent zoals geweten enkele concrete pistes in de zoektocht naar een nieuwe Technisch Directeur. Antoine Sibierski kwam al op gesprek en die hield daar een heel goed gevoel aan over, zo klonk het toch.

RSC Anderlecht heeft nieuwe naam op de verlanglijst staan: Marijn Beuker

Meer zelfs: als het aan Sibierski ligt, dan zou hij zeker willen komen. Toch lijken er ook nog andere pistes op tafel te liggen. En in die hoedanigheid klinkt de laatste dagen het gerucht van de mogelijke komst van Marijn Beuker.

Die heeft momenteel een job bij Ajax Amsterdam, maar zou dus ook een kanshebber kunnen zijn of worden bij Anderlecht. De 41-jarige Nederlander is bij Ajax wat van zijn macht kwijt sinds de komst van Jordi Cruyff bij het team.

RSC Anderlecht heeft Technisch Directeur en T1 nodig 

En dus staat hij mogelijk open voor nieuwe ploegen en uitdagingen. Volgens Le Soir zou het Anderlecht menens zijn in de strijd om de Technisch Directeur. Ze willen van hem zelfs de absolute prioriteit gaan maken.


Makkelijk zal dat niet worden, maar ze willen alles op alles zetten voor de zaak. Beuker was in het verleden aan de slag bij onder meer AZ Alkmaar en Queen's Park FC. Komt hij nu naar de Belgische competitie?'

Anderlecht

