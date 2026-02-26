OFFICIEEL: PSV beloont Belgisch supertalent met nieuw contract én vaste plaats bij A-kern

Noah Fernandez heeft een volgende stap in zijn carrière gezet. Onze landgenoot heeft zijn contract bij PSV verlengd. Hij maakt eveneens definitief de overstap naar de A-kern.

Noah Fernandez stoomde als een hogesnelheidstrein door de jeugdreeksen bij PSV. En ondertussen is de volgende halte bereikt voor onze landgenoot.

Zijn debuut bij de hoofdmacht van De Lampenclub heeft Fernandez al achter de rug. En het zal niet bij die vijf wedstrijden blijven.

Surpassing all our youth teams, making his debut, signing a new contract until 2030, and officially becoming part of the first team squad. Noah Fernandez, ladies and gentlemen 💎#CreatingStarsTogether pic.twitter.com/OfVU0xOJIM — PSV (@PSV) February 26, 2026

Fernandez heeft zijn contract in Eindhoven verlengd tot medio 2030. Maar dat is niet alles: onze landgenoot maakt meteen ook definitief de overstap naar de A-kern.

De 18-jarige middenvelder wordt gezien als één van de grootste talenten die PSV de voorbije jaren heeft opgeleid. Zijn polyvalentie - hij is middenvelder, maar kan eveneens op de flanken uit de voeten - is een enorme troef.





Wil Noah Fernandez voor de Rode Duivels spelen?

Fernandez heeft dubbele Belgisch-Jamaicaanse nationaliteit. Het goudhaantje koos de voorbije jaren steevast voor Jong België. Laat ons hopen dat we hem ook ooit bij de Rode Duivels het mooie weer zien maken.