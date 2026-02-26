🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

Thibaut Courtois heeft tegen Benfica opnieuw een geweldige prestatie neergezet. Daardoor kon zijn team naar de achtste finales van de Champions League. Er was de voorbije week heel wat te doen over een racistisch incident in de heenwedstrijd.

De 0-1 van Vinicius Junior na enkele minuten in de tweede helft was een absoluut pareltje. Meteen daarna liep het echter helemaal verkeerd. Een speler van Benfica - Prestianni - zou daarna een aantal vreselijke woorden hebben gelanceerd.

Heerlijk doelpunt van Vinicius Junior is het begin van een hele hetze

Die zijn meteen gehoord door Vinicius Junior, die meteen naar de scheidsrechter liep. Die staakte daarop de wedstrijd meteen. Het was het begin van een hele hetze die nazinderde tot en met de terugwedstrijd woensdag in Madrid.

Meer dan genoeg voor de mannen van De Ideale Wereld om nog eens de draak te steken met Thibaut Courtois. "Opmerkingen over je lengte zijn kwetsend. Mopjes maken daarover? Daar sta ik boven. Letterlijk: 35 centimeter erboven."

Niet de eerste keer dat DIW lacht met Thibaut Courtois

"Ik haat racisme als de beste. En zeker tegen mijn beste vriend Kevin, die noemen ze altijd De Bruyne", aldus Courtois zogezegd volgens het filmpje op zijn persconferentie. Ook 'Benflikker' in plaats van Benfica passeert de revue. Grappig of niet? Dat laten we in het midden.



Nota bene: de voorbije jaren kwam DIW al meermaals met een parodie van persconferenties van Thibaut Courtois en dergelijke meer. Sinds de hetze rond de aanvoerdersband bij de Rode Duivels is dat al meermaals gebeurd.