🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thibaut Courtois heeft tegen Benfica opnieuw een geweldige prestatie neergezet. Daardoor kon zijn team naar de achtste finales van de Champions League. Er was de voorbije week heel wat te doen over een racistisch incident in de heenwedstrijd.

De 0-1 van Vinicius Junior na enkele minuten in de tweede helft was een absoluut pareltje. Meteen daarna liep het echter helemaal verkeerd. Een speler van Benfica - Prestianni - zou daarna een aantal vreselijke woorden hebben gelanceerd.

Heerlijk doelpunt van Vinicius Junior is het begin van een hele hetze

Die zijn meteen gehoord door Vinicius Junior, die meteen naar de scheidsrechter liep. Die staakte daarop de wedstrijd meteen. Het was het begin van een hele hetze die nazinderde tot en met de terugwedstrijd woensdag in Madrid.

Meer dan genoeg voor de mannen van De Ideale Wereld om nog eens de draak te steken met Thibaut Courtois. "Opmerkingen over je lengte zijn kwetsend. Mopjes maken daarover? Daar sta ik boven. Letterlijk: 35 centimeter erboven."

Niet de eerste keer dat DIW lacht met Thibaut Courtois

"Ik haat racisme als de beste. En zeker tegen mijn beste vriend Kevin, die noemen ze altijd De Bruyne", aldus Courtois zogezegd volgens het filmpje op zijn persconferentie. Ook 'Benflikker' in plaats van Benfica passeert de revue. Grappig of niet? Dat laten we in het midden. 

Lees ook... Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"

Nota bene: de voorbije jaren kwam DIW al meermaals met een parodie van persconferenties van Thibaut Courtois en dergelijke meer. Sinds de hetze rond de aanvoerdersband bij de Rode Duivels is dat al meermaals gebeurd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
SL Benfica
Real Madrid
Thibaut Courtois

Meer nieuws

Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"

Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"

08:02
Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

10:30
3
Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering

Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering

17:10
Spits gezocht: 'Club Brugge wil Anderlecht en Ajax-target kapen'

Spits gezocht: 'Club Brugge wil Anderlecht en Ajax-target kapen'

17:00
Wordt Thibaut Courtois aandeelhouder van Sporting Hasselt? Sam Kerkhofs reageert én bevestigt gesprekken met geïnteresseerde investeerders

Wordt Thibaut Courtois aandeelhouder van Sporting Hasselt? Sam Kerkhofs reageert én bevestigt gesprekken met geïnteresseerde investeerders

07:00
Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe

Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe

16:15
1
Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

16:30
4
Belgisch jeugdproduct Anderlecht en Charleroi ... maakt debuut in Champions League

Belgisch jeugdproduct Anderlecht en Charleroi ... maakt debuut in Champions League

16:00
Hein Vanhaezebrouck komt met lof voor ... Ivan Leko

Hein Vanhaezebrouck komt met lof voor ... Ivan Leko

15:30
Hayk Milkon reageert na ontslag en wijst naar "onterechte verliespartijen"

Hayk Milkon reageert na ontslag en wijst naar "onterechte verliespartijen"

15:45
1
Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

15:00
Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

14:40
DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

14:20
1
Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

14:10
1
Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig" De derde helft

Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig"

14:00
5
'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

13:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

12:20
Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

12:40
1
'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

13:00
1
België én Limburg met verstomming geslagen: 'Thibaut Courtois wordt hoofdaandeelhouder van deze club'

België én Limburg met verstomming geslagen: 'Thibaut Courtois wordt hoofdaandeelhouder van deze club'

19:40
6
Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

10:00
5
'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

12:20
Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

12:00
9
Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

11:40
3
Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

11:20
SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

11:15
2
KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

11:00
4
Mag Prestianni vanavond spelen of niet? UEFA neemt vlak voor Real Madrid - SL Benfica deze beslissing

Mag Prestianni vanavond spelen of niet? UEFA neemt vlak voor Real Madrid - SL Benfica deze beslissing

19:20
2
Voormalige Anderlecht-pion op weg naar topjob: 'Marokko verrast met Belgisch getinte bondscoach'

Voormalige Anderlecht-pion op weg naar topjob: 'Marokko verrast met Belgisch getinte bondscoach'

07:22
1
Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

09:00
1
LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

09:20
Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels

Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels

09:32
1
🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden

🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden

08:21
6
🎥 Zinho Vanheusden spreekt voor het eerst sinds (gedwongen) pensioen en komt met gevat pleidooi naar buiten

🎥 Zinho Vanheusden spreekt voor het eerst sinds (gedwongen) pensioen en komt met gevat pleidooi naar buiten

22:00
Dinamo Zagreb-coach Mario Kovacevic is duidelijk voor clash met Genk: "Dan kunnen we het onmogelijke doen"

Dinamo Zagreb-coach Mario Kovacevic is duidelijk voor clash met Genk: "Dan kunnen we het onmogelijke doen"

08:40
Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

07:40
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (T)
Atlético Madrid Atlético Madrid 4-1 Club Brugge Club Brugge
Inter Milaan Inter Milaan 1-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Newcastle United Newcastle United 3-2 FK Qarabag FK Qarabag
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Atalanta Atalanta 4-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
PSG PSG 2-2 Monaco Monaco
Real Madrid Real Madrid 2-1 SL Benfica SL Benfica
Juventus Juventus 3-2* Galatasaray Galatasaray

Nieuwste reacties

Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd" RememberLierse RememberLierse over België én Limburg met verstomming geslagen: 'Thibaut Courtois wordt hoofdaandeelhouder van deze club' Hurlu Dedju Hurlu Dedju over 🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden JaKu JaKu over Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt TatstOn TatstOn over Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..." We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse' TIGERMANIA TIGERMANIA over Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe Stigo12 Stigo12 over Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels Stigo12 Stigo12 over Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen H.J. H.J. over Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved