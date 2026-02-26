Belgisch jeugdproduct Anderlecht en Charleroi ... maakt debuut in Champions League

De uitschakeling van AS Monaco maakte dat een klein nieuwsfeitje van de jonge Samuel Nibombé wat minder opviel. De Belg heeft inderdaad zijn eerste speelminuten gemaakt. En zo zet hij ook opnieuw stappen.

Er zijn intussen drie Belgen om in de gaten te houden bij AS Monaco. Naast Wout Faes en Stannis Idumbo maakte woensdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen PSG een derde landgenoot zijn officiële debuut in de A-kern: Samuel Nibombé (18).

Samuel Nibombé debuteerde voor AS Monaco

Zijn familienaam doet wellicht een belletje rinkelen: Daré Nibombé droeg in België de kleuren van La Louvière, RAEC Mons en Francs Borains (toen nog Boussu-Dour). Zoon Samuel is trouwens geboren in Mons en zette zijn eerste voetbalstappen bij de Dragons.

In 2015 trok Samuel Nibombé van Mons naar RSC Anderlecht. Hij bleef drie jaar op Neerpede, om in 2018 de overstap te maken naar Sporting Charleroi. Daarmee volgde hij zijn vader, die tot 2023 actief was in de jeugdopleiding van de Zebra's.

In 2023 besliste de jonge Nibombé om Charleroi in te ruilen voor Monaco. Hij klom er stap voor stap op tot bij de U21 en het Youth League-team van de Monegasken, maar traint dit seizoen mee met de A-kern van Monaco.



Na meerdere keren op de bank te hebben gezeten, kwam Samuel Nibombé dus aan zijn eerste minuten in de prestigieuze context van de Champions League. Hij viel in in de 90e minuut. Zijn debuut had zelfs bijna beslissend kunnen zijn, want bij een van de laatste vrije trappen van de wedstrijd ging hij maar net naast de 2-3.