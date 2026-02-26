Belgisch jeugdproduct Anderlecht en Charleroi ... maakt debuut in Champions League

Belgisch jeugdproduct Anderlecht en Charleroi ... maakt debuut in Champions League
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De uitschakeling van AS Monaco maakte dat een klein nieuwsfeitje van de jonge Samuel Nibombé wat minder opviel. De Belg heeft inderdaad zijn eerste speelminuten gemaakt. En zo zet hij ook opnieuw stappen.

Er zijn intussen drie Belgen om in de gaten te houden bij AS Monaco. Naast Wout Faes en Stannis Idumbo maakte woensdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen PSG een derde landgenoot zijn officiële debuut in de A-kern: Samuel Nibombé (18).

Samuel Nibombé debuteerde voor AS Monaco

Zijn familienaam doet wellicht een belletje rinkelen: Daré Nibombé droeg in België de kleuren van La Louvière, RAEC Mons en Francs Borains (toen nog Boussu-Dour). Zoon Samuel is trouwens geboren in Mons en zette zijn eerste voetbalstappen bij de Dragons.

In 2015 trok Samuel Nibombé van Mons naar RSC Anderlecht. Hij bleef drie jaar op Neerpede, om in 2018 de overstap te maken naar Sporting Charleroi. Daarmee volgde hij zijn vader, die tot 2023 actief was in de jeugdopleiding van de Zebra's.

In 2023 besliste de jonge Nibombé om Charleroi in te ruilen voor Monaco. Hij klom er stap voor stap op tot bij de U21 en het Youth League-team van de Monegasken, maar traint dit seizoen mee met de A-kern van Monaco.

Lees ook... Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

Na meerdere keren op de bank te hebben gezeten, kwam Samuel Nibombé dus aan zijn eerste minuten in de prestigieuze context van de Champions League. Hij viel in in de 90e minuut. Zijn debuut had zelfs bijna beslissend kunnen zijn, want bij een van de laatste vrije trappen van de wedstrijd ging hij maar net naast de 2-3.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Charleroi
Samuel Nibombe

Meer nieuws

Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

16:30
4
Spits gezocht: 'Club Brugge wil Anderlecht en Ajax-target kapen'

Spits gezocht: 'Club Brugge wil Anderlecht en Ajax-target kapen'

17:00
🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

🎥 DIW haalt Thibaut Courtois opnieuw door de mangel na racisme-rel Vinicius

17:20
Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering

Belgische profclub doet zware ingrepen: 18 miljoen kapitaalverhoging, 65 miljoen kapitaalvermindering

17:10
Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen

09:00
1
Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe

Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe

16:15
1
🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden

🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden

08:21
6
Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

Anderlecht-speler vandaag al 120 dagen van de radar verdwenen: wat is er aan de hand?

11:40
3
Hayk Milkon reageert na ontslag en wijst naar "onterechte verliespartijen"

Hayk Milkon reageert na ontslag en wijst naar "onterechte verliespartijen"

15:45
1
Hein Vanhaezebrouck komt met lof voor ... Ivan Leko

Hein Vanhaezebrouck komt met lof voor ... Ivan Leko

15:30
Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

Opvallend: Anderlecht voegt ervaren pion toe aan trainersstaf Jérémy Taravel

11:20
Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

Hinken op twee gedachten bij Genk: vanavond is belangrijk, maar... zondag nog véél belangrijker

14:40
Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

Europees- en Wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat Cercle Brugge het redt

14:10
1
Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

Genk haalt uit met jonkie: "Geheel volgens de filosofie van de club"

15:00
DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

DONE DEAL: Dender heeft zijn ultieme redder (ex-Mechelen, STVV, Standard, Charleroi, ...) beet

14:20
1
'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

'Anderlecht gaat concurrentie aan met onder meer Tottenham en Ajax voor jong talent'

13:30
Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

Ex-Buffalo's schitteren in Champions League: Louwagie bijt van zich af

12:40
1
Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig" De derde helft

Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig"

14:00
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02

12:20
'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse'

13:00
1
Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

Vrees wordt werkelijkheid voor Promise David

12:00
9
Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

10:00
5
'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

'Racing Genk denkt aan opvallende defensieve versterking, maar krijgt meteen concurrentie'

12:20
Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

Thibaut Courtois laat opvallende uitspraak vallen over CL-loting: "Iedereen weet het al"

10:30
3
SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

SK Beveren kijkt verder dan sportieve en pakt uit met héél mooi initiatief

11:15
2
KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd"

11:00
5
LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

LIVE: Begin van cruciale week voor KRC Genk, Dinamo Zagreb kampt met selectieproblemen

09:20
Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels

Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels

09:32
1
Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"

Jan Vertonghen vol lof over Rode Duivel: "De beste die ik ooit heb gezien"

08:02
Dinamo Zagreb-coach Mario Kovacevic is duidelijk voor clash met Genk: "Dan kunnen we het onmogelijke doen"

Dinamo Zagreb-coach Mario Kovacevic is duidelijk voor clash met Genk: "Dan kunnen we het onmogelijke doen"

08:40
Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

Hein Vanhaezebrouck wijst duidelijke reden aan na uitschakeling Club Brugge

07:40
8
Anderlecht krijgt niét mis te verstane waarschuwing over Sibierski: "Lijn tussen zaakwaarnemer, tussenpersoon en sportief directeur is héél dun"

Anderlecht krijgt niét mis te verstane waarschuwing over Sibierski: "Lijn tussen zaakwaarnemer, tussenpersoon en sportief directeur is héél dun"

21:00
4
Wordt Thibaut Courtois aandeelhouder van Sporting Hasselt? Sam Kerkhofs reageert én bevestigt gesprekken met geïnteresseerde investeerders

Wordt Thibaut Courtois aandeelhouder van Sporting Hasselt? Sam Kerkhofs reageert én bevestigt gesprekken met geïnteresseerde investeerders

07:00
Voormalige Anderlecht-pion op weg naar topjob: 'Marokko verrast met Belgisch getinte bondscoach'

Voormalige Anderlecht-pion op weg naar topjob: 'Marokko verrast met Belgisch getinte bondscoach'

07:22
1
Vincent Euvrard windt er géén doekjes om en heeft sneer naar Standard-bestuur in petto: "Dan kan dat net zo goed in de vuilnisbak"

Vincent Euvrard windt er géén doekjes om en heeft sneer naar Standard-bestuur in petto: "Dan kan dat net zo goed in de vuilnisbak"

06:30
4
'Anderlecht mikt héél hoog en denkt nu ook aan Ajax-directeur én protégé van Louis van Gaal als TD'

'Anderlecht mikt héél hoog en denkt nu ook aan Ajax-directeur én protégé van Louis van Gaal als TD'

22:40

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 27/02 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 28/02 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 28/02 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 28/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 01/03 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 01/03 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 01/03 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/03 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over KV Kortrijk wil drie punten via forfaitzege: "Er zijn daar héél rare dingen gebeurd" RememberLierse RememberLierse over België én Limburg met verstomming geslagen: 'Thibaut Courtois wordt hoofdaandeelhouder van deze club' Hurlu Dedju Hurlu Dedju over 🎥 Reactie van Pocognoli spreekt boekdelen na enorme misser van Wout Faes in slotseconden JaKu JaKu over Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt TatstOn TatstOn over Philippe Albert is wel héél duidelijk over Anderlecht-speler: "Als hij niet in de selectie zit..." We Are The Racingboys We Are The Racingboys over 'Belangrijke weken voor Genk-speler: teams uit alle toplanden tonen interesse' TIGERMANIA TIGERMANIA over Van Rednic tot Ferrera: dit is de hallucinante trainerscarrousel van de Jupiler Pro League tot nu toe Stigo12 Stigo12 over Kan hij mee naar het WK? Jan Vertonghen spreekt zich uit over rol bij Rode Duivels Stigo12 Stigo12 over Sébastien Pocognoli woedend op scheidsrechter na uitschakeling AS Monaco: dit heeft hij te zeggen H.J. H.J. over Herman Brusselmans rekent af met Ruben van Gucht: "Toffe gast, maar eigenlijk is het droevig" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved