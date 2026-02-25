Anderlecht krijgt niét mis te verstane waarschuwing over Sibierski: "Lijn tussen zaakwaarnemer, tussenpersoon en sportief directeur is héél dun"

RSC Anderlecht wordt gelinkt aan Antoine Sibierski. De Fransman is momenteel dé topkandidaat om Olivier Renard op te volgen als sportief directeur. En dat kan Romain Molina niét begrijpen.

RSC Anderlecht heeft de eerste verkennende gesprekken met Antoine Sibierski al achter de rug. De Fransman is momenteel dé topkandidaat om Olivier Renard op te volgen in het Lotto Park.

Toch kan niet iedereen begrijpen dat Sibierski momenteel grof wild is. Niet alleen Anderlecht, maar ook enkele Franse eersteklassers denken aan de voormalige speler van Manchester City als nieuwe sportief directeur.

Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur Antoine Sibierski vu ses méthodes ?



Agent, intermédiaire ou directeur sportif, je sais que la frontière est floue dans le milieu du foot, mais tout de même



Guerre ouverte entre lui et le président de Troyes d'ailleurs, Pindi — Romain Molina (@Romain_Molina) February 25, 2026

Romain Molina is alvast géén fan en waarschuwt de geïnteresseerde clubs voor Molina. En de Franse onderzoeksjournalist schuwt daarbij de beschuldigingen niet.

"Hoe kan het zijn dat clubs Sibierski willen binnenhalen gezien zijn werkwijze?", is Molina héél duidelijk. "In de hedendaagse voetbalwereld is de lijn tussen zaakwaarnemer, tussenpersoon en sportief directeur héél dun. Maar dan nog."





Molina insinueert niet alleen dat Sibierski spelers uit eigen of bevriende portefeuilles naar zijn clubs haalt. "Daarnaast woedt er bij AC Troyes momenteel een open oorlog tussen Sibierski en de voorzitter. Het zijn er allesbehalve goede werkomstandigheden."