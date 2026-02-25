Nog amper elf (!) keer slapen? 'Kevin De Bruyne verrast alles en iedereen bij Napoli en staat héél dicht bij terugkeer in wedstrijdselectie'

Er schijnt licht aan het einde van de revalidatietunnel van Kevin De Bruyne. En dat licht begint héél fel te schijnen.

Kevin De Bruyne revalideert sinds enkele dagen opnieuw op Italiaanse bodem. Meer zelfs: de Rode Duivel zou in de laatste fase van zijn revalidatieproces zitten.

Corriere dello Sport weet zelfs dat SSC Napoli héél positief gestemd is. De Bruyne zit momenteel voor op het vooropgestelde schema.

Wanneer staat de terugkeer van Kevin De Bruyne gepland?

Meer zelfs: onze landgenoot verraste iedereen bij Partenopei door scherp én fysiek voorbereid - in de mate van het mogelijke uiteraard - terug te keren. Meer zelfs: hij zal eerstdaags al zijn opwachting maken op (een deel van) de groepstraining.

Napoli hoopt De Bruyne in maart al te recupereren in de wedstrijdselectie. De thuiswedstrijd van acht maart tegen Torino FC wordt gezien als de dag van de terugkeer. Dat is ruim een maand eerder dan voorzien volgens het oorspronkelijke schema.

Antonio Conte zal géén risico's nemen



Al zal Antonio Conte géén risico's nemen met onze landgenoot. De Bruyne revalideert al sinds oktober van vorig jaar van een zware hamstringblessure.