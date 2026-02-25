Nog amper elf (!) keer slapen? 'Kevin De Bruyne verrast alles en iedereen bij Napoli en staat héél dicht bij terugkeer in wedstrijdselectie'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Nog amper elf (!) keer slapen? 'Kevin De Bruyne verrast alles en iedereen bij Napoli en staat héél dicht bij terugkeer in wedstrijdselectie'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Er schijnt licht aan het einde van de revalidatietunnel van Kevin De Bruyne. En dat licht begint héél fel te schijnen.

Kevin De Bruyne revalideert sinds enkele dagen opnieuw op Italiaanse bodem. Meer zelfs: de Rode Duivel zou in de laatste fase van zijn revalidatieproces zitten.

Corriere dello Sport weet zelfs dat SSC Napoli héél positief gestemd is. De Bruyne zit momenteel voor op het vooropgestelde schema.

Wanneer staat de terugkeer van Kevin De Bruyne gepland?

Meer zelfs: onze landgenoot verraste iedereen bij Partenopei door scherp én fysiek voorbereid - in de mate van het mogelijke uiteraard - terug te keren. Meer zelfs: hij zal eerstdaags al zijn opwachting maken op (een deel van) de groepstraining.

Napoli hoopt De Bruyne in maart al te recupereren in de wedstrijdselectie. De thuiswedstrijd van acht maart tegen Torino FC wordt gezien als de dag van de terugkeer. Dat is ruim een maand eerder dan voorzien volgens het oorspronkelijke schema.

Antonio Conte zal géén risico's nemen


Al zal Antonio Conte géén risico's nemen met onze landgenoot. De Bruyne revalideert al sinds oktober van vorig jaar van een zware hamstringblessure.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
België
Napoli
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

🎥 Zinho Vanheusden spreekt voor het eerst sinds (gedwongen) pensioen en komt met gevat pleidooi naar buiten

🎥 Zinho Vanheusden spreekt voor het eerst sinds (gedwongen) pensioen en komt met gevat pleidooi naar buiten

22:00
'Anderlecht mikt héél hoog en denkt nu ook aan Ajax-directeur én protégé van Louis van Gaal als TD'

'Anderlecht mikt héél hoog en denkt nu ook aan Ajax-directeur én protégé van Louis van Gaal als TD'

22:40
Gianni Infantino reageert (jammer genoeg) in geheel eigen stijl op geweld in Mexico en impact op het WK

Gianni Infantino reageert (jammer genoeg) in geheel eigen stijl op geweld in Mexico en impact op het WK

21:20
1
Dender heeft al meteen beet: 'Voormalige coach van Standard en KV Mechelen moet rode lantaarn van degradatie redden'

Dender heeft al meteen beet: 'Voormalige coach van Standard en KV Mechelen moet rode lantaarn van degradatie redden'

22:20
4
Hoe ga je dit oplossen, David Hubert? Union moét zichzelf heruitvinden in cruciale fase van titelstrijd

Hoe ga je dit oplossen, David Hubert? Union moét zichzelf heruitvinden in cruciale fase van titelstrijd

21:40
3
Anderlecht krijgt niét mis te verstane waarschuwing over Sibierski: "Lijn tussen zaakwaarnemer, tussenpersoon en sportief directeur is héél dun"

Anderlecht krijgt niét mis te verstane waarschuwing over Sibierski: "Lijn tussen zaakwaarnemer, tussenpersoon en sportief directeur is héél dun"

21:00
2
Lionel Messi heeft spijt van deze beslissing: "Ik ben een idioot en heb mijn tijd verspild"

Lionel Messi heeft spijt van deze beslissing: "Ik ben een idioot en heb mijn tijd verspild"

20:20
2
Dévy Rigaux beseft dat Club Brugge vol aan de bak zal moeten: "Dat wordt dé uitdaging voor ons"

Dévy Rigaux beseft dat Club Brugge vol aan de bak zal moeten: "Dat wordt dé uitdaging voor ons"

20:00
België én Limburg met verstomming geslagen: 'Thibaut Courtois wordt hoofdaandeelhouder van deze club'

België én Limburg met verstomming geslagen: 'Thibaut Courtois wordt hoofdaandeelhouder van deze club'

19:40
3
Mag Prestianni vanavond spelen of niet? UEFA neemt vlak voor Real Madrid - SL Benfica deze beslissing

Mag Prestianni vanavond spelen of niet? UEFA neemt vlak voor Real Madrid - SL Benfica deze beslissing

19:20
1
Sportief Directeur bij Anderlecht? Vincent Mannaert reageert op gerucht en wil ook iets terug bij KBVB

Sportief Directeur bij Anderlecht? Vincent Mannaert reageert op gerucht en wil ook iets terug bij KBVB

17:40
'Poging tot brandstichting in frituur na Brugse derby: Parket wil 19-Clubsupporters vervolgen'

'Poging tot brandstichting in frituur na Brugse derby: Parket wil 19-Clubsupporters vervolgen'

19:00
3
Zonen van twee ex-profs met verleden bij Genk, Gent en Standard laten bij ... Anderlecht van zich horen

Zonen van twee ex-profs met verleden bij Genk, Gent en Standard laten bij ... Anderlecht van zich horen

18:40
1
🎥 Club Brugge schrijft geschiedenis met kwartfinale Youth League dankzij dit geniaal ingestudeerd nummertje

🎥 Club Brugge schrijft geschiedenis met kwartfinale Youth League dankzij dit geniaal ingestudeerd nummertje

18:20
2
Drievoudige opsteker voor Standard én een enorm voordeel op pakweg KRC Genk

Drievoudige opsteker voor Standard én een enorm voordeel op pakweg KRC Genk

18:00
Opgepast voor de bliksemtransfer: 'Serie A klopt plots aan bij KV Mechelen'

Opgepast voor de bliksemtransfer: 'Serie A klopt plots aan bij KV Mechelen'

17:20
3
Historisch: Club Brugge betreedt de top-20 van de grootste Europese clubs

Historisch: Club Brugge betreedt de top-20 van de grootste Europese clubs

17:00
Bondsparket ging in beroep: Bruggeling kent definitieve straf na elleboogstoot en opvallende verdediging

Bondsparket ging in beroep: Bruggeling kent definitieve straf na elleboogstoot en opvallende verdediging

16:30
2
Nicky Hayen laat er geen twijfel over bestaan voor cruciale week tegen Zagreb en Gent

Nicky Hayen laat er geen twijfel over bestaan voor cruciale week tegen Zagreb en Gent

16:00
Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen'

Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen'

15:30
15
Preud'homme spreekt klare taal over Youth League van Club Brugge: "Bewust voor gekozen"

Preud'homme spreekt klare taal over Youth League van Club Brugge: "Bewust voor gekozen"

15:15
Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt"

Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt"

13:00
32
KAA Gent krijgt onverwachte opsteker met oog op clash tegen Genk

KAA Gent krijgt onverwachte opsteker met oog op clash tegen Genk

15:00
'KRC Genk gaat concurrentie aan met Russische teams voor kampioen'

'KRC Genk gaat concurrentie aan met Russische teams voor kampioen'

14:40
Analist spreekt vrijuit over Club Brugge: "Dat is een belangrijke voorwaarde"

Analist spreekt vrijuit over Club Brugge: "Dat is een belangrijke voorwaarde"

14:20
Kampioen in de problemen? 36 doelpunten en 17 assists in de ziekenboeg

Kampioen in de problemen? 36 doelpunten en 17 assists in de ziekenboeg

14:00
OFFICIEEL Nieuw trainersontslag in Jupiler Pro League is een feit

OFFICIEEL Nieuw trainersontslag in Jupiler Pro League is een feit

13:39
8
Kassa kassa: Club Brugge verdiende meer in Champions League dan ... tien JPL-clubs waard zijn

Kassa kassa: Club Brugge verdiende meer in Champions League dan ... tien JPL-clubs waard zijn

13:30
23
De ongelofelijke val van John Textor: RWDM gered door het gedwongen vertrek van zijn baas?

De ongelofelijke val van John Textor: RWDM gered door het gedwongen vertrek van zijn baas?

12:40
1
Imke Courtois: "Ze dwingen zelfs de rationale denkers tot zacht supporteren"

Imke Courtois: "Ze dwingen zelfs de rationale denkers tot zacht supporteren"

12:20
Einde voor Simon Mignolet bij Club Brugge? Opvallend opvolger halen wordt pittig

Einde voor Simon Mignolet bij Club Brugge? Opvallend opvolger halen wordt pittig

10:15
9
De verrassende uittocht van speler Club Brugge? 'Premier League gaat concurrentie aan met Real Madrid'

De verrassende uittocht van speler Club Brugge? 'Premier League gaat concurrentie aan met Real Madrid'

12:00
Met Antoine Sibierski mag Anderlecht zich aan ingrijpende veranderingen verwachten

Met Antoine Sibierski mag Anderlecht zich aan ingrijpende veranderingen verwachten

11:40
2
Toby Alderweireld vol lof en formeel: "Laatste maanden bij Club Brugge"

Toby Alderweireld vol lof en formeel: "Laatste maanden bij Club Brugge"

11:20
Voormalige speler van Standard kiest voor opvallend nieuw avontuur

Voormalige speler van Standard kiest voor opvallend nieuw avontuur

11:00
Ex-speler Gilles Ruyssen spreekt klare taal over mogelijke degradatie voor Dender

Ex-speler Gilles Ruyssen spreekt klare taal over mogelijke degradatie voor Dender

10:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 26
Sassuolo Sassuolo 3-0 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 0-2 Como Como
Lecce Lecce 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Cagliari Cagliari 0-0 Lazio Lazio
Genoa Genoa 3-0 Torino Torino
Atalanta Atalanta 2-1 Napoli Napoli
AC Milan AC Milan 0-1 Parma Parma
AS Roma AS Roma 3-0 Cremonese Cremonese
Fiorentina Fiorentina 1-0 Pisa Pisa
Bologna Bologna 1-0 Udinese Udinese

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Kassa kassa: Club Brugge verdiende meer in Champions League dan ... tien JPL-clubs waard zijn Dirk1897 Dirk1897 over Hoe ga je dit oplossen, David Hubert? Union moét zichzelf heruitvinden in cruciale fase van titelstrijd Vital Verheyen Vital Verheyen over Dender heeft al meteen beet: 'Voormalige coach van Standard en KV Mechelen moet rode lantaarn van degradatie redden' dbr1609 dbr1609 over Real Madrid - SL Benfica: 0-0 petorian petorian over Lionel Messi heeft spijt van deze beslissing: "Ik ben een idioot en heb mijn tijd verspild" RememberLierse RememberLierse over Bondsparket ging in beroep: Bruggeling kent definitieve straf na elleboogstoot en opvallende verdediging RememberLierse RememberLierse over België én Limburg met verstomming geslagen: 'Thibaut Courtois wordt hoofdaandeelhouder van deze club' Fransdubois67 Fransdubois67 over Anderlecht krijgt niét mis te verstane waarschuwing over Sibierski: "Lijn tussen zaakwaarnemer, tussenpersoon en sportief directeur is héél dun" Venom#13 Venom#13 over Nieuwe dreun? 'Atlético Madrid wil niet één, maar wel twee spelers van Club Brugge in huis halen' Venom#13 Venom#13 over Legendarische doelman viseert Thibaut Courtois in racisme-rel: "Vriendin van De Bruyne afgepakt" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved