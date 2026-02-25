'Poging tot brandstichting in frituur na Brugse derby: Parket wil 19-Clubsupporters vervolgen'

Een Brugse derby tussen Cercle Brugge en Club Brugge is altijd iets speciaals. Niet enkel op het veld met onder meer het planten van de vlag, maar ook daarbuiten. En af en toe loopt het daarbij ook al eens uit de klauwen.

Twee jaar geleden liep het mis in frituur De 4 Seizoenen in Brugge. Het Brugse parket wil 19 supporters van Club Brugge vervolgen voor een aanval op dat frituur, waarbij ze verdacht worden van poging tot brandstichting.

Brugse derby tussen Cercle en Club loopt verkeerd af

In het frituur waren op dat moment supporters van Cercle Brugge aanwezig. Het gaat over feiten uit het najaar van 2023. Enkele uren na de wedstrijd liep het toen grondig verkeerd. Club-fans wilden de confrontatie aangaan met Cercle-fans, maar de deur was gebarricadeerd.

Politie en parket deden er volgens Het Laatste Nieuws anderhalf jaar alles aan om alle verdachten van de aanval op De 4 Seizoenen te identificeren. Dat zou zijn gelukt, want nu hebben ze 19 verdachten gevonden en willen ze hen laten doorverwijzen naar de correctionele rechtbank.

Krachtig signaal

Het gaat over mensen tussen de 21 jaar en 53 jaar oud, met daarbij ook een aantal jonge vrouwen. Ze worden allen verdacht van poging tot brandstichting. Naast correctionele straffen moeten ze ook een stadionverbod vrezen.



Een uitspraak valt op woensdag 11 maart. “We zijn blij dat justitie deze zaak ernstig neemt”, stellen de advocaten van de frituuruitbater Lawrence Taillaert en Brecht Maus. “Het feit dat het parket iedere betrokkene wil vervolgen, is een krachtig signaal dat dergelijke brutale feiten niet kunnen worden getolereerd.”