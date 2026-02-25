Veel lof voor Club Brugge: "Dat vergeten we soms"

Na Union SG is nu ook Club Brugge uitgeschakeld in de Champions League. Na een hoopgevende 3-3 in eigen huis gingen ze in de tweede helft in Madrid finaal onderuit tegen Atlético: 4-1 en zo einde verhaal voor blauw-zwart. Al mogen ze ook trots zijn.

Vorig jaar wist Club Brugge in de tussenronde door te stoten tegen Atalanta Bergamo, een jaartje later bleek Atlético Madrid in die fase van het verhaal te sterk. En zo is na Union SG nu ook Club Brugge uitgeschakeld in de Champions League.

Einde verhaal voor Club Brugge in Champions League

Dat mogen ze wel met opgeheven hoofd doen, want het verschil met de Madrilenen was niet zo groot als de 4-1 op het scorebord doet vermoeden. En dus mag er toch wel de nodige trots zijn op de geleverde prestaties.

Dat vindt ook Tom Boudeweel bij Sporza: "Wel, ik denk als we elk jaar een Belgische club naar die tussenronde kunnen loodsen door de League Phase, dan zullen we al heel blij mogen zijn", aldus de man van de radio.

Club Brugge mag trots zijn

"Ik hoorde Leko zeggen op de persconferentie: "Eerst had ik verdriet, dan vooral trots." Dat was gisteren over de match en dat was terecht, maar dat kan je eigenlijk ook zeggen over de hele campagne", is Boudeweel duidelijk.



"Je mag redelijk trots zijn, want we vergeten soms: ze komen uit de voorronde. Dus ze hebben twee voorrondes overleefd in de beginmaanden van de competitie, vier keer gewonnen. En in die periode is dat altijd gevaarlijk, want de vorm is er nog niet, het moet er meteen boenk op zijn."