Reactie Daan Heymans zag ander probleem dan defensie bij KRC Genk na 0-3 tegen Standard

Brandon Morren
Brandon Morren, clubwatcher Genk
Daan Heymans zag ander probleem dan defensie bij KRC Genk na 0-3 tegen Standard
Foto: © photonews

KRC Genk wil donderdag reageren tegen Dinamo Zagreb na de 0-3 tegen Standard. De Limburgers misten zo de sprong naar de top zes, maar volgens Daan Heymans is er nog niets verloren.

Racing Genk zal donderdagavond de rug proberen te rechten tegen Dinamo Zagreb, na de 0-3-nederlaag tegen Standard. Zondag hadden de Limburgers een off-day, dat kan al eens gebeuren. Alleen het moment was slecht.

Bij een zege klom Genk de top 6 sowieso binnen. "Het was een belangrijke wedstrijd, maar ook niet de wedstrijd van de laatste kans", analyseert Daan Heymans na afloop. "Volgende week wordt het wel een do-or-die-match, denk ik."

Alles nog mogelijk in strijd om top zes

Dit weekend neemt Genk het op tegen KAA Gent. "Als we die winnend afsluiten, doen we tot op het einde mee voor de Champions' Play-offs. Als we geen goed resultaat halen dan zal het een moeilijk verhaal worden."

"Er is absoluut niets gebeurd", benadrukt Heymans. "Standard komt weer in de race, dat is het jammere. Alles ligt nog open en we mogen niet vergeten wat we de afgelopen weken gedaan hebben." De middenvelder is van mening dat het vooral offensief misliep tegen de Rouches.


"Niet alles moet zomaar overboord gegooid worden. We moeten gewoon verder bouwen op wat we de vorige weken toonden. Drie tegendoelpunten, dat lijkt dan weer op wat we al meemaakten dit seizoen, maar het zijn drie vermijdbare goals. We gaven niet veel weg, het probleem ligt ook niet daar volgens mij. Het is eerder dat we offensief te weinig creëren. We hadden nog langer kunnen spelen, een doelpunt leek er niet in te zitten."

Volg KRC Genk - Dinamo Zagreb live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (26/02).

Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Dinamo Zagreb
Daan Heymans

