Yannick Carrasco zorgt (onbedoeld) voor grote rel binnen zijn club

Foto: © photonews
Yannick Carrasco verkeert in bloedvorm in Saoedi-Arabië. Maar het feit dat hij bij de laatste wedstrijd zelf een strafschop nam en omzette, heeft één van zijn ploegmaats duidelijk geïrriteerd.

We brachten het eerder al: Yannick Carrasco blijft scoren bij Al-Shabab met zes goals in zijn laatste drie wedstrijden. Gisteren maakte hij zelfs een hattrick tegen Al-Riyadh, waaronder een strafschop.

Net die penalty zorgde echter voor de meeste commotie in de Saoedische media. Carrasco was namelijk niet de enige die de bal wilde nemen. Dat zorgde voor heel wat problemen.

Spanning loopt op

Ook de Marokkaanse international Abderrazak Hamdallah meldde zich als kandidaat. De twee gingen na een korte woordenwisseling stevig in discussie. Eerder had Hamdallah al niet meegevierd bij het eerste doelpunt van Carrasco, zichtbaar ontgoocheld dat zijn ploegmaat zelf had afgewerkt in plaats van de bal af te leggen.

Bij de penalty vierde hij opnieuw niet mee met de Rode Duivel en de rest van het team. Maar het bleef niet bij wat gemor. Na de wedstrijd trok Hamdallah meteen naar de kleedkamer en ontvolgde hij Carrasco én de club op sociale media. Ook verwijderde hij alle posts waarop hij het shirt van Al-Shabab droeg.

Komt het tot een "hij of ik"-scenario in de komende dagen? Carrasco was na afloop duidelijk. "Ik ben de vaste strafschopnemer, dus het was logisch dat ik hem nam."

Al Shabab

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

