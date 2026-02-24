Rode Duivel Lukebakio reageert op vermeend racisme van ploegmaat bij Benfica: "Als het waar is..."

Rode Duivel Lukebakio reageert op vermeend racisme van ploegmaat bij Benfica: "Als het waar is..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Real Madrid ontvangt Benfica in een beladen terugwedstrijd na de 0-1 in Lissabon. Het duel wordt overschaduwd door het incident tussen Vinicius Jr. en Gianluca Prestianni.

Woensdagavond wordt Real Madrid-Benfica gespeeld in het Bernabeu. Een beladen wedstrijd, na de 0-1 op het veld van Benfica afgelopen week. Het incident tussen Gianluca Prestianni en Vinicius Jr. heeft daar alles mee te maken.

Vinicius beweert dat de Argentijn hem "aap" noemde, terwijl Prestianni elke vorm van racisme ontkent. Hij zou naar eigen zeggen iets homofoob hebben gezegd tegen de Braziliaanse flankaanvaller. Dodi Lukebakio, ploegmaat van Prestianni bij Benfica, sprak er bij Pickx Sports ook over.

Lukebakio spreekt zich uit over vermeend racisme van ploegmaat

"Het is eerlijk gezegd een bijzondere situatie, want, ik weet niet zo goed hoe ik het moet aanpakken. Ik denk dat ik al veel heb gesproken over dat soort situaties. Zelfs samen hebben we het hier al over gehad. Als het ons overkomt, hoe reageren we dan? Want meestal zien we het van veraf, maar we maken het nooit van dichtbij mee", vertelde de winger.

"Mensen praten, mensen speculeren, maar we weten niet wat hij heeft gezegd. Ik stelde mezelf vragen, ik dacht: wat is er echt gebeurd? Heeft hij gezegd wat de mensen beweren of niet? Overdrijven ze? Want we weten heel goed dat veel mensen vaak overdrijven en er misbruik van maken. En ik stel mezelf de vraag: heeft Real dit ook niet in zijn voordeel gebruikt? Dat is ook mogelijk."

Lees ook... Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA
Maar uiteindelijk hoopt Lukebakio slechts één ding. "Dat het niet waar is. Want als het waar is, kan ik het niet accepteren. Ik ben tegen elke vorm van onrecht en ik vind dat elk onrecht gevolgen moet hebben. Zo sta ik erin, laten we zeggen, vandaag zou ik graag meer duidelijkheid hebben, zoals iedereen. En ik denk dat de club professioneel genoeg is om goed te reageren op deze situatie."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
SL Benfica
Real Madrid
Dodi Lukebakio

Meer nieuws

Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA

Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA

17:40
2
LIVE: Sorloth slaat opnieuw toe: Club Brugge stevent af op uitschakeling! Live

LIVE: Sorloth slaat opnieuw toe: Club Brugge stevent af op uitschakeling!

20:18
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/02: Sabbe

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/02: Sabbe

20:00
'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge: deal voor maximum 15 miljoen euro?'

'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge: deal voor maximum 15 miljoen euro?'

20:00
Verrassing van formaat: Wilmots legt deel van zijn opdracht neer bij Standard

Verrassing van formaat: Wilmots legt deel van zijn opdracht neer bij Standard

20:20
Genk-coach Nicky Hayen durft het te benoemen na nederlaag tegen Standard: "Staan voor een cruciale week" Reactie

Genk-coach Nicky Hayen durft het te benoemen na nederlaag tegen Standard: "Staan voor een cruciale week"

19:50
Zien we Keisuke Goto nog in Anderlecht-shirt? Surrealistisch dat hij straks de tweede duurste in de kern wordt Analyse

Zien we Keisuke Goto nog in Anderlecht-shirt? Surrealistisch dat hij straks de tweede duurste in de kern wordt

19:40
1
Moet hij mee naar het WK? Rode Duivel die vergeten wordt door Garcia scoort hattrick

Moet hij mee naar het WK? Rode Duivel die vergeten wordt door Garcia scoort hattrick

17:20
2
"Nu is iedereen hen gepasseerd": Vanhaezebrouck ziet teloorgang van JPL-club

"Nu is iedereen hen gepasseerd": Vanhaezebrouck ziet teloorgang van JPL-club

19:20
1
Van Der Bruggen niet tevreden met wissel van coach Cinel

Van Der Bruggen niet tevreden met wissel van coach Cinel

18:50
📷 Belangrijk dossier opgelost bij Anderlecht? 'Gesprekken gaan de goede richting uit'

📷 Belangrijk dossier opgelost bij Anderlecht? 'Gesprekken gaan de goede richting uit'

18:40
1
Wat doet Anderlecht? De spelersgroep heeft gekozen wie ze als trainer wil

Wat doet Anderlecht? De spelersgroep heeft gekozen wie ze als trainer wil

18:20
Yannick Carrasco zorgt (onbedoeld) voor grote rel binnen zijn club

Yannick Carrasco zorgt (onbedoeld) voor grote rel binnen zijn club

18:00
Europees voetbal voor STVV? Jacky Mathijssen zegt hoe het zal lopen

Europees voetbal voor STVV? Jacky Mathijssen zegt hoe het zal lopen

17:50
Zes maanden buiten strijd en seizoen voorbij? Union houdt zijn hart vast voor Promise David

Zes maanden buiten strijd en seizoen voorbij? Union houdt zijn hart vast voor Promise David

17:00
🎥 De fans zullen het graag zien: KAA Gent verrast met mooi nieuws

🎥 De fans zullen het graag zien: KAA Gent verrast met mooi nieuws

16:30
2
Geweldig nieuws voor Euvrard: belangrijke terugkeer op komst bij Standard

Geweldig nieuws voor Euvrard: belangrijke terugkeer op komst bij Standard

16:00
Het BAS heeft definitief beslist: krijgt Antwerp nog drie punten van Standard, of niet?

Het BAS heeft definitief beslist: krijgt Antwerp nog drie punten van Standard, of niet?

15:30
20
Vlak voor duel met Club Brugge duikt héél opvallend nieuws over Atlético-aanvaller Griezmann op

Vlak voor duel met Club Brugge duikt héél opvallend nieuws over Atlético-aanvaller Griezmann op

14:20
Niet wat de fans gehoopt hadden: Union komt met heel slecht nieuws over Promise David

Niet wat de fans gehoopt hadden: Union komt met heel slecht nieuws over Promise David

15:00
11
SK Beveren straks zeker geen vogel voor de kat: promovendus heeft een grote troefkaart Analyse

SK Beveren straks zeker geen vogel voor de kat: promovendus heeft een grote troefkaart

14:40
Club Brugge zit met een heel lastig probleem: hoe lost Leko het op? "Het is een aderlating"

Club Brugge zit met een heel lastig probleem: hoe lost Leko het op? "Het is een aderlating"

13:30
Goede herinneringen bij Club Brugge, pijnlijke voor KRC Genk: Duitse topscheidsrechter fluit EL-duel

Goede herinneringen bij Club Brugge, pijnlijke voor KRC Genk: Duitse topscheidsrechter fluit EL-duel

14:00
Hans Vanaken krijgt grootste compliment: "De beste met wie ik ooit speelde"

Hans Vanaken krijgt grootste compliment: "De beste met wie ik ooit speelde"

12:40
Lommel speelt oefenmatch en gunt speler bij comeback meteen de kapiteinsband

Lommel speelt oefenmatch en gunt speler bij comeback meteen de kapiteinsband

13:15
🎥 Werd Charleroi benadeeld door de arbitrage tegen Westerlo? Dit is de uitleg van Jonathan Lardot

🎥 Werd Charleroi benadeeld door de arbitrage tegen Westerlo? Dit is de uitleg van Jonathan Lardot

13:01
1
JPL-kampioen in strafschoppen tegen krijgen... Keeper heeft er zelfs nog nooit eentje gestopt

JPL-kampioen in strafschoppen tegen krijgen... Keeper heeft er zelfs nog nooit eentje gestopt

12:20
Boodschap voor STVV-supporters: "Begin maar al te sparen"

Boodschap voor STVV-supporters: "Begin maar al te sparen"

12:00
3
De meest gegeerde spits in de Jupiler Pro League? Alle topclubs zouden hem wel kunnen gebruiken Analyse

De meest gegeerde spits in de Jupiler Pro League? Alle topclubs zouden hem wel kunnen gebruiken

11:40
11
Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht

Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht

11:20
9
Hommeles: UEFA schorst Prestianni na racistisch incident, maar Benfica neemt hem toch mee naar Madrid

Hommeles: UEFA schorst Prestianni na racistisch incident, maar Benfica neemt hem toch mee naar Madrid

23/02
47
Zoveel kans heeft Club Brugge om door te stoten tegen Atlético Madrid

Zoveel kans heeft Club Brugge om door te stoten tegen Atlético Madrid

10:30
Enorme verrassing voor analist maandagochtend: "Ik verslikte me in mijn koffie toen ik Anderlecht zag"

Enorme verrassing voor analist maandagochtend: "Ik verslikte me in mijn koffie toen ik Anderlecht zag"

11:00
10
Gert Verheyen wijst op gevaar voor Club Brugge: "Dan heb ik het ook over hun minder sportieve kant"

Gert Verheyen wijst op gevaar voor Club Brugge: "Dan heb ik het ook over hun minder sportieve kant"

10:00
Promotie voor SK Beveren, maar hoe zit het met de toekomst van coach Reedijk?

Promotie voor SK Beveren, maar hoe zit het met de toekomst van coach Reedijk?

10:45
Nog geen contractverlenging voor Vrancken: Vidarsson denkt te weten waarom

Nog geen contractverlenging voor Vrancken: Vidarsson denkt te weten waarom

10:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (T)
Atlético Madrid Atlético Madrid 3-1 Club Brugge Club Brugge
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Bodø Glimt Bodø Glimt
Newcastle United Newcastle United 21:00 FK Qarabag FK Qarabag
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Atalanta Atalanta 25/02 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
PSG PSG 25/02 Monaco Monaco
Real Madrid Real Madrid 25/02 SL Benfica SL Benfica
Juventus Juventus 25/02 Galatasaray Galatasaray

Nieuwste reacties

pief pief over Atlético Madrid - Club Brugge: 3-1 cartman_96 cartman_96 over Zien we Keisuke Goto nog in Anderlecht-shirt? Surrealistisch dat hij straks de tweede duurste in de kern wordt Raymond Goethals! Raymond Goethals! over 📷 Belangrijk dossier opgelost bij Anderlecht? 'Gesprekken gaan de goede richting uit' Michy DC Michy DC over KV Mechelen maakt maar beter snel werk van zijn contract: "Niet het gevoel dat ze me niet willen" André Coenen André Coenen over "Nu is iedereen hen gepasseerd": Vanhaezebrouck ziet teloorgang van JPL-club JaKu JaKu over Zo zwak is de Jupiler Pro League dit seizoen: cijfers zijn hallucinant Heinz07 Heinz07 over Radja Nainggolan bijzonder hard na promotie van SK Beveren We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Hommeles tussen Genkse fans: ongepaste actie krijgt veel kritiek, oplossing wordt gezocht TatstOn TatstOn over Thibaut Courtois maakt zich boos en komt met niet mis te verstane boodschap voor UEFA Andreas2962 Andreas2962 over Enorme verrassing voor analist maandagochtend: "Ik verslikte me in mijn koffie toen ik Anderlecht zag" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved