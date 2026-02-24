Rode Duivel Lukebakio reageert op vermeend racisme van ploegmaat bij Benfica: "Als het waar is..."

Real Madrid ontvangt Benfica in een beladen terugwedstrijd na de 0-1 in Lissabon. Het duel wordt overschaduwd door het incident tussen Vinicius Jr. en Gianluca Prestianni.

Woensdagavond wordt Real Madrid-Benfica gespeeld in het Bernabeu. Een beladen wedstrijd, na de 0-1 op het veld van Benfica afgelopen week. Het incident tussen Gianluca Prestianni en Vinicius Jr. heeft daar alles mee te maken.

Vinicius beweert dat de Argentijn hem "aap" noemde, terwijl Prestianni elke vorm van racisme ontkent. Hij zou naar eigen zeggen iets homofoob hebben gezegd tegen de Braziliaanse flankaanvaller. Dodi Lukebakio, ploegmaat van Prestianni bij Benfica, sprak er bij Pickx Sports ook over.

Lukebakio spreekt zich uit over vermeend racisme van ploegmaat

"Het is eerlijk gezegd een bijzondere situatie, want, ik weet niet zo goed hoe ik het moet aanpakken. Ik denk dat ik al veel heb gesproken over dat soort situaties. Zelfs samen hebben we het hier al over gehad. Als het ons overkomt, hoe reageren we dan? Want meestal zien we het van veraf, maar we maken het nooit van dichtbij mee", vertelde de winger.

"Mensen praten, mensen speculeren, maar we weten niet wat hij heeft gezegd. Ik stelde mezelf vragen, ik dacht: wat is er echt gebeurd? Heeft hij gezegd wat de mensen beweren of niet? Overdrijven ze? Want we weten heel goed dat veel mensen vaak overdrijven en er misbruik van maken. En ik stel mezelf de vraag: heeft Real dit ook niet in zijn voordeel gebruikt? Dat is ook mogelijk."

Maar uiteindelijk hoopt Lukebakio slechts één ding. "Dat het niet waar is. Want als het waar is, kan ik het niet accepteren. Ik ben tegen elke vorm van onrecht en ik vind dat elk onrecht gevolgen moet hebben. Zo sta ik erin, laten we zeggen, vandaag zou ik graag meer duidelijkheid hebben, zoals iedereen. En ik denk dat de club professioneel genoeg is om goed te reageren op deze situatie."