Verrassing van formaat: Wilmots legt deel van zijn opdracht neer bij Standard

Bij Standard is een opvallende wijziging doorgevoerd binnen het bestuur. Marc Wilmots heeft een deel van zijn opdracht bij de Rouches neergelegd.

Bestuursmandaat van Wilmots beëindigd

Uit een officiële publicatie in het Staatsblad van 16 februari blijkt dat Marc Wilmots zijn rol als bestuurder van de vennootschap achter Standard heeft stopgezet.

Daarmee is zijn positie binnen het bestuursorgaan formeel beëindigd. De wijziging heeft uitsluitend betrekking op zijn administratieve rol binnen de structuur van de club.

Ondanks het neerleggen van zijn bestuursfunctie blijft Wilmots actief als sportief directeur. De club benadrukt dat deze operationele verantwoordelijkheid volledig behouden blijft en dat hij de sportieve werking blijft aansturen.

Tijdelijke oplossing

Om de vrijgekomen zetel in het bestuur tijdelijk op te vangen, heeft de raad van bestuur beslist om financieel directeur Nicolas Bloemen te coöpteren. Het gaat om een voorlopige oplossing, in afwachting van een definitieve.



De tijdelijke invulling zorgt ervoor dat de continuïteit binnen het bestuursorgaan gewaarborgd blijft tot de aandeelhouders zich opnieuw uitspreken. De club volgt hiermee de gebruikelijke procedure voor dergelijke situaties.