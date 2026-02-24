'Real Madrid wil shoppen bij Club Brugge: deal voor maximum 15 miljoen euro?'

Real Madrid volgt al geruime tijd Kyriani Sabbe van Club Brugge. De verdediger blijft daarbij een concreet dossier voor de Spaanse grootheid.

Interesse van Real Madrid in Kyriani Sabbe neemt toe

Binnen de sportieve cel van de Spaanse club groeit de aandacht voor Kyriani Sabbe, die bij Club Brugge een vaste waarde is. Zijn profiel wordt gezien als een mogelijke versterking voor de rechterflank.

De Spaanse club bekijkt meerdere opties, maar Sabbe staat hoog op de lijst. Zijn ontwikkeling en regelmatige speeltijd in Brugge maken hem volgens Planeta Real Madrid een haalbare en interessante piste.

Transfersom voor Sabbe

Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Sabbe op dit moment zes miljoen euro. Zijn contract in het Jan Breydelstadion loopt nog tot medio 2028. Dat betekent dat blauw-zwart wel wat meer kan krijgen bij een transfer.

Club Brugge zou volgens dezelfde Spaanse bron genoegen nemen met een bod tussen twaalf en vijftien miljoen euro. Ook zou Real Madrid bereid zijn een bedrag in die grootteorde op tafel te leggen voor Sabbe.

Real Madrid zal Sabbe de komende maanden intensief blijven volgen, om deze zomer mogelijk toe te slaan op de transfermarkt. De bedoeling is dat Sabbe op termijn een basisspeler zou worden bij de Koninklijke.