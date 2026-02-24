Goede herinneringen bij Club Brugge, pijnlijke voor KRC Genk: Duitse topscheidsrechter fluit EL-duel

KRC Genk verdedigt donderdag in de Cegeka Arena een 3-1-voorsprong tegen Dinamo Zagreb. De Duitse Felix Zwayer zal de wedstrijd in goede banen moeten leiden.

KRC Genk ontvangt Dinamo Zagreb donderdag in de Cegeka Arena. De Limburgers moeten een 3-1 voorsprong van in de heenwedstrijd zien te verdedigen. In eigen huis mag dat niet meer mislopen. Na de pijnlijke nederlaag tegen Standard (0-3), zal de motivatie wel groot zijn.

Ondertussen maakte de UEFA ook bekend welke scheidsrechter de wedstrijd in goede banen moet leiden. Die luistert naar de naam Felix Zwayer. Het gaat om een Duitse topscheidsrechter.

Duitse topscheidsrechter voor clash in Genk

Hij fluit geregeld in de Bundesliga, maar kwam dit seizoen ook al vijf keer in actie in de Champions League en één keer in de Champions League-kwalificaties. Daar kwam hij Club Brugge tegen.

Zwayer was hoofdref tijdens de wedstrijd waarin blauw-zwart met 6-0 won van Rangers. Brugse fans hebben er goede herinneringen aan, die van Genk iets minder. In Limburg kennen ze hem nog van de 6-2-nederlaag tegen RB Salzburg, waar Erling Haaland destijds speelde.



Zwayer kreeg in het verleden een schorsing van zes maanden voor matchfixing. Hij kreeg een minder lange straf dan Robert Hoyzer, waar Zwayer assistent van was, die levenslang geschorst werd. In het seizoen 24/25 floot de Duitser de Europa League-finale tussen Tottenham en Manchester United.