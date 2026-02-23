Lardot laat zich uit over Gent - Cercle, Union - Antwerp & co: deze ploeg had strafschop moeten krijgen

Speeldag 26 van de Jupiler Pro League zit er ook alweer op. En ook dit weekend was er een en ander te doen over de arbitrage. Ook scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot heeft zich nu geroerd in de debatten.

Jonathan Lardot zag opnieuw een pittig weekend op de Belgische voetbalvelden, met daarbij heel wat beslissingen van de arbitrage. Daar zaten wat hem betreft ook fouten tussen, te beginnen in KAA Gent - Cercle Brugge.

Cercle Brugge had strafschop moeten krijgen tegen KAA Gent

Hannes Van der Bruggen ging na een contact met Ito tegen de grond, maar kreeg daar tot ongenoegen van coach Onur Cinel geen elfmeter voor. Een verkeerde beslissing vindt nu ook de scheidsrechtersbaas van de Pro League.

"Voor mij is dat een strafschop", aldus Lardot bij DAZN. "Je kan niet zeggen dat Ito in die fase Van der Bruggen niet ziet. Hij komt te laat en speelt de bal niet. Het is voor mij zeer duidelijk, fout is fout en je moet het niet te ver zoeken."

Geen strafschop voor Antwerp, terecht rood voor Ashimeru

"Ito maakt een fout en dus moest het strafschop moeten zijn." Over de fase tussen Kerk en Van de Perre heeft hij een andere mening: "Heeft het duwen en trekken impact op de actie? Ik heb het gevoel dat de aanvaller eerder gaat liggen."

"Kerk was meer gefocust op een strafschop krijgen dan een doelkans. Het is geen duidelijke fout voor mij. De intentie om geen strafschop te geven is voor mij zeer goed", aldus Lardot. Hij vond ook de rode kaart voor Ashimeru terecht.