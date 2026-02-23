Anderlecht, Gent en Union wilden hem, maar: "Hij wordt de opvolger van Ordonez bij Club"

Weet u nog, Sadibou Sané? De verdediger leek deze winter op weg naar Club Brugge voor zo'n zes miljoen euro en ook andere Belgische topclubs werden op een bepaald moment genoemd om hem in huis te halen. De deal raakte echter nooit rond.

Het aantal teams dat hem zou willen inlijven? Zeer groot, als we bepaalde geruchten mochten geloven dus. Club Brugge, Anderlecht, Antwerp FC, Union SG en KAA Gent werden in verband gebracht met de Senegalees.

Deze winter ging geen enkel team aan de haal met Sané

Geen van de vijf teams werd uiteindelijk zo concreet voor de centrale verdediger van FC Metz als Club Brugge. Daar leek hij voor zes miljoen euro te gaan tekenen, maar niet iedereen leek even zwaar van hem onder de indruk.

Zo zou Ivan Leko niet meteen onder de indruk te zijn geweest van de jonge Senegalees, die een uitweg zocht bij FC Metz waar hij op een dood spoor zat. En dus zette zelfs Mogi Bayat een tandje bij om hem in ons land te proberen slijten.

Sadibou Sané wordt nog steeds gezien als de opvolger van Joel Ordonez bij Club Brugge

Zonder succes en zo leek de zaak rond Sadibou Sané van de baan. Maar dat is toch nog niet helemaal het geval. Volgens de HLN Podcast wordt er nog steeds werk gemaakt van een mogelijke deal tussen Club Brugge en Metz.

Lees ook... Gaat STVV zich mengen in titeldebat met Club Brugge en Union? "Houdt dat stand in de play-offs?"
Als komende zomer Joel Ordonez vertrekt voor heel wat miljoenen bij Club Brugge, dan moet er een opvolger komen. En die opvolger zou wel degelijk toch Sadibou Sané moeten worden. Tenzij er kapers op de kust komen natuurlijk ...

