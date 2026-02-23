Thorgan Hazard wacht af... Sleutelspeler heeft contractvoorstel gekregen, maar...

Thorgan Hazard wacht af... Sleutelspeler heeft contractvoorstel gekregen, maar...

Thorgan Hazard was zondag de grote uitblinker bij RSC Anderlecht met een hattrick op het veld van SV Zulte Waregem (2-4). In het Regenboogstadion, waar hij zijn profcarrière lanceerde. Maar wat met zijn toekomst?

In de competitie zit Hazard aan negen doelpunten en zes assists, cijfers die aansluiten bij de beste jaargangen uit zijn carrière. Daarmee is hij veruit de meest bepalende pion in de Brusselse aanval en bewijst hij dat hij ook op zijn 32ste nog het verschil kan maken.

Toch hangt er een belangrijk dossier boven zijn hoofd: zijn contract loopt af in juni. De club legde hem, via toenmalig sportief directeur Olivier Renard, een voorstel voor van één jaar met optie op een extra seizoen, gekoppeld aan prestaties. Zijn huidige loon – naar verluidt zo’n twee miljoen euro per jaar – zou daarbij wel worden herzien.

Hazard wacht af wie de nieuwe sportief directeur wordt

De bal ligt momenteel in het kamp van Hazard. De voormalige Rode Duivel wil nog twee à drie seizoenen op een degelijk niveau spelen en zoekt stabiliteit in de laatste fase van zijn carrière. Net daar wringt mogelijk het schoentje, want stabiliteit was de voorbije jaren niet het handelsmerk van Anderlecht.

Binnen de club zal ook de toekomstige sportieve leiding zich moeten uitspreken over zijn toekomst, weet Le Soir. Hazard toont met prestaties zoals in Waregem dat hij nog altijd van grote waarde kan zijn. Zijn statistieken spreken in zijn voordeel en zonder hem oogt de Brusselse aanval een pak minder dreigend.

Sleuteldossier

Lees ook... Uitblinker Zulte Waregem gefrustreerd, maar ook eerlijk: hij geeft pluim aan Anderlecht 
Tegelijk waren er dit seizoen ook mindere momenten. Tijdens de recente reeks zonder overwinning worstelde Hazard soms met zijn vorm en uitte hij zichtbaar frustratie op het veld. De vraag voor Anderlecht is dus duidelijk: bouw je verder rond een ervaren leider met cijfers, of kies je voor vernieuwing? Eén zaak staat vast: de contractverlenging van Hazard wordt een sleuteldossier richting volgend seizoen.

