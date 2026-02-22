Ref reageert op beschuldigingen van Dury: "Een complot om Anderlecht te bevoordelen?"

Francky Dury deed deze week zijn verhaal over de titelstrijd van 2013. Daarin liet hij duidelijk horen dat Zulte Waregem toen geflikt werd.

Complot in voordeel van Anderlecht?

“We zijn toen geflikt en iedereen weet dat”. Francky Dury sprak wel heel klare taal over de play-offwedstrijd tussen Essevee en Standard in 2013. Gazet van Antwerpen ging langs bij de ref van dienst in die match om een reactie te halen.

“Luister, dat is heel lang geleden, hè”, zegt Jérôme Efong Nzolo aan de telefoon. “Die match zit ver weg in mijn geheugen. Ik kan alleen maar zeggen dat het aan mijn assistent was om al dan niet te vlaggen.”

Dat Anderlecht een handje hulp kreeg is volgens hem niet waar. “Maar dat er echt geen sprake was van een complot om Anderlecht te bevoordelen en de titel te bezorgen. Buitenspel of geen buitenspel: dat was in die tijd soms gewoon niet evident om vast te stellen.”

Geen reactie van lijnrechter

Nzolo zegt dat er zelfs nu de nodige discussie is, terwijl er een VAR beschikbaar is. “Ik neem Francky echter niks kwalijk. Iedereen mag zijn mening geven”, besluit Nzolo.

De lijnrechter die een fout maakte bij de 3-4, Christophe Berbier, werd na zijn fout even op non-actief gezet. De krant vroeg hem om een reactie, maar daar ging hij niet op in.