Dante Vanzeir doet het uitgerekend tegen moederclub KAA Gent: Onur Cinel legt uit
De matchwinnaar in de wedstrijd tussen KAA Gent en Cercle Brugge? Dante Vanzeir. De aanvaller wordt door Cercle Brugge gehuurd van KAA Gent en zo deed hij zijn moederclub pijn in de strijd om de Champions' Play-offs.

"Over de hele wedstrijd door was het een terechte overwinning voor ons. Het is goed dat we drie punten pakken tegen een team uit de top-5", aldus Onur Cinel in een eerste reactie na de wedstrijd - ook al zag hij dat zijn team niet echt efficiënt was.

Dante Vanzeir de held van Cercle Brugge tegen 'zijn' KAA Gent

Er werd uiteraard ook gevraagd waarom Cinel net tegen KAA Gent voor Vanzeir voorin koos. En daarover was hij duidelijk op zijn persconferentie: "Vanzeir trainde de voorbije weken heel goed. Ik wilde hem soms al vroeger brengen, maar de dynamiek was er niet altijd naar in de vorige wedstrijden."

"Dante Vanzeir verdiende het tijdens de week op training. Het kon een wedstrijd zijn die ook op zijn lijf geschreven kon zijn. Het had niets te maken met het feit dat hij hier op uitleenbasis is vanuit Gent", verzekerde Cinel in zijn analyse van de wedstrijd.

Onur Cinel blij met de prestatie van zijn aanvaller

"Maar ik ben blij voor hem dat hij het goed kon doen en kon scoren. Het was op basis van zijn prestatie dat hij hier mag spelen. Hij had het lastig om in het team te raken, maar de voorbije drie weken was hij er dichtbij en nu viel alles samen."

Lees ook... Mag KAA Gent nog dromen van de Champions' Play-offs? Rik De Mil is duidelijk
Dante Vanzeir zelf? Die was uiteraard ook heel tevreden met zijn wedstrijd. "We strijden zelf ook voor onze doelen. Ik ben hier warm ontvangen in Gent en ik ben blij met mijn goal." Ook over zijn opvallende viering had hij nog wat te zeggen overigens.

