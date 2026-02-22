De meest beslissende Belg van Europa dit seizoen: Rudi Garcia kan er niet meer naast kijken

Mika Godts heeft dit weekend opnieuw gescoord voor Ajax. Een prestatie die stilaan een gewoonte wordt voor de Belg.

Ajax is thuis niet verder geraakt dan een 1-1-gelijkspel tegen NEC Nijmegen. De Amsterdammers kwamen voor rust op voorsprong via Mika Godts, die alert reageerde na een defensieve fout.

De Belg bevestigde opnieuw zijn status als sleutelfiguur. Koelbloedig maakte hij het verschil in de zestien en tekende hij voor zijn dertiende doelpunt van het seizoen in alle competities.

Na de pauze kwam NEC echter terug. Nejasmic bracht beide ploegen weer op gelijke hoogte en ondanks enkele pogingen in de slotfase vond Ajax geen opening meer.

Meest beslissende Belg van het seizoen in Europa

Ajax is vaak afhankelijk van zijn toekomstige(?) Rode Duivel. Wanneer Godts het verschil niet maakt, heeft de ploeg het moeilijk om tegenstanders te breken. Met 23 goals en assists is hij de meest beslissende speler van het seizoen.

Wil Ajax nog op het podium eindigen, dan zullen er offensief extra oplossingen moeten komen naast Godts. Voorlopig blijven beide clubs dicht bij elkaar in de stand: NEC is derde met 43 punten, Ajax vierde met hetzelfde aantal.





Met oog op het WK doet Godts het bijzonder goed. Bondscoach Rudi Garcia kan gewoonweg niet meer naast de aanvaller kijken. Neemt de Fransman hem in maart al mee naar de Verenigde Staten?