Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher vanuit Jan Breydelstadion
🎥 Moeilijke zege tegen OHL: Ivan Leko onthult waarom Club Brugge dat nodig had
Foto: © photonews

Voor de rust kon Club Brugge niet scoren tegen OH Leuven, dat lukte na de rust wel. Blauw-zwart won met de hakken over de sloot en ontsnapte ook aan een gelijkmaker op penalty.

Tien schoten op doel, maar Club Brugge kon maar twee keer scoren tegen OH Leuven. Blauw-zwart liet te veel kansen liggen en moest zo nog tot het einde strijden voor de overwinning. Maar Club trok de zege wel over de streep. 

Lastige avond voor blauw-zwart tegen OHL

"Het was moeilijk vandaag, maar dat wisten we vooraf. Tussen twee wedstrijden in de Champions League is winnen de enige optie, maar dat is mentaal bijzonder lastig", zei Ivan Leko op zijn persconferentie. 

"Ik heb wel een bijzonder goed Club Brugge gezien. Vooral de eerste helft waren we iets te passief. Maar we hadden de controle en konden kansen creëren. Maar elke minuut dat het langer 0-0 bleef, werd het verschil tussen de twee ploegen kleiner."

"Toen we scoorden was er opluchting, maar OHL maakte op een ongelofelijke manier gelijk. We kwamen snel weer op voorsprong, maar bij die penalty was er wel paniek. Gelukkig voor ons scoorden ze niet."

Club had genoeg kansen tegen OHL

"We hadden genoeg kansen om veel meer te scoren, maar we zagen nog af in het slot omdat zij risico's namen. We bleven wel kalm en konden de drie punten pakken, soms is dat eens nodig om te weten hoe moeilijk het is om wedstrijden te winnen in België." 

