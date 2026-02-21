Brand in stadion van Seraing: wedstrijd van KV Kortrijk uitgesteld

De wedstrijd tussen KV Kortrijk en Seraing start later dan gepland. Vlak voor de aftrap zorgde een brand in het stadionrestaurant voor onzekerheid, waardoor de veiligheidsdiensten moesten ingrijpen.

KV Kortrijk neemt het zaterdagnamiddag op tegen Seraing, op het veld van de Waalse club. Onvoorziene omstandigheden zorgen vlak voor de aftrap voor heel wat onzekerheid.

Zo zou er een brand zijn geweest in het restaurant van het stadion. "Door een brand in het restaurant is de brandweer momenteel bezig met een veiligheidscontrole", schrijf KV Kortrijk op zijn sociale media. Bij Seraing spreken ze over "een incident dat gebeurde in een van de faciliteiten van het stadion."

Aftrap uitgesteld na brand in stadion

"Daarom wordt de aftrap uitgesteld naar 16u30 in plaats van 16u", klinkt het. De wedstrijd zal dus sowieso op een later tijdstip afgetrapt worden, misschien zelfs op een andere datum.

"Indien tegen 16u30 niet alle veiligheidsvoorwaarden vervuld zijn, zal de match op een latere datum worden gespeeld", aldus de Kerels. Het blijft nog even afwachten, maar er zal snel meer duidelijkheid zijn.

Met een nieuwe overwinning van KVK een mooie stap zetten richting de rechtstreekse promotie. Het staat momenteel alleen tweede in de Challenger Pro League, met zeven punten voorsprong op Beerschot, dat derde staat in het klassement.



UPDATE: Ondertussen werd beslist om de wedstrijd niet te laten doorgaan.

