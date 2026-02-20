Monoloog van twaalf minuten: Kompany blikt terug op racisme-incident op Club Brugge

Monoloog van twaalf minuten: Kompany blikt terug op racisme-incident op Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Afgelopen dinsdag werd Vinicius Jr. racistisch beledigd. Vincent Kompany ging er uitgebreid op in tijdens zijn persconferentie.

Racisme tegen Vinicius Jr.

Zijn persconferentie in het Duits zat er helemaal op toen er plots nog een vraag kwam over wat Vinicius Jr. afgelopen dinsdag meemaakte in de match tussen Real Madrid en Benfica in de Champions League.

Vincent Kompany schakelde over naar het Engels, om zich correct uit te drukken zo voegde hij eraan toe. Er volgde een monoloog van twaalf minuten over wat er gebeurde.

“De reactie van Vini kan je niet faken. Dat zie je. Het is een emotionele reactie. Hij haalt er geen voordeel uit om naar de ref te gaan en al die miserie op zijn schouders te nemen. Daar is absoluut geen reden toe. Wanneer hij het doet, doet hij het meer omdat het op dat moment het juiste is”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Voor Kompany was dit al erg, maar nog veel erger wat er na de wedstrijd gebeurde. “José Mourinho valt het karakter van Vinicius aan door zijn doelpuntenviering te viseren, om de actie van Vinicius zo onderuit te halen. Dat is op vlak van leiderschap een grote fout, en iets wat we niet mogen accepteren.”

‘Bruine apen’ genoemd op Club Brugge

Kompany haalde een voorval van 2005 aan in Sevilla, maar wou vooral ook spreken over wat er in het recente verleden gebeurde in het Jan Breydelstadion. “Niet zo lang geleden ging ik met Anderlecht als coach spelen op Club Brugge. Ik was aanvoerder van de nationale ploeg geweest. En mijn staf en ik werden ‘bruine apen’ genoemd”, ging Kompany verder.

“Na mijn klacht ontstond er een hele polemiek, om het verhaal te begraven. Er kwamen geen consequenties. Ik heb een stem. Wat dan voor de mensen zonder stem? Het gaat me niet om het incident, maar om wat er nadien gebeurt”, besluit hij.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Real Madrid
Vincent Kompany
Vinícius Júnior
José Mourinho

Meer nieuws

Wie vervangt "unieke" en geschorste Onyedika in Madrid? Leko staat voor lastige opdracht Analyse

Wie vervangt "unieke" en geschorste Onyedika in Madrid? Leko staat voor lastige opdracht

15:00
🎥 Club Brugge geeft heerlijke inkijk achter de schermen van duel met Atletico Madrid

🎥 Club Brugge geeft heerlijke inkijk achter de schermen van duel met Atletico Madrid

14:40
"Ook al kan ik ooit de Gouden Schoen winnen, ik denk niet dat ik hier dan nog zal spelen"

"Ook al kan ik ooit de Gouden Schoen winnen, ik denk niet dat ik hier dan nog zal spelen"

14:20
BAS doet belangrijke uitspraak over beloftenploegen in de Challenger Pro League

BAS doet belangrijke uitspraak over beloftenploegen in de Challenger Pro League

14:00
11
"Dat pompt hij erin": Max Dean kan het duidelijk goed vinden met Rik De Mil

"Dat pompt hij erin": Max Dean kan het duidelijk goed vinden met Rik De Mil

13:30
"Contractvoorstel tienmaal meer dan wat ik bij Club had": maar Hautekiet ging er niet op in

"Contractvoorstel tienmaal meer dan wat ik bij Club had": maar Hautekiet ging er niet op in

13:00
LIVE: Rik De Mil lanceert miljoenentransfer opnieuw: "Door zijn mindset"

LIVE: Rik De Mil lanceert miljoenentransfer opnieuw: "Door zijn mindset"

12:30
Na de racisme-rel dient nu ook Benfica klacht in tegen Real Madrid

Na de racisme-rel dient nu ook Benfica klacht in tegen Real Madrid

10:00
Na KAA Gent nu ook bij Cercle Brugge op de bank: Dante Vanzeir spreekt zich uit

Na KAA Gent nu ook bij Cercle Brugge op de bank: Dante Vanzeir spreekt zich uit

12:20
1
Anderlecht mag beginnen uitkijken naar andere trainer: dit lijkt de enige manier dat Alfred Schreuder komt

Anderlecht mag beginnen uitkijken naar andere trainer: dit lijkt de enige manier dat Alfred Schreuder komt

12:00
7
Koen Casteels naar Club Brugge? Dit verdient de Belgische doelman in Saoedi-Arabië

Koen Casteels naar Club Brugge? Dit verdient de Belgische doelman in Saoedi-Arabië

11:30
3
Een buitenkansje? Ex-verdediger van Club Brugge is nu transfervrij

Een buitenkansje? Ex-verdediger van Club Brugge is nu transfervrij

11:00
2
Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans"

Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans"

10:30
4
Nederland treurt, België juicht: coëfficiëntenspel ziet er goed uit

Nederland treurt, België juicht: coëfficiëntenspel ziet er goed uit

09:30
18
🎥 Dat is dan een pietgoal: "Met een lichaamsdeel waarmee je geen buitenspel kan staan"

🎥 Dat is dan een pietgoal: "Met een lichaamsdeel waarmee je geen buitenspel kan staan"

09:00
Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent"

Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent"

08:40
11
Union-speler verbaast: "Wetenschappelijk gezien heb ik geen verklaring"

Union-speler verbaast: "Wetenschappelijk gezien heb ik geen verklaring"

08:20
Hoe Dante Vanzeir 'persona non grata' werd bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven

Hoe Dante Vanzeir 'persona non grata' werd bij KAA Gent: dat incident is hem na maanden nog aangewreven

08:00
5
Hoe moet Club Brugge volgende week spelen zonder Onyedika? "Dat zal wel aanvaard worden door bestuur"

Hoe moet Club Brugge volgende week spelen zonder Onyedika? "Dat zal wel aanvaard worden door bestuur"

07:20
7
Genk-uitblinker verklapt geheim achter zijn onvermoeibare rushes: "Ramadan geeft me boost"

Genk-uitblinker verklapt geheim achter zijn onvermoeibare rushes: "Ramadan geeft me boost"

07:40
1
Anderlecht zet Schreuder onder druk: deadline voor aanstelling nieuwe coach

Anderlecht zet Schreuder onder druk: deadline voor aanstelling nieuwe coach

07:00
1
Waarom Club Brugge (waarschijnlijk) niet doorgaat met Simon Mignolet

Waarom Club Brugge (waarschijnlijk) niet doorgaat met Simon Mignolet

06:30
16
🎥 "Ah, heeft hij zich verontschuldigd?" - Alexis Saelemaekers betrokken bij ruzie met Cesc Fabregas

🎥 "Ah, heeft hij zich verontschuldigd?" - Alexis Saelemaekers betrokken bij ruzie met Cesc Fabregas

22:30
Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras

22:23
5
SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

SK Beveren zet alles op alles voor (nu al!) mogelijk promotiefeestje

22:15
1
Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans

Na nieuw incident bij Club Brugge: Spanjaarden verbrodden het voor alle uitfans

22:00
6
Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur Opinie

Zoals het verleden al bewees: bij STVV spelen ze met vuur

21:40
1
Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

Europa League-uitschakeling dreigt voor AZ én Fenerbahçe: goed nieuws voor Belgische coëfficiëntenstrijd

21:06
2
Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

19:40
6
KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

KRC Genk kan ticket voor volgende ronde al ruiken na knappe zege in Zagreb

20:37
Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

Wat met de toekomst van Simon Mignolet? Bart Verhaeghe spreekt, maar: 'Nog geen gesprek'

21:00
Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn Analyse

Marc Overmars moet deze zomer een mirakel verrichten bij Antwerp: de marge zal klein zijn

20:40
3
Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

Anderlecht-jongeling wat naar de achtergrond verdwenen: "Ik wil naar de A-ploeg"

20:20
Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken"

20:00
5
Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

19:06
17
Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

19:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 23
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 20:30 Hamburger SV Hamburger SV
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 21/02 FC Augsburg FC Augsburg
Union Berlin Union Berlin 21/02 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Köln 1. FC Köln 21/02 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Bayern München Bayern München 21/02 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
RB Leipzig RB Leipzig 21/02 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 22/02 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
FC St. Pauli FC St. Pauli 22/02 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 22/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Hij blijft maar vergeten bij de Rode Duivels, ondanks 21 goals dit seizoen: "Ik maak weinig kans" Stefaan_82 Stefaan_82 over Nederland treurt, België juicht: coëfficiëntenspel ziet er goed uit mantoch mantoch over BAS doet belangrijke uitspraak over beloftenploegen in de Challenger Pro League Stigo12 Stigo12 over Heel vroeg en voor miljoenen vertrokken bij Club Brugge, nu al meteen met impact Robin Kadivnik Robin Kadivnik over Kos Karetsas doet straffe belofte na weeral uitblinkersrol in het Kroatische moeras Nelvafrel Nelvafrel over Anderlecht mag beginnen uitkijken naar andere trainer: dit lijkt de enige manier dat Alfred Schreuder komt Snipergoal Snipergoal over Monoloog van twaalf minuten: Kompany blikt terug op racisme-incident op Club Brugge Snipergoal Snipergoal over Na KAA Gent nu ook bij Cercle Brugge op de bank: Dante Vanzeir spreekt zich uit Eldonte Eldonte over Zelfs de UEFA was onder de indruk van Hans Vanaken: "Intelligent" Dirk1897 Dirk1897 over Ex-speler Union is bijzonder hard voor de Brusselaars: "Mentaal gebroken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved