Monoloog van twaalf minuten: Kompany blikt terug op racisme-incident op Club Brugge

Afgelopen dinsdag werd Vinicius Jr. racistisch beledigd. Vincent Kompany ging er uitgebreid op in tijdens zijn persconferentie.

Racisme tegen Vinicius Jr.

Zijn persconferentie in het Duits zat er helemaal op toen er plots nog een vraag kwam over wat Vinicius Jr. afgelopen dinsdag meemaakte in de match tussen Real Madrid en Benfica in de Champions League.

Vincent Kompany schakelde over naar het Engels, om zich correct uit te drukken zo voegde hij eraan toe. Er volgde een monoloog van twaalf minuten over wat er gebeurde.

“De reactie van Vini kan je niet faken. Dat zie je. Het is een emotionele reactie. Hij haalt er geen voordeel uit om naar de ref te gaan en al die miserie op zijn schouders te nemen. Daar is absoluut geen reden toe. Wanneer hij het doet, doet hij het meer omdat het op dat moment het juiste is”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Voor Kompany was dit al erg, maar nog veel erger wat er na de wedstrijd gebeurde. “José Mourinho valt het karakter van Vinicius aan door zijn doelpuntenviering te viseren, om de actie van Vinicius zo onderuit te halen. Dat is op vlak van leiderschap een grote fout, en iets wat we niet mogen accepteren.”

‘Bruine apen’ genoemd op Club Brugge

Kompany haalde een voorval van 2005 aan in Sevilla, maar wou vooral ook spreken over wat er in het recente verleden gebeurde in het Jan Breydelstadion. “Niet zo lang geleden ging ik met Anderlecht als coach spelen op Club Brugge. Ik was aanvoerder van de nationale ploeg geweest. En mijn staf en ik werden ‘bruine apen’ genoemd”, ging Kompany verder.





“Na mijn klacht ontstond er een hele polemiek, om het verhaal te begraven. Er kwamen geen consequenties. Ik heb een stem. Wat dan voor de mensen zonder stem? Het gaat me niet om het incident, maar om wat er nadien gebeurt”, besluit hij.