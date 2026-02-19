Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"

De wintermercato van KRC Genk leverde heel wat discussie op, omdat de club zich niet versterkte. Dimitri De Condé deed echter wat hem het beste leek op dat moment.

Head of Football Dimitri De Condé geeft toe dat hij de voorbije maanden bijzonder veel reacties kreeg. “Ik ben zelden zo vaak benaderd door mensen die me vertelden wat er allemaal misliep. Maar als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil. Dat is het moeilijke aan mijn job", zegt hij in HLN.

Volgens De Condé was het vooral belangrijk om het vertrouwen in de bestaande kern te bewaren. “Je mag niet beginnen geloven dat niemand nog kan voetballen als het moeilijk gaat. In anderhalve maand hebben we laten zien hoeveel potentieel er in deze groep zit.”

Dimitri De Condé heeft vertrouwen in de huidige Genk-kern

Hij wijst ook op de context van voor de winterstop. “Er was veel interesse in onze spelers voor grote bedragen, dat zegt genoeg. Daarnaast hadden we veel blessures en een zwaar Europees programma. Zonder concurrentie is het voor sommige spelers moeilijk om scherp te blijven.”

De clubleiding probeerde de groep bewust te beschermen in die periode. “We hebben de spelers afgeschermd en Nicky is erin geslaagd om op korte tijd een nieuwe dynamiek te creëren", verwijst De Condé naar zijn coach.

Ondertussen kijkt Genk weer vooruit in de competitie. “We doen opnieuw mee voor de top zes, al blijft het fiftyfifty. We hebben nog drie thuismatchen en weten dat het elke speeldag moeilijk is, maar we geloven dat het kan. Daar ligt nu onze volledige focus.”

