Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Genk kreeg veel kritiek, maar... "Als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De wintermercato van KRC Genk leverde heel wat discussie op, omdat de club zich niet versterkte. Dimitri De Condé deed echter wat hem het beste leek op dat moment.

Head of Football Dimitri De Condé geeft toe dat hij de voorbije maanden bijzonder veel reacties kreeg. “Ik ben zelden zo vaak benaderd door mensen die me vertelden wat er allemaal misliep. Maar als ik vroeg wat de oplossing was, bleef het stil. Dat is het moeilijke aan mijn job", zegt hij in HLN

Volgens De Condé was het vooral belangrijk om het vertrouwen in de bestaande kern te bewaren. “Je mag niet beginnen geloven dat niemand nog kan voetballen als het moeilijk gaat. In anderhalve maand hebben we laten zien hoeveel potentieel er in deze groep zit.”

Dimitri De Condé heeft vertrouwen in de huidige Genk-kern

Hij wijst ook op de context van voor de winterstop. “Er was veel interesse in onze spelers voor grote bedragen, dat zegt genoeg. Daarnaast hadden we veel blessures en een zwaar Europees programma. Zonder concurrentie is het voor sommige spelers moeilijk om scherp te blijven.”

De clubleiding probeerde de groep bewust te beschermen in die periode. “We hebben de spelers afgeschermd en Nicky is erin geslaagd om op korte tijd een nieuwe dynamiek te creëren", verwijst De Condé naar zijn coach.

Lees ook... LIVE: Wat doet Genk in de tweede helft in Zagreb?
Ondertussen kijkt Genk weer vooruit in de competitie. “We doen opnieuw mee voor de top zes, al blijft het fiftyfifty. We hebben nog drie thuismatchen en weten dat het elke speeldag moeilijk is, maar we geloven dat het kan. Daar ligt nu onze volledige focus.”
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Dinamo Zagreb - KRC Genk nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Dinamo Zagreb

Meer nieuws

LIVE: Wat doet Genk in de tweede helft in Zagreb? Live

LIVE: Wat doet Genk in de tweede helft in Zagreb?

19:47
Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

Thibaut Courtois gaat ook investeren in... een Belgische voetbalploeg

19:40
Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

Jonge Belg is na periodes bij Mechelen en Lierse klaar voor basisdebuut bij Zulte Waregem

19:30
De Condé blikt vooruit op Dinamo Zagreb en geeft toe: "Kans dat we hem houden is klein"

De Condé blikt vooruit op Dinamo Zagreb en geeft toe: "Kans dat we hem houden is klein"

12:40
Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen

19:06
1
Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

Luis Vazquez zegt wat hij denkt over Anderlecht en zijn transfer

19:00
De Condé haalt opvallende reden aan waarom Smets bij Genk bleef

De Condé haalt opvallende reden aan waarom Smets bij Genk bleef

10:00
'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

'Het is Anderlecht menens: ultieme poging mét het nodige geld op tafel voor Schreuder'

18:20
DONE DEAL: Belgische profclub kiest voor oudgediende

DONE DEAL: Belgische profclub kiest voor oudgediende

18:00
Pech voor Rode Duivels? Tedesco plots aanzien als tactisch genie

Pech voor Rode Duivels? Tedesco plots aanzien als tactisch genie

17:20
Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

Ivan Leko met de handen in het haar met oog op dit weekend (en terugmatch CL)?

17:40
1
JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

JPL-goalie reageert zeer duidelijk op de interesse van RSC Anderlecht

16:30
1
Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

Hein Vanhaezebrouck geeft vol lof toe wat hij van Club Brugge tegen Atlético Madrid vond

17:00
Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

Miljoenentransfer op komst voor Charleroi? 'MLS én (toekomstige) Premier League dringt aan'

16:45
1
Julie Biesmans reageert na uitschakeling in Champions League

Julie Biesmans reageert na uitschakeling in Champions League

16:15
Nicky Hayen spreekt klare taal over belang van Europese wedstrijd van Genk

Nicky Hayen spreekt klare taal over belang van Europese wedstrijd van Genk

07:20
Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"

15:30
61
Theo Leoni rekent af met Anderlecht: "Veel vage situaties"

Theo Leoni rekent af met Anderlecht: "Veel vage situaties"

16:00
Rik De Mil komt met hoopgevende updates voor KAA Gent

Rik De Mil komt met hoopgevende updates voor KAA Gent

15:00
1
Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

14:40
2
Thibaut Courtois verrast met investering

Thibaut Courtois verrast met investering

14:00
Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

14:20
1
Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing?

13:40
12
Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético Reactie

Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético

13:20
Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

13:00
11
Miljoenen op komst? 'Premier League klopt aan bij ... Charleroi'

Miljoenen op komst? 'Premier League klopt aan bij ... Charleroi'

12:30
"Voor hen ben ik bezorgd": grote twijfels bij Rode Duivels richting het WK

"Voor hen ben ik bezorgd": grote twijfels bij Rode Duivels richting het WK

12:20
1
Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden"

Lazare blijft hopen op terugkeer naar België: "Bij drie clubs willen aanbieden"

12:00
2
Schreuder of... plan B voor Anderlecht: daar zijn vragen bij, maar heeft ook één heel groot voordeel

Schreuder of... plan B voor Anderlecht: daar zijn vragen bij, maar heeft ook één heel groot voordeel

11:40
4
Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht

Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht

11:20
6
Belgische profclub geeft toe: "Het is meer dan slecht"

Belgische profclub geeft toe: "Het is meer dan slecht"

11:10
1
De nachtmerrie gaat verder voor Trossard: een nieuwe tegenslag die hem duur kan komen te staan

De nachtmerrie gaat verder voor Trossard: een nieuwe tegenslag die hem duur kan komen te staan

11:00
Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

Kan Club Brugge doorstoten tegen Atletico? Marc Degryse zegt waar sleutel ligt

10:30
3
Genk dwingt bijzonder veel respect af: dit heeft Dinamo Zagreb-trainer Mario Kovacevic te zeggen voor EL-clash

Genk dwingt bijzonder veel respect af: dit heeft Dinamo Zagreb-trainer Mario Kovacevic te zeggen voor EL-clash

18/02
Arno Van Den Abbeel blikt terug op mooie campagne met OH Leuven in Champions League Reactie

Arno Van Den Abbeel blikt terug op mooie campagne met OH Leuven in Champions League

09:15
"Het grote verschil": dit is de reden waarom we niet meer rond STVV kunnen

"Het grote verschil": dit is de reden waarom we niet meer rond STVV kunnen

09:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 0-1 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-2 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahçe Fenerbahçe 0-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 0-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 21:00 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos Panathinaikos 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 21:00 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/02 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 26/02 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 26/02 Panathinaikos Panathinaikos
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 26/02 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 26/02 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 26/02 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 26/02 Fenerbahçe Fenerbahçe
KRC Genk KRC Genk 26/02 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

Nieuwste reacties

pinantie pinantie over Werk aan de winkel? Twaalf(!) spelers einde contract bij Beerschot Vital Verheyen Vital Verheyen over Carl Hoefkens wil nog iets kwijt over zijn (héél snelle) ontslag bij Club Brugge: "Dat blijft ook voor mij een raadsel" pief pief over Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig" Vital Verheyen Vital Verheyen over Verhaeghe uit zijn frustraties over scheidsrechter, Mechele en Vanaken zijn ook streng pinantie pinantie over Boskamp houdt zich niet in en geeft Coosemans als voorbeeld voor malaise bij Anderlecht JaKu JaKu over Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman' Birger J. Birger J. over Dinamo Zagreb - KRC Genk: 0-0 nick!LFC nick!LFC over Verrassing van formaat! Antwerp-speler tekent nu al bij... KV Mechelen Kempenaar Kempenaar over Verlies van 20 miljoen euro: zijn de spelers van Lommel overbetaald? The Purple Knight The Purple Knight over Royal Antwerp FC heeft geld nodig: is hij de oplossing? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved