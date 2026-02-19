Het loopt opnieuw helemaal mis in Brugge: bus van De Lijn beschadigd door supporters

Nadat in december een supporter van FC Barcelona een fakkel Bengaals vuur in een De Lijn-bus had aangestoken, was het deze keer een supporter van Atlético Madrid die voor opschudding zorgde door met een hamertje een ruit van een bus in te slaan.

Afgelopen december werd de aanloop naar Club Brugge - FC Barcelona gekenmerkt door het afsteken van Bengaals vuur in een De Lijn-bus door Catalaanse supporters. En ook voor de wedstrijd tegen Marseille stond de boel op scherp.

Opnieuw hommeles in Brugge

Deze week deed zich in de marge van de wedstrijd tegen Atlético Madrid in de barrages van de Champions League een gelijkaardig incident voor. Dat verklaarde woordvoerder van de Brugse politie Lien Depoorter in Het Laatste Nieuws.

"De Lijn had extra bussen ingezet om de Spaanse supporters naar het stadion te brengen. Eén van hen greep een noodhamer en sloeg een ruit kapot. Het interieur werd beschadigd, maar de evacuatie verliep zonder problemen."

Een De Lijn-bus beschadigd door een supporter van Atlético

Een geïsoleerd feit was het volgens Lien Depoorter, die vaststelt dat er geen andere incidenten plaatsvonden en die verduidelijkt dat een andere bus moest worden gestuurd om de bus met de kapotte ruit te vervangen.

Het gaat echter om het tweede incident van hetzelfde type bij twee bezoeken van Spaanse supporters aan het Venetië van het Noorden. En op het veld eindigde de wedstrijd ook twee keer op dezelfde manier: met een 3-3 score.