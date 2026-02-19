Ineens heeft Ivan Leko een luxeprobleem: urenlange gesprekken en werk hebben ze erin gestoken

Ivan Leko heeft luxeproblemen gekregen. Terwijl heel de achterban deze winter riep om versterking op de flank heeft hij - dankzij het vertrouwen dat Leko hem zelf gaf - een serieuze concurrent voor Carlos Forbs en vooral Christos Tzolis. Mamadou Diakhon begint zijn transferprijs te rechtvaardigen.

Diakhon was een constante gesel op links. Hij kreeg van de Spaanse pers bloemetjes toegeworpen na zijn prestatie tegen Atlético Madrid. En dat was iets dat we onder Nicky Hayen niet meer mochten verwachten. Hayen had Diakhon niet in de bovenste schuif liggen.

Onder Leko is Diakhon een basisspeler geworden

Onder Ivan Leko veranderde dat. Sinds de Kroaat overnam startte hij - mede door blessures bij Forbs en Tzolis - slechts drie keer op de bank. Hij beloonde hem in 11 wedstrijden al met één goal en 6 assists, waaronder die belangrijke gisteren voor Tresoldi.

"Elke week wordt Mamadou beter", zei Kyariani Sabbe na de match. "Begin dit seizoen moest hij zich nog aanpassen aan de Belgische eerste klasse en de Champions League, maar nu zijn we blij dat hij erbij loopt", lachte Sabbe.

Het was een zware investering die Club in augustus deed voor een 19-jarige. Negen miljoen euro neertellen is in België enkel Club gegeven. Maar dan nog willen ze de foutenmarge zo klein mogelijk houden. De mislukking met Yaremchuk (17 miljoen) lag nog te vers in het geheugen.

Betere dribbelaar dan Yamal?

Diakhon speelde onder Leko zijn eerste referentiematch tegen Kairat Almaty. Iedereen wist dat hij een goeie dribbelaar was - bij Stade Reims deed hij in dat opzicht zelfs beter dan Lamine Yamal - maar het leek er daarvoor maar niet uit te komen.



Lees ook... Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Bart Verhaeghe: "Ongepast, onwaardig"›

Leko gaf hem vertrouwen, de sportieve leiding sprak met hem en iedereen bleef maar hameren op zijn potentieel. Ze staken er heel veel werk in, maar de Fransman kan vooral appreciëren hoe Leko met hem omgaat. Hij mag hoger voetballen en hoeft niet meer telkens tot in de backlijn mee gaan verdedigen.

Tzolis of Diakhon? Wie krijgt de begeerde plaats op de linkse vleugel?

Dat moest onder Hayen wel en dat beknopte zijn kwaliteiten, die uiteraard vooral aanvallend zijn. Hij kan binnen- en buitenom een man voorbij en als hij de bal voor zich uitduwt moeten ze al van goeie huize zijn om hem terug te halen.

Daarmee heeft Leko voor de komende weken alvast een luxeprobleem. Diakhon liet zien dat hij het best op links rendeert, maar dat is ook de vaste plaats van Christos Tzolis. Sinds de verkiezing van de Gouden Schoen, waar hij verrassend verloor, heeft de Griek moeite om zijn oude niveau terug te vinden.

Diakhon kreeg tegen Atlético de voorkeur op links en straks is ook Carlos Forbs terug. Tzolis scoorde - nadat Diakhon gewisseld werd - wel de belangrijke 3-3 vanop links. Voor wie kiest Leko dan? En wie krijgt de begeerde linkse wing? In ieder geval zijn ze in Brugge blij dat Diakhon zijn potentieel aan het ontwikkelen is. Want ze zijn nu al zeker dat ze 'retun on investment' gaan krijgen.