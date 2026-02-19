Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'

Matz Sels? 'Club Brugge denkt aan andere Duivelse doelman'
Foto: © photonews

Club Brugge speelde een goede wedstrijd tegen Atlético Madrid en werd daarvoor min of meer beloond met een 3-3 gelijkspel. Het mocht andermaal ook Simon Mignolet danken voor een paar geweldige reddingen.

Voorlopig ziet het er nog steeds naar uit dat het einde verhaal is voor Simon Mignolet bij Club Brugge. Zijn contract werd nog niet verlengd en het lijkt er steeds meer op dat er ook geen contractverlenging meer zal komen.

Wie wordt de opvolger van Simon Mignolet bij Club Brugge?

En dus moet blauw-zwart op zoek naar een nieuw, valabel alternatief. Makkelijk zal de zoektocht niet worden en de vraag is ook hoe de nieuwe doelman zich kan en mag verhouden tot Nordin Jackers, de andere goalie bij blauw-zwart.

Een paar weken geleden werd al eens geopperd om Matz Sels in huis te halen en de doelman van Nottingham Forest zou een valabel alternatief voor Simon Mignolet kunnen worden. Toch wordt dat niet makkelijk.

Club Brugge denkt aan Koen Casteels

Een doelman wegplukken uit de Premier League kost geld. Veel geld. En dus moet Club Brugge ook al eens het vizier op andere competities richten. Al komen ze daarbij alweer uit bij Belgische doelmannen met naam en faam.

Lees ook... Mechele en Sabbe zijn het niet helemaal eens over kwalificatiekansen van Club tegen Atlético
Volgens Het Laatste Nieuws zou Club Brugge nu denken aan Koen Casteels. Die voetbalt momenteel bij het Saoedische Al-Qadsiah. Hij verdient daar zo’n 10 miljoen euro per jaar en ligt nog onder contract tot juni 2027. Geen makkelijk target dus.

