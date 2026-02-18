Franky Van der Elst helpt alvast een handje: dit doet Atlético tegen Club Brugge

Club Brugge ontvangt Atlético Madrid voor een cruciale heenmatch in de Champions League-play-offs. Op Jan Breydel wil blauw-zwart een stevige basis leggen richting return in Spanje.

Club Brugge speelt woensdagavond een belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Atlético Madrid. Het is de heenwedstrijd van het tweeluik in de play-offs. Op Jan Breydel mag Club een goede uitgangspositie proberen te versieren.

Op zijn persconferentie daags voor de wedstrijd gaf trainer Ivan Leko al aan dat hij niet veel zal veranderen, en gewoon het voetbal van Club wil brengen. "Verwacht maar niet te veel aanpassingen bij ons", zei hij.

Simeone kiest vermoedelijk voor voorzichtigheid

Maar wat doet de tegenstander? Atlético wisselt geweldige resultaten af met pijnlijke nederlagen. Het is opvallend om te zien. Tegen FC Barcelona won het een kleine week geleden met 4-0 in de Copa del Rey.

"Vergeet ook niet dat Ademola Lookman erbij is gekomen", merkt Franky Van der Elst op bij Het Nieuwsblad. "Die deed het onmiddellijk heel erg goed. Tegen Barcelona speelde Atlético met Lookman, Alvarez en Griezmann in de aanval én Llorente op middenveld."

Lees ook... Peter Vandenbempt verandert van mening over Club Brugge: "Zo eenvoudig is het"›

Volgens de analist zal dat niet niet het geval zijn. "Dat was echt een aanvallend elftal. Dat verwacht ik nu niet meteen tegen Club. Er is namelijk nog een terugwedstrijd in Madrid. Daarom denk ik dat Simeone met vijf achterin gaat spelen en de kat uit de boom zal kijken", aldus Van der Elst.