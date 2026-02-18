Opsteker: Rode Duivel maakt rentree in Champions League na drie maanden blessureleed

Dinsdagavond maakte Dodi Lukebakio in de Champions League zijn rentree na drie maanden afwezigheid, tijdens de nederlaag van SL Benfica tegen Real Madrid. Goed nieuws voor de 28-jarige flankspeler, die inmiddels hersteld is van een enkelbreuk.

SL Benfica, dat drie weken geleden Real Madrid versloeg op de laatste speeldag van de groepsfase — mede dankzij een doelpunt van keeper Anatoliy Trubin — slaagde er dinsdagavond niet in De Koninklijke opnieuw te weerstaan.

Benfica verliest van Real Madrid met 0-1

In de tussenronde hield de club uit Lissabon lang stand voordat het de enige treffer van de wedstrijd incasseerde, gescoord door Vinicius na de rust. Na zijn doelpunt klaagde de Braziliaanse aanvaller over een racistische reactie van een tegenstander, Gianluca Prestianni.

Vinícius se plaint et François Letexier fait le signe ✖️, synonyme d'un incident raciste/discriminatoire sur le terrain. 😤 #RTLsports pic.twitter.com/YYXG6XOSli — RTL sports (@RTLsportsbe) February 17, 2026

Tien minuten voor tijd speelde José Mourinho zijn laatste troefkaarten uit en de Portugese coach liet onder meer Dodi Lukebakio terugkeren op het veld. Een van de positieve punten van de avond vanuit Belgisch oogpunt.

Dodi Lukebakio is terug, drie maanden later

Dodi Lukebakio liep een enkelbreuk op met de Rode Duivels tegen Liechtenstein in november. Sindsdien stond de 28-jarige flankspeler aan de kant. Afgelopen weekend werd hij al opgenomen in de selectie voor de verplaatsing naar Santa Clara, maar kwam hij niet in het veld.



Voor het eerst in drie maanden kreeg Lukebakio dus weer speelminuten in een officiële wedstrijd, zonder invloed op de wedstrijd uit te oefenen. Thibaut Courtois hield de nul en Real Madrid won, waardoor ze met een voordelige uitgangspositie naar de return gaan.