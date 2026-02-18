Meubelstuk Anderlecht verlaat de club na zestien jaar: 'Nu al akkoord met buitenlandse club uit de G5'

Het einde van Yari Verschaeren bij RSC Anderlecht is stilaan in zicht. De spelmaker wil zijn contract bij paars-wit niet meer verlengen en dus mag hij transfervrij vertrekken. Deze zomer zal dat na zestien jaar dan ook gebeuren.

Yari Verschaeren weigert om zijn contract te verlengen bij RSC Anderlecht. En dus lijkt er een einde te komen aan zijn verbintenis bij paars-wit, de club waar hij de voorbije zestien jaar voor speelde en altijd voor leek te zullen blijven spelen.

Huwelijk van RSC Anderlecht en Verschaeren komt ten einde

Bij RSC Anderlecht zijn ze niet al te blij met de weigering van Yari Verschaeren en zijn entourage omtrent een eventuele contractverlenging. De spelmaker gratis zien vertrekken was het doemscenario dat al een tijdje om de hoek loerde.

Paars-wit heeft de voorbije jaren veel inspanningen geleverd voor Yari Verschaeren en wilde hem dan ook niet gratis laten gaan. Toen hij met een gescheurde kruisband zat, bleef Anderlecht in hem geloven en wilde het hem houden.

Yari Verschaeren heeft nieuwe club al gevonden

Afgelopen zomer had Verschaeren het bestuur al boos gemaakt. Trabzonspor deed een fors bod op Sporting en de speler, maar Yari Verschaeren weigerde. Het zou een mooie kans zijn geweest voor Anderlecht om een ​​paar miljoen euro terug te verdienen voor een speler die niet eens de eerste keus van de trainer was.



Het hoofdstuk Anderlecht loopt nu alsnog ten einde voor Verschaeren: na 16 seizoenen, waarvan 8 in het eerste elftal, zal Verschaeren volgend seizoen elders spelen. Volgens La Dernière Heure is Verschaeren al in vergevorderde onderhandelingen met een buitenlandse middenmoter uit een van de vijf grootste Europese competities.