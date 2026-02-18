Opvallend: gerucht rond ontslag Belgische bondscoach ... klopt niet

Opvallend: gerucht rond ontslag Belgische bondscoach ... klopt niet
Foto: © photonews

Ondanks de recente geruchten neemt Tom Saintfiet geen ontslag als bondscoach van Mali. Het contract van de Belgische trainer loopt in augustus af en hij is van plan zijn verbintenis gewoon uit te doen.

Tom Saintfiet (52) kwam in augustus 2024 aan het hoofd van de Malinese selectie, maar begon van te ver om te kunnen hopen het land te kwalificeren voor het WK 2026. Ondanks een balans onder zijn leiding van vier overwinningen, één gelijkspel en één nederlaag tijdens de kwalificaties voor het Wereldkampioenschap, eindigde Mali als derde in zijn groep, achter Ghana en Madagaskar.

Gerucht over ontslag Tom Saintfiet bij Mali

Gekwalificeerd voor de Afrika Cup die begin dit jaar werd gespeeld, bereikte Mali de kwartfinales en hield het onder meer de gastland Marokko in de groepsfase op een gelijkspel. De Adelaars werden uiteindelijk uitgeschakeld door de latere winnaar, Senegal (0-1).

Met een balans van negen overwinningen, zeven gelijke spelen en drie nederlagen in 19 wedstrijden, slaagde Tom Saintfiet erin nieuw sportief vertrouwen te brengen bij een Malinese selectie die een bijzonder moeilijke periode doormaakte.

Nee, Tom Saintfiet verlaat zijn functie als bondscoach van Mali niet

Hoewel zijn contract in augustus afloopt, kwam de Belgische coach deze week in Afrika midden in een belangrijk gerucht terecht, waarbij werd gesuggereerd dat hij zou kunnen opstappen vanwege onder andere betalingsachterstanden en bemoeienissen van het ministerie van Sport.

Volgens onze informatie is dit gerucht ongegrond. Tom Saintfiet is niet van plan zijn functie neer te leggen en zal bondscoach van Mali blijven, minstens tot het einde van zijn contract. "In tegenstelling tot wat sommige media hebben gemeld, heb ik mijn functie in Mali niet neergelegd en heb ik me niet kandidaat gesteld voor de functie in Rwanda!" 

