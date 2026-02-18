De strijd om de top-6: Hein Vanhaezebrouck ziet een paar enorme voordelen voor ex-ploeg

De strijd om de top-6: Hein Vanhaezebrouck ziet een paar enorme voordelen voor ex-ploeg
Word fan van KAA Gent! 1881

Wie haalt de Champions' Play-offs? Dat wordt de komende vijf weken misschien wel een belangrijker debat dan het titeldebat - dat is dan meer iets voor in die play-offs. En het kan nog ongezien spannend worden de komende weken.

Union SG, STVV en Club Brugge zijn mathematisch zeker van de Champions’ Play-offs en kunnen op de laatste vijf speeldagen strijden om de eerste plaats en een eerste Europees ticket. Maar daaronder wordt het spannend.

Haalt KAA Gent de Champions’ Play-offs?

RSC Anderlecht staat op een vierde plaats met 37 punten, OH Leuven staat dertiende met 28 punten. Alles staat dus op een hoopje in de brede middenmoot en dus kan elk team met een 15 op 15 in de laatste wedstrijden aanspraak maken op de top-6.

KAA Gent heeft een aantal dingen die voor hen spreken, weet ook Hein Vanhaezebrouck. Zo spelen ze net als Genk nog drie keer thuis en met hun programma moeten ze er volgens de ex-coach van de Buffalo’s ook altijd bij zijn. En ze hebben ook meer gewonnen wedstrijden, wat bij gelijke punten van tel kan worden.

Hein Vanhaezebrouck heeft lof voor Rik De Mil bij KAA Gent

“Rik De Mil houdt van balbezit en controle, maar kiest soms toch ook voor directer voetbal. Op Standard, nu weer tegen Charleroi: die andere manier van voetballen op verplaatsing werkt wel”, aldus Vanhaezebrouck in zijn analyse bij Het Nieuwsblad.


Dat Kanga door een hersenschudding gemist wordt en/of zal worden? “Er was ook paniek in het kampioenenjaar intern toen Depoitr uitviel. Niet bij mij, want met een flyer als Benito Raman kan je ook gevaarlijk zijn. Dean kan dat ook zijn, hij is vergelijkbaar met Raman of Bertaccini.”

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Hein Vanhaezebrouck
Rik De Mil

Meer nieuws

'Atlético Madrid wil Barcelona, Inter en Chelsea aftroeven en stuurt scout naar Jan Breydel'

'Atlético Madrid wil Barcelona, Inter en Chelsea aftroeven en stuurt scout naar Jan Breydel'

10:30
Sportpsycholoog komt met tips voor Anderlecht-spitsen: "Allemaal tijdverspilling"

Sportpsycholoog komt met tips voor Anderlecht-spitsen: "Allemaal tijdverspilling"

10:00
LIVE: Club Brugge-Atlético Madrid: Dwingt blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie af?

LIVE: Club Brugge-Atlético Madrid: Dwingt blauw-zwart thuis een goede uitgangspositie af?

09:45
Club-icoon Franky Van der Elst geeft de fans hoop

Club-icoon Franky Van der Elst geeft de fans hoop

09:30
Na interesse van Dender en OH Leuven: 'Bod van 7-8 miljoen euro op ex-Rouche geweigerd'

Na interesse van Dender en OH Leuven: 'Bod van 7-8 miljoen euro op ex-Rouche geweigerd'

09:00
Meubelstuk Anderlecht verlaat de club na zestien jaar: 'Nu al akkoord met buitenlandse club uit de G5'

Meubelstuk Anderlecht verlaat de club na zestien jaar: 'Nu al akkoord met buitenlandse club uit de G5'

08:00
1
Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector"

Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector"

08:40
4
Opsteker: Rode Duivel maakt rentree in Champions League na drie maanden blessureleed

Opsteker: Rode Duivel maakt rentree in Champions League na drie maanden blessureleed

08:20
Opvallend: gerucht rond ontslag Belgische bondscoach ... klopt niet

Opvallend: gerucht rond ontslag Belgische bondscoach ... klopt niet

07:50
Beveren dit weekend zeker van promotie? Op deze manier kan het!

Beveren dit weekend zeker van promotie? Op deze manier kan het!

06:30
3
Noa Lang dartelt voorbij Juventus, racisme in Benfica - Real: dol avondje Champions League samengevat

Noa Lang dartelt voorbij Juventus, racisme in Benfica - Real: dol avondje Champions League samengevat

07:00
6
Dikke problemen op komst voor Anderlecht in de zaak rond Alfred Schreuder?

Dikke problemen op komst voor Anderlecht in de zaak rond Alfred Schreuder?

23:00
4
RSC Anderlecht paait de fans met duidelijk nieuws over Nathan De Cat

RSC Anderlecht paait de fans met duidelijk nieuws over Nathan De Cat

22:00
3
🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme

🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme

22:30
14
Noblesse oblige? Marc Overmars is dan niet de oplossing voor RSC Anderlecht

Noblesse oblige? Marc Overmars is dan niet de oplossing voor RSC Anderlecht

21:40
7
Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure"

Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure"

21:00
2
🎥 Brusselaar met verleden bij Anderlecht laat van zich spreken met wondermooie goal in LaLiga

🎥 Brusselaar met verleden bij Anderlecht laat van zich spreken met wondermooie goal in LaLiga

21:20
Is Alfred Schreuder de juiste keuze voor dit Anderlecht? Werkwijze Nederlander roept vragen op Opinie

Is Alfred Schreuder de juiste keuze voor dit Anderlecht? Werkwijze Nederlander roept vragen op

20:40
Geen enkele verbloeming: dit heeft Pocognoli te zeggen voor zware dobber tegen PSG

Geen enkele verbloeming: dit heeft Pocognoli te zeggen voor zware dobber tegen PSG

20:20
'Twintig miljoen euro voor Anderlecht? Liefst zeven topploegen willen Keisuke Goto'

'Twintig miljoen euro voor Anderlecht? Liefst zeven topploegen willen Keisuke Goto'

19:40
4
Niet in selectie tegen Atlético Madrid, maar wel goed nieuws voor deze Bruggeling

Niet in selectie tegen Atlético Madrid, maar wel goed nieuws voor deze Bruggeling

20:00
2
Alle hoop op Club Brugge en Genk: Nederland is te pakken, schade op Portugal beperken

Alle hoop op Club Brugge en Genk: Nederland is te pakken, schade op Portugal beperken

18:40
Heel vroeg en voor miljoenen vertrokken bij Club Brugge, nu al meteen met impact

Heel vroeg en voor miljoenen vertrokken bij Club Brugge, nu al meteen met impact

19:20
1
Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven

Zien we de Rouches alsnog in PO1? Dit moet Standard hoop geven

18:20
4
Atlético-coach Simeone waarschuwt voor Club Brugge en duidt op belang van Hans Vanaken

Atlético-coach Simeone waarschuwt voor Club Brugge en duidt op belang van Hans Vanaken

19:00
Opmerkelijk verhaal: globetrotter uit Canada wil naar China via ... Belgisch Limburg

Opmerkelijk verhaal: globetrotter uit Canada wil naar China via ... Belgisch Limburg

18:50
"Ik voetbal hier niet enkel voor het sportieve": Michel Vlap (ex-Anderlecht) denkt aan een terugkeer

"Ik voetbal hier niet enkel voor het sportieve": Michel Vlap (ex-Anderlecht) denkt aan een terugkeer

18:00
Met één opvallende aanwezige: Club Brugge maakt selectie bekend voor CL-clash met Atlético Madrid

Met één opvallende aanwezige: Club Brugge maakt selectie bekend voor CL-clash met Atlético Madrid

17:40
Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG

Antwerp krijgt zeer goed nieuws te horen met oog op topper tegen Union SG

17:00
4
Wat als ... Is Europees voetbal mogelijk op Stayen?

Wat als ... Is Europees voetbal mogelijk op Stayen?

17:10
🎥 Opvallend moment in de Serie A: plots keert trainer Ruben Amorim terug... als speler van Genoa

🎥 Opvallend moment in de Serie A: plots keert trainer Ruben Amorim terug... als speler van Genoa

17:20
Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn"

Filip Joos haalt uit na de Brugse derby: "Daar zou ik als coach boos om zijn"

15:45
2
Vincent Kompany windt er geen doekjes om: "Het kan me totaal niets schelen"

Vincent Kompany windt er geen doekjes om: "Het kan me totaal niets schelen"

16:00
Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"

Club-coach Ivan Leko zet de toon voor Atlético: "We zijn klein voor hen"

16:30
Zit de Gouden Schoen nog in zijn hoofd? Christos Tzolis is al weken op de dool Analyse

Zit de Gouden Schoen nog in zijn hoofd? Christos Tzolis is al weken op de dool

15:15
Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

Club-coach Ivan Leko komt met nieuws over Carlos Forbs en wil nog wat kwijt over Christos Tzolis

15:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Louvière La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

mannekes mannekes over 🎥 Vinicius Junior maakt pareltje, daagt uit, krijgt geel en laat match stopzetten na racisme cartman_96 cartman_96 over Wie verovert de laatste drie plekken in de Champions' Play-offs? Boeckx verrast, Alderweireld optimistischer cartman_96 cartman_96 over Heeft Anderlecht de bal helemaal misgeslagen? Winteraanwinst dreigt naar de achtergrond te verdwijnen CCpl CCpl over Beveren dit weekend zeker van promotie? Op deze manier kan het! Real09 Real09 over Noa Lang dartelt voorbij Juventus, racisme in Benfica - Real: dol avondje Champions League samengevat TIGERMANIA TIGERMANIA over Filip Joos over situatie bij Club Brugge: "Dan wil ik drie mensen aan de leugendetector" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Ondenkbaar voor een team met zo'n allure" Stigo12 Stigo12 over Jordan Lukaku (ex-Anderlecht, Antwerp en Oostende) kon naar Belgische ploeg: "Hij belde nooit terug" Stigo12 Stigo12 over Meubelstuk Anderlecht verlaat de club na zestien jaar: 'Nu al akkoord met buitenlandse club uit de G5' Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Club Brugge - Atlético Madrid: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved