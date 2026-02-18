De strijd om de top-6: Hein Vanhaezebrouck ziet een paar enorme voordelen voor ex-ploeg

Wie haalt de Champions' Play-offs? Dat wordt de komende vijf weken misschien wel een belangrijker debat dan het titeldebat - dat is dan meer iets voor in die play-offs. En het kan nog ongezien spannend worden de komende weken.

Union SG, STVV en Club Brugge zijn mathematisch zeker van de Champions’ Play-offs en kunnen op de laatste vijf speeldagen strijden om de eerste plaats en een eerste Europees ticket. Maar daaronder wordt het spannend.

Haalt KAA Gent de Champions’ Play-offs?

RSC Anderlecht staat op een vierde plaats met 37 punten, OH Leuven staat dertiende met 28 punten. Alles staat dus op een hoopje in de brede middenmoot en dus kan elk team met een 15 op 15 in de laatste wedstrijden aanspraak maken op de top-6.

KAA Gent heeft een aantal dingen die voor hen spreken, weet ook Hein Vanhaezebrouck. Zo spelen ze net als Genk nog drie keer thuis en met hun programma moeten ze er volgens de ex-coach van de Buffalo’s ook altijd bij zijn. En ze hebben ook meer gewonnen wedstrijden, wat bij gelijke punten van tel kan worden.

Hein Vanhaezebrouck heeft lof voor Rik De Mil bij KAA Gent

“Rik De Mil houdt van balbezit en controle, maar kiest soms toch ook voor directer voetbal. Op Standard, nu weer tegen Charleroi: die andere manier van voetballen op verplaatsing werkt wel”, aldus Vanhaezebrouck in zijn analyse bij Het Nieuwsblad.



Dat Kanga door een hersenschudding gemist wordt en/of zal worden? “Er was ook paniek in het kampioenenjaar intern toen Depoitr uitviel. Niet bij mij, want met een flyer als Benito Raman kan je ook gevaarlijk zijn. Dean kan dat ook zijn, hij is vergelijkbaar met Raman of Bertaccini.”