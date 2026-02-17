Alle hoop op Club Brugge en Genk: Nederland is te pakken, schade op Portugal beperken

Alle hoop op Club Brugge en Genk: Nederland is te pakken, schade op Portugal beperken
België blijft voorlopig achtste op de UEFA-coëfficiëntenranking en kijkt tegen een achterstand aan op Portugal en Nederland. De zevende plaats is nog niet uit beeld, maar lijkt pas op middellange termijn haalbaar. Dit seizoen wordt vooral een kwestie van schade beperken en punten sprokkelen.

Een hogere positie op de Europese ranking is nochtans bijzonder belangrijk voor de Belgische clubs. Ze levert gunstigere Europese tickets op en betekent zelfs een extra plaats in de Champions League vanaf plaats zes. De tegenvallende campagne van dit seizoen heeft die ambities voorlopig afgeremd, maar niet volledig doen verdwijnen.

Charleroi en Anderlecht hebben ambities knauw toegediend

De huidige jaargang verliep moeizaam omdat Charleroi en Anderlecht al vroeg uitgeschakeld werden en dat drukte meteen zijn stempel op de coëfficiënt. 

Alle hoop rust nu op Club Brugge en KRC Genk, de laatste Belgische vertegenwoordigers in Europa. Elk punt telt, ook een gelijkspel, en elke extra ronde kan een belangrijke impuls geven aan de nationale coëfficiënt.

Intussen blijft Portugal stevig presteren met sterke campagnes van Sporting CP, FC Porto en SL Benfica. Daardoor is de kloof met België groter geworden en lijkt een sprong naar de zesde plaats voorlopig onrealistisch.

Volgend seizoen verdwijnt slecht seizoen uit de berekening

Om Nederland nog te benaderen, moeten Brugge en Genk bijzonder ver raken in Europa. Dat betekent niet alleen resultaten neerzetten tegen Atlético Madrid en GNK Dinamo Zagreb, maar ook hopen dat concurrent AZ Alkmaar weinig punten pakt.

Lees ook... Is Alfred Schreuder de juiste keuze voor dit Anderlecht? Werkwijze Nederlander roept vragen op

De echte kans ligt daarom vooral in de komende seizoenen. Wanneer een minder sterk Belgisch seizoen uit de vijfjarige berekening verdwijnt, kan het verschil met Nederland opnieuw verkleinen. Met consistente Europese prestaties kan België dan opnieuw mikken op de zevende plaats en betere Europese startposities voor de toekomst.

