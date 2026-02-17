Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan"

Ook in de sneeuw kon Antwerp geen vuist maken en de negatieve reeks omkeren. Tegen Westerlo ging het met 0-2 onderuit, waardoor de Great Old in één week drie keer verloor. Opgeven staat echter niet in het woordenboek in Deurne-Noord.

Grootste ontgoocheling

Het was een pittige week voor Antwerp, met twee nederlagen in de competitie én een zware 4-0-opdoffer tegen Anderlecht in de beker. In de competitie pakte het amper 3 op 15 uit de laatste vijf wedstrijden. Een laatste thuiszege dateert al van 27 december 2025

“Het zijn niet onze beste tijden, dat is duidelijk”, gaf Antwerp-kapitein Vincent Janssen toe na de nederlaag tegen Westerlo. “Maar we moeten het nu wedstrijd per wedstrijd bekijken. Er zijn nog vijf matchen te gaan.”

De teleurstelling van donderdag tegen Anderlecht zat duidelijk nog diep. “Dat was persoonlijk een van de grootste ontgoochelingen hier voor mij. Vorig jaar lagen we er ook uit in de halve finale, maar dan kon je er vrede mee hebben omdat we er alles aan gedaan hadden. Nu niet. Dan heb je wel even 24 uur nodig om dat te verwerken.”

Anders dan november

Toch ziet Janssen een belangrijk verschil met de moeilijke periode in november, die het einde van trainer Stef Wils betekende. “Nu hebben we gezien dat we het kunnen. Je kan niet de ene week 0-1 winnen bij Anderlecht en dan drie partijen op rij verliezen.”





Met nog vijf wedstrijden te gaan lijkt Play-off 1 ver weg voor Antwerp. De kloof bedraagt zes punten, terwijl er ook nog vijf punten tussen hen en de zesde plaats zitten. Bovendien staat de Great Old amper twee punten boven de laatste vier.

Toch blijft de ambitie overeind op de Bosuil: “We moeten blijven geloven in Play-off 1. Anders kunnen we net zo goed op vakantie. Zo zitten staf en spelers niet in elkaar. Volgende week op Union gaan we opnieuw positief het veld op.”