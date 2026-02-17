Reactie Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan"

Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ook in de sneeuw kon Antwerp geen vuist maken en de negatieve reeks omkeren. Tegen Westerlo ging het met 0-2 onderuit, waardoor de Great Old in één week drie keer verloor. Opgeven staat echter niet in het woordenboek in Deurne-Noord.

Grootste ontgoocheling

Het was een pittige week voor Antwerp, met twee nederlagen in de competitie én een zware 4-0-opdoffer tegen Anderlecht in de beker. In de competitie pakte het amper 3 op 15 uit de laatste vijf wedstrijden. Een laatste thuiszege dateert al van 27 december 2025

“Het zijn niet onze beste tijden, dat is duidelijk”, gaf Antwerp-kapitein Vincent Janssen toe na de nederlaag tegen Westerlo. “Maar we moeten het nu wedstrijd per wedstrijd bekijken. Er zijn nog vijf matchen te gaan.”

De teleurstelling van donderdag tegen Anderlecht zat duidelijk nog diep. “Dat was persoonlijk een van de grootste ontgoochelingen hier voor mij. Vorig jaar lagen we er ook uit in de halve finale, maar dan kon je er vrede mee hebben omdat we er alles aan gedaan hadden. Nu niet. Dan heb je wel even 24 uur nodig om dat te verwerken.”

Anders dan november

Toch ziet Janssen een belangrijk verschil met de moeilijke periode in november, die het einde van trainer Stef Wils betekende. “Nu hebben we gezien dat we het kunnen. Je kan niet de ene week 0-1 winnen bij Anderlecht en dan drie partijen op rij verliezen.”

Met nog vijf wedstrijden te gaan lijkt Play-off 1 ver weg voor Antwerp. De kloof bedraagt zes punten, terwijl er ook nog vijf punten tussen hen en de zesde plaats zitten. Bovendien staat de Great Old amper twee punten boven de laatste vier.

Toch blijft de ambitie overeind op de Bosuil: “We moeten blijven geloven in Play-off 1. Anders kunnen we net zo goed op vakantie. Zo zitten staf en spelers niet in elkaar. Volgende week op Union gaan we opnieuw positief het veld op.”

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Westerlo
Vincent Janssen

Meer nieuws

Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

Toby Alderweireld heeft wijze raad voor Rayane Bounida over keuze van nationale ploeg

10:30
Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn"

08:00
4
Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

Gaat Anderlecht voor technisch directeur wiens naam nog niet gevallen is? Ook hij doet de ronde

10:00
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens

09:30
4
"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

"Je gelooft niet wie Filip Joos als Rode Duivel wil, je kan er gif op innemen"

09:15
Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

Hans Vanaken verrast: "Kompany laat Bayern spelen zoals Anderlecht vroeger, zo wil ik naar voetbal kijken"

08:40
Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk

09:00
3
Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

Race tegen de klok bij Club Brugge om sleutelspeler tegen Atlético fit te krijgen

08:20
Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

Anderlecht zet deadline voor Schreuder, maar... zal er zwaar voor moeten dokken

07:20
3
RSC Anderlecht doet het historisch slecht: 89(!) jaar geleden

RSC Anderlecht doet het historisch slecht: 89(!) jaar geleden

07:00
Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop

07:40
5
Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk"

Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk"

06:00
3
Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil

Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil

15:30
6
Vanhaezebrouck komt met lof voor Genk-speler, maar ziet ook mentaal probleem

Vanhaezebrouck komt met lof voor Genk-speler, maar ziet ook mentaal probleem

06:30
Serieuze, dubbele domper in de strijd om de play-offs

Serieuze, dubbele domper in de strijd om de play-offs

22:30
5
Deze drie teams halen samen met Club Brugge, STVV en Union SG de play-offs

Deze drie teams halen samen met Club Brugge, STVV en Union SG de play-offs

23:00
Max Dean, een nieuwe Kanarie en nog veel meer lekkers viel ons dit weekend op

Max Dean, een nieuwe Kanarie en nog veel meer lekkers viel ons dit weekend op

20:40
"We kunnen niet met tien en een halve man spelen": La Louvière breekt de stilte over 'man van 7 miljoen'

"We kunnen niet met tien en een halve man spelen": La Louvière breekt de stilte over 'man van 7 miljoen'

21:30
Cijfers bevestigen wat we al lang weten: deze Rode Duivel kampt met een schrijnend gebrek aan efficiëntie

Cijfers bevestigen wat we al lang weten: deze Rode Duivel kampt met een schrijnend gebrek aan efficiëntie

22:00
Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"

Vanhaezebrouck merkt zeer kritisch op: "Anderlecht de voorlaatste in terugronde - onvoorstelbaar toch?"

21:00
6
Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

Vanhaezebrouck en Van der Elst wikken en wegen de kansen van Club Brugge tegen Atlético Madrid

21:40
Aalst Carnaval én VRT-collega's nemen Ruben Van Gucht op de korrel, tot boegeroep aan toe! De derde helft

Aalst Carnaval én VRT-collega's nemen Ruben Van Gucht op de korrel, tot boegeroep aan toe!

21:20
Vandenbempt keihard voor Antwerp: "Onstabiele en middelmatige ploeg"

Vandenbempt keihard voor Antwerp: "Onstabiele en middelmatige ploeg"

12:00
9
JPL-trainer krijgt stevige tik van Jonathan Lardot: "Onaanvaardbaar, dat gaat veel te ver"

JPL-trainer krijgt stevige tik van Jonathan Lardot: "Onaanvaardbaar, dat gaat veel te ver"

20:10
Durft Alfred Schreuder het heilige huisje bij Anderlecht aanpakken?

Durft Alfred Schreuder het heilige huisje bij Anderlecht aanpakken?

20:00
3
'Standard haalt uit met meerjarig contract voor ex-speler KAA Gent'

'Standard haalt uit met meerjarig contract voor ex-speler KAA Gent'

20:20
1
Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood

Lardot laat zich uit over STVV - Zulte Waregem: Essevee mag zich bestolen voelen, maar niet om rood

19:20
3
Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp'

Gigantische verrassing in de maak? 'Anderlecht denkt aan Marc Overmars van Antwerp'

17:40
16
Patrick Goots is er zeker van: "Los kampioen, over enkele weken de champagne ontkurken"

Patrick Goots is er zeker van: "Los kampioen, over enkele weken de champagne ontkurken"

19:50
Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?

Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?

19:40
Na alle kritiek over wedstrijden in de sneeuw: Jonathan Lardot spreekt zich er duidelijk over uit

Na alle kritiek over wedstrijden in de sneeuw: Jonathan Lardot spreekt zich er duidelijk over uit

18:20
KRC Genk, Anderlecht, KVM, Gent, Charleroi of alsnog Standard? Wie grijpt de laatste drie PO1-tickets?

KRC Genk, Anderlecht, KVM, Gent, Charleroi of alsnog Standard? Wie grijpt de laatste drie PO1-tickets?

18:40
Toby Alderweireld ziet WK-kansen voor jonge Belg en geeft duidelijk advies aan Rudi Garcia

Toby Alderweireld ziet WK-kansen voor jonge Belg en geeft duidelijk advies aan Rudi Garcia

19:00
1
OFFICIEEL: Nicolas Frutos heeft nieuwe uitdaging helemaal beet en tekent bij deze JPL-club

OFFICIEEL: Nicolas Frutos heeft nieuwe uitdaging helemaal beet en tekent bij deze JPL-club

17:55
Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe

Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe

18:00
3
Standard en Union SG slaan de handen in elkaar voor een heel mooi doel

Standard en Union SG slaan de handen in elkaar voor een heel mooi doel

17:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 25
KV Mechelen KV Mechelen 2-3 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 3-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 2-3 KAA Gent KAA Gent
Standard Standard 1-1 Union SG Union SG
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 0-2 Westerlo Westerlo
Anderlecht Anderlecht 0-0 La Louvière La Louvière
STVV STVV 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Vanhaezebrouck en Van der Elst zijn het roerend eens Wesl Wesl over Genk haalt zich woede op de hals, maar... reglement is héél duidelijk Venom#13 Venom#13 over Axel Witsel en Girona kloppen Barça en zetten de titelstrijd in Spanje op zijn kop FCB vo altijd FCB vo altijd over Filip Joos zeer kritisch voor JPL-coach: "Lachwekkend, zo maakt hij zich belachelijk" TIGERMANIA TIGERMANIA over Antwerp blijft ondanks 3/15 geloven in top 6: "Anders kunnen we evengoed op vakantie gaan" theojana theojana over Patrick Goots heeft duidelijke mening over sneeuwchaos op de Bosuil Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp krijgt de trein niet op de rails en de angstige blik al op slotspeeldag: "Daar wil je niet bij zijn" franchi franchi over Vermant of Tresoldi eerste spits van Club? Leko onthult zijn visie Vital Verheyen Vital Verheyen over Gumienny heeft duidelijke mening over strafschop én rode kaart voor Zulte Waregem franchi franchi over Zou Anderlecht al spijt hebben? Luis Vazquez wint eerste individuele prijs bij Getafe Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved