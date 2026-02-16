Durft Alfred Schreuder het heilige huisje bij Anderlecht aanpakken?

De trainers volgen elkaar snel op en toch verandert er één ding bij Anderlecht niet: Lucas Hey staat in de basiself. De Deen rijgt nochtans de matige prestaties aan elkaar, maar blijft voorlopig incontournable. Gaat Schreuder daar iets aan veranderen?

Wie is de baas van de verdediging van Anderlecht dit seizoen? Dat was een van de kritiekpunten op Olivier Renard: dat hij afgelopen zomer na het pensioen van Jan Vertonghen geen ervaren verdediger heeft gehaald, maar voor uitleenbeurten koos, waarvan er één al teruggekeerd is.

Deze winter kwam Moussa Diarra om die extra ervaring te brengen, maar ondertussen tekende zich een onwaarschijnlijke leider af: Marco Kana. Al lijkt het qua speeltijd toch... Lucas Hey die als de echte vaste waarde naar voren komt.

Lucas Hey is de vaste waarde van RSC Anderlecht, maar ...

Op één wedstrijd tegen Zulte Waregem na, waarin Besnik Hasi de voorkeur gaf aan Jan-Carlo Simic, speelde Lucas Hey alles wat er was wanneer hij beschikbaar was, en miste hij alleen de verplaatsing naar La Louvière door een lichte blessure en die naar Gent wegens schorsing.

Zelfs in de Beker van België en tijdens de Europese voorrondes speelde Lucas Hey alles. Maar de afgelopen weken heeft hij eindelijk concurrentie: niet alleen Moussa Diarra maar ook Mihajlo Ilic kunnen zijn status in twijfel trekken zodra Marco Kana terug is.

Lucas Hey mist de persoonlijkheid van een Zanka of een Simic

We gaan niet zo ver als Jonathan Legear, die enigszins overdreven stelde dat Lucas Hey "de slechtste verdediger die hij ooit heeft gezien". Maar Hey mist wel de persoonlijkheid. Dat gaf de Deen zelf ook toe overigens.





Het was de kracht van Jan-Carlo Simic: hij miste eenvoudige handelingen, maar maakte dat goed met een spectaculaire tackle en stookte het publiek op. Na een middelmatige wedstrijd waarin hij fouten maakte, bleef je sneller hangen bij een wedstrijd van de Serviër dan wanneer Lucas Hey een sterke wedstrijd speelt. En foutloos is Hey ook niet. Misschien kan extra concurrentie hem scherper maken?