Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?

Ivan Leko moet vrezen voor doemscenario: sterkhouder lange tijd out?
Foto: © photonews

De komende weken staat Club Brugge voor weken van de waarheid. Tegen Atlético Madrid kan het een ticketje boeken voor de laatste zestien in de Champions League. En dus moeten ze op iedereen kunnen tellen.

Club Brugge won afgelopen weekend de Brugse derby met 1-2 tegen Cercle Brugge. Toch was het niet allemaal goed nieuws dat we konden sprokkelen aan de kant van Club Brugge, want er is mogelijks slecht nieuws.

Carlos Forbs moest strijd staken voor Club Brugge tegen Cercle Brugge

Carlos Forbs moest halfweg de tweede helft met een blessure aan de voet naar de kant van het veld worden gehaald. De bronnen zijn er ondertussen niet zeker van hoe ernstig een en ander nu echt is met de aanvaller.

Volgens Het Laatste Nieuws is er mogelijk meer schade dan eerst werd verwacht en/of aangegeven. De speler zou op maandag verdere onderzoeken hebben gehad en pas daarna kan duidelijk worden hoe de situatie is.

Breukje in de voet voor Carlos Forbs?

Er werd gevreesd voor een breuk(je) in de voet, waardoor de speler lange tijd buiten strijd zou kunnen zijn. Zeker met oog op de eerste wedstrijd tegen Atlético Madrid zou dat zeker te vroeg gaan komen voor de speler.

De komende uren en dagen zal meer duidelijkheid moeten komen over hoe lang Forbs nu echt buiten strijd is. In en rond Brugge houdt iedereen - en niet in het minst Ivan Leko - alvast de adem in. Tegen Barcelona bewees Forbs zijn grote klasse en dat wilde hij ook tegen Atlético laten zien.

Volg Club Brugge - Atlético Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (18/02).

